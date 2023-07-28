Россия ниже Кипра и Румынии в таблице коэффициентов. Где бы начинали наши клубы в еврокубках?

25-е место.

Россия продолжает свободное падение в таблице коэффициентов УЕФА – опустились уже в середину третьего десятка.

Ниже Россия не была никогда. Сколько команд было бы у нас в ЛЧ?

Это уже антирекорд: ниже 25-го места Россия не была никогда.

Страны примерно нашего уровня были впереди еще в прошлой версии рейтинга, теперь выше, например, Польша, Кипр и Румыния .

Представим сценарий мечты: резко складываются обстоятельства, в которых российские клубы со следующего сезона могут вернуться в еврокубки. Где и кто начинал бы с 25-м местом?

🏆 Чемпион – первый квалификационный раунд ЛЧ.

🥈 Серебряный призер – первый квалификационный раунд Лиги Европы.

🥉4️⃣ Бронзовый призер и четвертая команда – второй раунд квалификации Лиги конференций.

Это расклад на сезон-2024/25, распределение чуть обновилось по сравнению с тем, какое было на турниры-2023/24: при старом не было бы команды в Лиге Европы вообще.

У России за сезон – 4,333 балла, а не ноль. Почему?

Страна упала бы еще ниже, если бы УЕФА вписывал ноль за полностью пропущенный сезон, но решение мягче.

В мае 2022-го российские клубы полностью отстранили от сезона-2022/23 и следующих до нового решения, но решили присуждать России в таблице минимальную сумму, которую мы набирали за последние пять лет .

Это 4,333 балла из сезона-2020/21, как раз последнего полноценного для наших клубов в Европе. Это год, когда у нас было три команды в группе Лиги чемпионов, но «Зенит» и «Локомотив» заняли последние места, а «Краснодар» с одной победой вылетел в Лигу Европы.

По сути, это реалистичный заработок очков, но он соответствует как раз местам за пределами первой двадцатки. А сгорают очки за гораздо более успешные сезоны: сейчас, например, отсеклись 7,583 балла за сезон-2018/19 – заметно больше .

В мае 2022-го мы прогнозировали 21-е место для нашей сборной по итогам турниров-2022/23, но все оказалось чуть хуже. Сильно ниже, если останется в силе такое же правило, уже не упадем: на этом уровне страны набирают примерно столько же в хорошие сезоны. Например, Венгрия, которая идет 26-й, в прошлом сезоне набрала 5,875 балла, а до этого – только 2,750.

Фото: Gettyimages.ru/Stuart Franklin; East News/AP Photo/Dmitry Lovetsky