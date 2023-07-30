Забавно: Фамейе уворачивался как мог, но забил бывшим. Хотя «Рубин» опять упустил концовку
Курьез.
Джоэл Фамейе стал главным героем матча «Рубин» – «Оренбург» хотя бы потому, что у него странноватая история перехода из одной команды в другую с понижением лиги.
Еще важнее он стал, когда поучаствовал в необычном голе. На 35-й минуте от его ребра мяч залетел в ворота оренбуржцев.
Александр Зотов обыгрался с партнером, оказался в чужой штрафной на ударной позиции и пробил, но там как раз маячил Фамейе! Ганец увораичвался от мяча как мог, но мяч все же прилетел в него. И отскочил в ворота.
Получился гол в хоккейном стиле. Подставление на пятачке, телом.
Разница только в том, что Джоэл, похоже, не собирался ничего подставлять. Выглядит как непреднамеренное касание, при такой трактовке была логика и в том, чтобы не записывать этот гол на Фамейе.
В итоге поставщики статистики все-таки сошлись на том, что мяч нужно записать на форварда.
Фамейе поднимал «Оренбург» в РПЛ – но ушел обратно в Первую лигу. Ради «Рубина»
В чем особенность предыстории Джоэла?
В прошлом году ганский нападающий помог «Оренбургу» выйти в РПЛ – казалось бы, у него должны быть все шансы снова заиграть там после вылета. Вероятно, в таком случае мы не увидели бы взлета Владимира Сычевого и других сюжетов.
Но Фамейе решил тогда не подниматься с «Оренбургом» в Премьер-лигу, он остался в Первой лиге – переместился в только что вылетевший «Рубин».
И вот теперь вернулся в РПЛ уже с ним. Забил в первом туре, вот так поучаствовал в голе во втором.
Правда, «Рубин» снова не выиграл. И снова пропустили в конце, теперь две ничьих в двух матчах – сначала 2:2 с «Локо», теперь 1:1.
А помните такой курьез Джоэла? Он отнял гол у своего «Оренбурга»
В 2020-м, когда форвард еще играл за оренбуржцев, он эпично отобрал победу у своих.
На 60-й минуте матча с «Велесом» партнер уже покатил мяч мимо вратаря, спокойно заходило бы в ворота, но прибежал Джоэл и добил буквально с линии! Судьи отменили гол из-за офсайда у ганца, матч завершился вничью.
В недоумении был даже твиттер «Оренбурга».
Тогда Фамейе очень хотел забить, а сейчас уворачивался от мяча. Но итог один: в обоих случаях пострадал «Оренбург».
- Дата проведения
- 30 июля, 15.00, «Ак Барс Арена»
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Рубин –
Дюпин, Кабутов, Мартынович, Вуячич, Грицаенко, Рожков, Рахмоналиев (Иванов, 85), Зотов (Апшацев, 85), Иву, Фамейе (Бакаев, 90), Даку (Уридия, 78).
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Оренбург –
Сысуев, Полуяхтов (Сидоров, 60), Гойкович, Перес, Печенин (Гогличидзе, 80), Капленко, Вера, Флорентин, Мансилья, Гюрлюк (Марин, 61), Воробьев (Оганесян, 88).
- Предупреждения:
- Вера (45), Перес (56), Иву (72), Гогличидзе (90).
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Второй матч и второй раз упущенная победа. Понятно что жарко, но Оренбург пока никакой.
По Рожкову согласен полностью. Устал парень. 2 рывка сделал, отняли. В остальных случаях убирал под правую, часто терял мяч и не успевал возвращаться.