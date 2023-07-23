Вау, за Захаряном пришел «Лацио». Ну что, все серьезно?
Арсен Захарян может перейти в «Лацио». Как утверждает «РБ Спорт», стороны провели переговоры и сошлись на 15 млн евро с учетом бонусов. «Динамо» получит процент с последующей продажи.
Il Messaggero добавляет, что трансфер Арсена стал возможен из-за нежелания «Наполи» продавать Петра Зелиньского. «Лацио» видит в Захаряне перспективную альтернативу поляку.
Спортивный директор римского клуба Анджело Фабиани пока все отрицает: «Они хотят слишком огромные деньги за Захаряна. Не думаю, что наш клуб пойдет на это».
Несмотря на это, сделку вполне могут закрыть уже на следующей неделе.
Вариант с «Лацио» привлекает «Динамо» чистой процедурой перевода денег в Россию – чуть раньше клуб продал «Болонье» 50% прав на Николу Моро. Москвичи уже получили деньги за этот трансфер – маловероятно повторение ситуации Эдена Карцева: тогда выплата за его аренду просто подвисла в европейском банке-корреспонденте.
Захарян давно хочет уехать. Его вел «Фейеноорд»
Сериал с отъездом Арсена идет уже год.
Вы наверняка помните, как россиянин чуть не перешел в «Челси»: уже согласовали контракт, условия трансфера устроили «Динамо», но англичане не могли заплатить из-за сложностей с Barclays. «Челси» продолжал наблюдать за Захаряном, но во второй раз не пришел.
По данным «СЭ», зимой Захаряна хотели приобрести минимум четыре клуба из Европы: «Мальорка», «Сельта», «Порту» и «Ференцварош». Каждый был готовы на 15 млн евро, но предлагали разные схемы расчетов. «Динамо» не устроил ни один из вариантов.
Арсен сильно хочет в Европу, он не раз подтверждал и это, и интерес к себе.
• В сентябре 2021-го Захарян рассказал, что не поехал в «Брюгге»: «Хотелось в «Динамо» остаться, и хорошо, что так получилось».
• Через три месяца сказал в интервью Sport24, что хотел бы попробовать себя в Ла Лиге.
• В мае 2022-го для «РБ Спорт» развивал мысль о желании играть в Европе: «Да, хочу. В моральном плане к этому готов, но физически пытаюсь еще наверстать, стараюсь набрать в мышечной массе, чтобы быть к этому готовым».
Несмотря на уход «Челси», неплохой вариант все же был. Россиянина долго вел «Фейеноорд», но не договорился с «Динамо»: голландцы предложили клубу 8 млн евро, а повышать предложение после отказа не захотели.
Хотя интерес к Захаряну не скрывают до сих пор: «Клуб по-прежнему занят привлечением Захаряна и ряда других футболистов. Приход россиянина и других игроков этим летом еще возможен, но мы хотим давать приемлемую, конкурентоспособную цену за новых игроков. Суммы мы озвучивать не будем».
«Лацио» почти не усилился перед ЛЧ
В новом сезоне «Лацио» под руководством Маурицио Сарри предстоит играть в Лиге чемпионов, но клуб почти не усиливается: пока пришел только форвард «Жироны» Валентин Кастельянос, плюс из аренд вернулись вингеры Маттео Канчельери и Диего Алькарас.
Не густо.
А ведь римляне уже потеряли Сергея Милинкович-Савича, укатившего в Саудовскую Аравию. Еще один кандидат на выход – 30-летний Луис Альберто, который очень хочет уехать в «Кадис», в Испании уже живет вся его семья.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что помимо Захаряна клуб ведет Каллума Хадсон-Одои из «Челси» и опорника «Торино» Самуэле Риччи.
«Сергей идет на пенсию». И Милинкович-Савич в Саудовскую Аравию – умолял «Лацио» отпустить
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; Ettore Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press
- Динамо получит 15млн за игрока у которого год на контракте
- Лацио получится перспективного футболиста под ЛЧ
- Арсен сможет проявить себя в том же ЛЧ и Европе
Едет в команду, которая в этом году сыграет в Лиге Чемпионов. Вероятнее всего, Сарри найдет ему место на поле, он не Гасперини и разберется, что делать с Захаряном. Италия и Франция - лучший вариант уехать из РПЛ, чтобы сменить обстановку и там начать феерить. В Голландии у него это может не получиться.
Для Динамо в целом тоже плюсы - с большей долей вероятности они получат деньги и пристроят игрока, который может следующим летом уйти и вовсе бесплатно. Причем продают они его в клуб, который в Серии А является далеко не последним и в нем у Арсена будет возможность себя проявить.
Нет сомнений, что Динамо попросит не 25 миллионов, а сторгуется с Лацио на 15. Им самим не выгодно продавать его за 25 - римляне вполне могут выйти из сделки и перейти на другие варианты.
Все может испортить разве что агент игрока Павел Андреев, который любит трясти деньги с российских клубов.