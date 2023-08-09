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Лучший старт «Спартака» в истории! Еще никогда не было 5 из 5

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Гильермо Абаскаль Гильермо Абаскаль
Футбол Футбол

Вы ни за что не вспомните, когда «Спартак» стартовал круче, чем в сезоне-2023/24. Потому что такого еще никогда не было – да-да, красно-белые впервые в истории выбили 5 из 5 на старте.

Начало мечты стало возможным 8 августа: «Спартак» в матче второго тура ФОНБЕТ Кубка России устроил шоу на пару с «Пари НН». Это было безумно: итоговые 5:4, два камбэка, супергол Зиньковского, который внезапно трансформировался в пенальти для нижегородцев.

К 83-й минуте «Спартак» проигрывал, но после гол+пас от Куинси Промеса победил на последних минутах. Победа стала для Гилермо Абаскаля 5 из 5.

✅ «Оренбург», 3:2 – РПЛ 

✅ «Краснодар», 2:1 – Кубок России 

✅ «Балтика», 2:1 – РПЛ 

✅ «Рубин», 4:1 – РПЛ 

✅ «Пари НН», 5:4 – Кубок России 

Еще никогда «Спартак» не стартовал так мощно. До этого красно-белые семь раз начинали с четырех победу + одной ничьей. Такое было четырежды при Олеге Романцеве (1992-й, 1994-й, 1997-й и 2000-й) и всего дважды в XXI веке (сезоны-2016/17 и 2018/19).

Уточним, что пять побед на старте чемпионата «Спартак» все еще не выбил. Благодаря раннему старту Кубка России красно-белые растянули победную серию на два турнира. Продлить ее могут уже в пятницу: сыграют против «Урала» в Екатеринбурге в рамках четвертого тура РПЛ. А уже 20 августа суперматч – против «Зенита» в Москве.

Абаскаль все равно злится – его раздражает календарь на старте

Главный тренер «Спартака» запустил критику календаря еще перед первым туром: «Нашу готовность покажет только футбол на поле. В целом с таким календарем – возможно, абсурдным – будет тяжело любой команде уже после первого месяца».

Вот слова Абаскаля после второго тура: «Нельзя играть каждые три дня одним составом и показывать шоу. Такой календарь – это невозможно. У нас матчи 5 августа, 8 августа и 11 августа, два – выездные. Когда тренироваться, если нужно столько летать и так часто играть? Это же невозможно. Мы думаем о здоровье футболистов, а не о футболе. Им тяжело завоевывать место в составе. Они люди, а не роботы.

Мы не можем понять одно: как такое возможно, что у нас девять выходных после матча с «Уралом» 11 августа? После одного матча – девять выходных, а в другие моменты мы играем три матча за шесть дней».

Даже после четырех побед подряд Абаскаль не успокаивался и высказался на больную тему перед игрой с «Пари НН».

«По поводу подготовки лучше спросить у Алаева. Наш сегодняшний соперник будет играть в понедельник, а мы в пятницу», – сказал Абаскаль в эфире «Матч ТВ».

Президент РПЛ Алаев ответил испанцу после игры: «Как прошла подготовка к матчу? Если вопрос ко мне, то, судя по результату матча, подготовка была правильной, но я бы поработал дополнительно над действиями в обороне».

Кажется, в ближайшее время легче не будет. Вот расписание красно-белых:

🛫 11.08: «Урал» – РПЛ 

🏠 20.08: «Зенит» – РПЛ 

🏠 26.08: «Ахмат» – РПЛ 

🏠 29.08: «Динамо» – Кубок России

🛫 02.09: «Краснодар» – РПЛ 

Даже с таким графиком «Спартак» впечатлил на старте сезона. Что ждем дальше? 

Абаскаль жестко критикует календарь. Sports.ru выяснил, почему Кубок начали рано и что составление расписания – дикий квест

«Спартак» = веселье. Раскачали даже «Пари», который не забивает в РПЛ

Фото: spartak.com 

«Зенит» отстал от «Спартака» и «Краснодара» на 5 очков. Это помешает чемпионству?
25039 голосов
Да
46%
Гильермо Абаскаль
Нет
54%
Сергей Семак

6 комментариев

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Данила Данайцев
Честно, уже устал от этого , постоянные разговоры о чемпионстве, при чём ведут их, в основном люди не имеющие отношения к Спартаку.
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bevooch
Ответ Данила Данайцев
Честно, уже устал от этого , постоянные разговоры о чемпионстве, при чём ведут их, в основном люди не имеющие отношения к Спартаку.
Так ну они сами сначала до небес возносят, потом смеются.
А болельщики Спартака такие: ачовсмысле?
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leonid2406
Ответ Nik Yeremich
в Ебурге такой малины как тут красно-белым не дадут устроить
Так там скорее всего полной основой выйдет Спартак. Не зря же рыжий дал отдохнуть обороне. А там посмотрим, будет малина или не будет.
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