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Забавно: Фамейе уворачивался как мог, но забил бывшим. Хотя «Рубин» опять упустил концовку

Джоэл Фамейе Джоэл Фамейе
Оренбург Оренбург
Рубин Рубин
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Футбол Футбол

Курьез.

Джоэл Фамейе стал главным героем матча «Рубин» – «Оренбург» хотя бы потому, что у него странноватая история перехода из одной команды в другую с понижением лиги.

Еще важнее он стал, когда поучаствовал в необычном голе. На 35-й минуте от его ребра мяч залетел в ворота оренбуржцев.

Александр Зотов обыгрался с партнером, оказался в чужой штрафной на ударной позиции и пробил, но там как раз маячил Фамейе! Ганец увораичвался от мяча как мог, но мяч все же прилетел в него. И отскочил в ворота.

Получился гол в хоккейном стиле. Подставление на пятачке, телом.

Разница только в том, что Джоэл, похоже, не собирался ничего подставлять. Выглядит как непреднамеренное касание, при такой трактовке была логика и в том, чтобы не записывать этот гол на Фамейе.

В итоге поставщики статистики все-таки сошлись на том, что мяч нужно записать на форварда.

Фамейе поднимал «Оренбург» в РПЛ – но ушел обратно в Первую лигу. Ради «Рубина»

В чем особенность предыстории Джоэла?

В прошлом году ганский нападающий помог «Оренбургу» выйти в РПЛ – казалось бы, у него должны быть все шансы снова заиграть там после вылета. Вероятно, в таком случае мы не увидели бы взлета Владимира Сычевого и других сюжетов.

Но Фамейе решил тогда не подниматься с «Оренбургом» в Премьер-лигу, он остался в Первой лиге – переместился в только что вылетевший «Рубин».

И вот теперь вернулся в РПЛ уже с ним. Забил в первом туре, вот так поучаствовал в голе во втором.

Правда, «Рубин» снова не выиграл. И снова пропустили в конце, теперь две ничьих в двух матчах – сначала 2:2 с «Локо», теперь 1:1.

А помните такой курьез Джоэла? Он отнял гол у своего «Оренбурга»

В 2020-м, когда форвард еще играл за оренбуржцев, он эпично отобрал победу у своих.

На 60-й минуте матча с «Велесом» партнер уже покатил мяч мимо вратаря, спокойно заходило бы в ворота, но прибежал Джоэл и добил буквально с линии! Судьи отменили гол из-за офсайда у ганца, матч завершился вничью.

В недоумении был даже твиттер «Оренбурга».

Тогда Фамейе очень хотел забить, а сейчас уворачивался от мяча. Но итог один: в обоих случаях пострадал «Оренбург».

Рубин – Оренбург 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
30 июля, 15.00, «Ак Барс Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 35 Фамейе, 1:1 – 81 Перес.
РубинДюпин, Кабутов, Мартынович, Вуячич, Грицаенко, Рожков, Рахмоналиев (Иванов, 85), Зотов (Апшацев, 85), Иву, Фамейе (Бакаев, 90), Даку (Уридия, 78).
ОренбургСысуев, Полуяхтов (Сидоров, 60), Гойкович, Перес, Печенин (Гогличидзе, 80), Капленко, Вера, Флорентин, Мансилья, Гюрлюк (Марин, 61), Воробьев (Оганесян, 88).
Предупреждения:
Вера (45), Перес (56), Иву (72), Гогличидзе (90).

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

2 комментария

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denimo21
Я считаю недоработка Рахимова по заменам. Рожков хорош, но лишь когда свеж. С середины второго тайма , его возил 7 номер Оренбурга, да и в целом все кому не лень. Он очень тяжело дышал, тяжело двигался. Даже мне с трибуны было видно это. Пошли ошибки, не точные передачи. С его зоны была вся острота Оренбурга. Ему только 18 лет. Он проводит второй в жизни матч на таком уровне. Он не готов играть все 90 минут. Вместо этого тренер меняет активного Фамейе, до этого выпустил , прости господи Уридию. И в конце матча атака выглядела так : Бакаев, Уридия. Ну это лол.
+9
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+9
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Ренат Нургалиев
Ответ denimo21
Я считаю недоработка Рахимова по заменам. Рожков хорош, но лишь когда свеж. С середины второго тайма , его возил 7 номер Оренбурга, да и в целом все кому не лень. Он очень тяжело дышал, тяжело двигался. Даже мне с трибуны было видно это. Пошли ошибки, не точные передачи. С его зоны была вся острота Оренбурга. Ему только 18 лет. Он проводит второй в жизни матч на таком уровне. Он не готов играть все 90 минут. Вместо этого тренер меняет активного Фамейе, до этого выпустил , прости господи Уридию. И в конце матча атака выглядела так : Бакаев, Уридия. Ну это лол.
Думаю нужно было одного из напов пораньше заменить. Оренбург побежал вперёд оголив тылы. Пару вылазок прошло, но свежести не хватило нападающим.

Второй матч и второй раз упущенная победа. Понятно что жарко, но Оренбург пока никакой.

По Рожкову согласен полностью. Устал парень. 2 рывка сделал, отняли. В остальных случаях убирал под правую, часто терял мяч и не успевал возвращаться.
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