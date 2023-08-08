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Россия-2023
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5:4 у «Спартака»! Безумный матч в одной картинке 🤯🤯🤯

Квинси Промес Квинси Промес
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Пари НН Пари НН
Футбол Футбол

Кубковое шоу с «Пари НН».

Это нечто! «Спартак» и «Пари НН» устроили шедевр интриги, сценарное безумие в Фонбет Кубке России!

К перерву 3:1 в пользу «Спартака» смотрелись уверенно, нижегородцы сравняли, а потом ВАР-приключение вписало матч в историю: 4:3 повели спартаковцы, но их гол аннулировали, потому что в начале атаки Даниил Хлусевич сыграл рукой у себя в штрафной – и на самом деле превратилось в 4:3 в пользу «Нижнего».

Но «Спартак» успел все перевернуть еще раз: ассист и гол Промеса, победный пятый на 90-й. Ууух!

Что вы чувствуете после такого?

Спартак – Пари НН 5:4 (3:1, 2:3)
Дата проведения
8 августа, 20.45, «Открытие Банк Арена»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – Классен, 2:0 – 15 Пруцев, 2:1 – 29 Сулейманов, 3:1 – 36 Мелешин, 3:2 – 46 Севикян, 3:3 – 50 Александров, 3:4 – 56, пенальти Сулейманов, 4:4 – 80 Игнатов, 5:4 – 89 Промес.
СпартакСвинов, Чернов, Классен, Дуарте, Промес, Медина, Зиньковский, Умяров, Пруцев, Игнатов, Хлусевич, Мелешин.
Пари ННБотнарь, Стоцкий, Гоцук, Каккоев, Александров, Калинский, Карапузов, Севикян, Михайлов, Майга, Сулейманов.

48 комментариев

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Александр Сырчин
Особенно с 4-3 на 3-4 изменение счета выглядит шикарно для тех, кто не смотрел матч.
+72
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+71
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Амин Мирзоев
Рябчук неплохо отыграл
+50
0
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teo_heel
Ответ Пользователь Huawei
Второй состав пока не тянет, но и Нижний молодцы, но выше опы не прыгнешь, когда тяжёлая артилерия вышла, ловить в принципе нечего было. Тем не менее, думаю от игры получили удовольствие все.
Кстати верно, Спартак перевернул, когда основа вышла делать результат. Одного Промеса хватило по сути, он своей заряженностью тащил, но и Рябчук хорош, для дебюта в таком хаосе более чем порадовал.
+29
0
+29
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Пользователь Huawei
Второй состав пока не тянет, но и Нижний молодцы, но выше опы не прыгнешь, когда тяжёлая артилерия вышла, ловить в принципе нечего было. Тем не менее, думаю от игры получили удовольствие все.
+20
0
+20
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Rio de Janeiro
Матч однозначно в золотой футбол российского клубного футбола.Большие эмоции по сюжету получал только от Мордовия-ЦСКА в 2015.Здесь же ещё и качество футбола было хорошим.Спасибо обоим командам!

P.S А лучшая реакция на эту игру это пост в телеге Матч ТВ с лицом Руби Рода из "Пятого элемента")
+21
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+18
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Peter Parker
Спартак, я люблю тебя. Хейтеры, ###### ### (спокойной ночи).
+14
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Миша Панюков
за это футбол и любят.
а не за 0:0 с "очень качественным футболом в исполнении обеих команд".
+11
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teo_heel
Матч безумно весёлый. Команды забили на защиту (хоть и блоков было дофига у Пари НН, тот же Гоцук стелился под мячи, но именно он в итоге привёз победный гол Спартаку, выдал Квинси на блюдечке). Вратари больше наблюдали со стороны, оба сыграли слабый матч. Но кубок на то и кубок, что на групповой стадии можно такие вот эксперименты проводить.
+10
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Сергей Ли
Почему то был уверен что Спартак выиграет. Было весело, основа показала свой класс. Всех КБ с Победой!!! 👍👍👍
+10
0
+10
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teo_heel
Ответ Амин Мирзоев
Рябчук неплохо отыграл
Летел в подкаты, старался отдавать вперёд, пробил даже, пускай и в защитника.
+10
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Sajres_Smit
По сравнению со Спартаком вся остальная РПЛ самое настоящее УГ.
+10
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Toha1090
Ответ Александр Сырчин
Особенно с 4-3 на 3-4 изменение счета выглядит шикарно для тех, кто не смотрел матч.
Подумают, что опечатка)
+7
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+7
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Евгений Кошелек
Основа затащила. Кстати, по Дуарте, у него хороший длинный и короткий пас, в центре поля при отборах когда оказывался играл более чем уверенно, может конечно это ни его позиция цз, стоит попробовать его опорником.
+6
0
+6
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Евгений Кошелек
Ответ teo_heel
А кого на ЦЗ тогда?
Джикия, Литвинов. Ну и наконец надо купить хорошего цз, хотя бы одного.
+5
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Пользователь Huawei
Ответ teo_heel
Кстати верно, Спартак перевернул, когда основа вышла делать результат. Одного Промеса хватило по сути, он своей заряженностью тащил, но и Рябчук хорош, для дебюта в таком хаосе более чем порадовал.
Согласен. Кстати на Граната как похож внешне. 😊
+4
-1
+3
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Гриша
Я счастлив что болею за этих гребанных психов)) пьяный и счастливый лечу в отпуск))) спасибо фксм))
+3
0
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Caustic
Хорошая игра! НН спасибо за возрождение интереса к матчу и за то, что повозили подоснову, чтобы поняли почему они подоснова.
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seytin
Весело и чёрт с ним. В пятницу важнее игра.
+2
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рашпиль
Концерт. Надеюсь, что кто-то сделает полотнище из скриншотов питерских, когда счёт был не в пользу Спартака.
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Patriarkh Kirill
Знатная перестрелка в стиле Тарантино
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Spymeat
Вы забьёте сколько сможете, мы - сколько захотим))
Не стал бы сильно уж анализировать этот полутоварняк. Весело и ладно.
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Пользователь Huawei
Ответ Посторонним В
На Нижний тянет. Надо только концентрацию не терять. Расслабились - поплыли. 10 минут чуть игру не угробили. НО остальное время играли хорошо.
Не думаю, что это расслабенность, просто с основой Спартака сложно. Но все равно от Нижнего не ожидал такого. Молодцы, такую интригу заколотить. Вообщем матч хорош со всех точек зрения.
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teo_heel
Ответ Пользователь Huawei
Согласен. Кстати на Граната как похож внешне. 😊
Это да, очень похож. Главное чтобы играл хорошо, а уж на кого похож это дело второе.
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Rotoz
Мы забьем, сколько захотим, а вы... сколько захотите.
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Russ Ivan
Если бы у нас все клубы так играли, то может быть, мы бы даже забыли про еврокубки на время...
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