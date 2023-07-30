Забавно: Фамейе уворачивался как мог, но забил бывшим. Хотя «Рубин» опять упустил концовку

Курьез.

Джоэл Фамейе стал главным героем матча «Рубин» – «Оренбург» хотя бы потому, что у него странноватая история перехода из одной команды в другую с понижением лиги.

Еще важнее он стал, когда поучаствовал в необычном голе. На 35-й минуте от его ребра мяч залетел в ворота оренбуржцев.

Александр Зотов обыгрался с партнером, оказался в чужой штрафной на ударной позиции и пробил, но там как раз маячил Фамейе! Ганец увораичвался от мяча как мог, но мяч все же прилетел в него. И отскочил в ворота.

Получился гол в хоккейном стиле. Подставление на пятачке, телом.

Разница только в том, что Джоэл, похоже, не собирался ничего подставлять. Выглядит как непреднамеренное касание, при такой трактовке была логика и в том, чтобы не записывать этот гол на Фамейе .

В итоге поставщики статистики все-таки сошлись на том, что мяч нужно записать на форварда.

Фамейе поднимал «Оренбург» в РПЛ – но ушел обратно в Первую лигу. Ради «Рубина»

В чем особенность предыстории Джоэла?

В прошлом году ганский нападающий помог «Оренбургу» выйти в РПЛ – казалось бы, у него должны быть все шансы снова заиграть там после вылета. Вероятно, в таком случае мы не увидели бы взлета Владимира Сычевого и других сюжетов.

Но Фамейе решил тогда не подниматься с «Оренбургом» в Премьер-лигу, он остался в Первой лиге – переместился в только что вылетевший «Рубин».

И вот теперь вернулся в РПЛ уже с ним. Забил в первом туре, вот так поучаствовал в голе во втором.

Правда, «Рубин» снова не выиграл. И снова пропустили в конце, теперь две ничьих в двух матчах – сначала 2:2 с «Локо», теперь 1:1.

А помните такой курьез Джоэла? Он отнял гол у своего «Оренбурга»

В 2020-м, когда форвард еще играл за оренбуржцев, он эпично отобрал победу у своих.

На 60-й минуте матча с «Велесом» партнер уже покатил мяч мимо вратаря, спокойно заходило бы в ворота, но прибежал Джоэл и добил буквально с линии! Судьи отменили гол из-за офсайда у ганца, матч завершился вничью.

В недоумении был даже твиттер «Оренбурга».

Тогда Фамейе очень хотел забить, а сейчас уворачивался от мяча. Но итог один: в обоих случаях пострадал «Оренбург».

Фото: РИА Новости/Александр Вильф