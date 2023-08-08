5:4 у «Спартака»! Безумный матч в одной картинке 🤯🤯🤯
Кубковое шоу с «Пари НН».
Это нечто! «Спартак» и «Пари НН» устроили шедевр интриги, сценарное безумие в Фонбет Кубке России!
К перерву 3:1 в пользу «Спартака» смотрелись уверенно, нижегородцы сравняли, а потом ВАР-приключение вписало матч в историю: 4:3 повели спартаковцы, но их гол аннулировали, потому что в начале атаки Даниил Хлусевич сыграл рукой у себя в штрафной – и на самом деле превратилось в 4:3 в пользу «Нижнего».
Но «Спартак» успел все перевернуть еще раз: ассист и гол Промеса, победный пятый на 90-й. Ууух!
Что вы чувствуете после такого?
- Дата проведения
- 8 августа, 20.45, «Открытие Банк Арена»
- Голы:
- 1:0 – 9 Классен, 2:0 – 15 Пруцев, 2:1 – 29 Сулейманов, 3:1 – 36 Мелешин, 3:2 – 46 Севикян, 3:3 – 50 Александров, 3:4 – 56, пенальти Сулейманов, 4:4 – 80 Игнатов, 5:4 – 89 Промес.
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Спартак –
Свинов, Чернов, Классен, Дуарте, Промес, Медина, Зиньковский, Умяров, Пруцев, Игнатов, Хлусевич, Мелешин.
P.S А лучшая реакция на эту игру это пост в телеге Матч ТВ с лицом Руби Рода из "Пятого элемента")
а не за 0:0 с "очень качественным футболом в исполнении обеих команд".
Не стал бы сильно уж анализировать этот полутоварняк. Весело и ладно.