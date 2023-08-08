5:4 у «Спартака»! Безумный матч в одной картинке 🤯🤯🤯

Кубковое шоу с «Пари НН».

Это нечто! «Спартак» и «Пари НН» устроили шедевр интриги, сценарное безумие в Фонбет Кубке России!

К перерву 3:1 в пользу «Спартака» смотрелись уверенно, нижегородцы сравняли, а потом ВАР-приключение вписало матч в историю: 4:3 повели спартаковцы, но их гол аннулировали, потому что в начале атаки Даниил Хлусевич сыграл рукой у себя в штрафной – и на самом деле превратилось в 4:3 в пользу «Нижнего».

Но «Спартак» успел все перевернуть еще раз: ассист и гол Промеса, победный пятый на 90-й. Ууух!

Что вы чувствуете после такого?