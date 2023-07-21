90 вопросов к новому сезону РПЛ

Добавляйте свои.

Какой прекрасный день: РПЛ возвращается! А мы задаем вопросы о событиях и явлениях, которые нас волнуют перед стартом. Приходите в комментарии, добавляйте свои варианты и расширяйте список.

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1. Будут ли в этом сезоне забивать так же много, как в прошлом? Вот бы да!

2. Увидим ли матч вообще без легионеров?

3. А кому из легионеров дадут российский паспорт?

4. Сколько раз депутаты пообещают, что на стадионы вернется пиво?

5. Вернутся ли офсайдные линии?

6. Переживем ли мы хоть один тур без серьезных судейских ошибок?

7. Сколько судей отстранят по ходу сезона?

8. Скажут ли Павел Каманцев и Александр Дюков о снижении количества ошибок, не исправленных ВАР?

9. На скольких матчах ВАР работать не будет?

10. В каком туре «Спартак» подаст протест против судейства?

11. И в каком туре в РПЛ вернется Василий Казарцева?

12. Ослабят ли требования для получения Fan ID?

13. Соберет ли «Зенит» больше 50 тысяч болельщиков с Fan ID? Напоминаем, рекорд «Газпром Арены» прошлого сезона – 44 704 на «Спартаке».

14. Вернутся ли фанаты на стадионы?

15. Как разрешится конфликт «Зенита» и Виража?

16. Будут бесплатные билеты? Много?

17. «Зенит» станет чемпионом шестой раз подряд?

18. Уйдет ли Малком?

19. Неужели Марио Фернандес в 33 (исполнится в сентябре) будет так же полезен, как и раньше?

20. Сколько будет весить Марио Фернандес во время первого матча за «Зенит»?

21. Продолжит ли в «Зените» прогрессировать Александр Коваленко?

22. Успешно ли «Зенит» заменит в центре поля Вендела и Кузяева?

23. Если бразильцы уедут, сможет ли «Зенит» досрочно оформить титул?

24. И выпустит ли всех десятерых бразильцев в старте разом? Ну или хотя бы по ходу одного матча?

25. Сможет ли Иван Сергеев забить со старта больше, чем после выходов на замену?

26. Матео Кассьерра забьет хотя бы 5 голов?

27. Отпустит ли Семак Арсена Адамова и Алексея Сутормина?

28. Как Медина впишется в «Спартак»? И как его примут болельщики?

29. Возникнут ли сложности у Промеса в РПЛ из-за уголовных дел?

30. И забьет ли Квинси в этом сезоне 100-й гол в лиге?

31. На какой позиции больше матчей проведет Руслан Литвинов – опорника или центрального защитника?

32. Сколько матчей подряд «Спартак» проведет с одной расстановкой?

33. Сколько игр дисквалификации получит Александр Соболев?

34. Сколько минусов получит Глеб Чернявский за колонки о матчах «Спартака»?

35. За какую часть тела Соболев и Педро Роша схватят себя в следующий раз?

36. Даст ли большое интервью Пол Эшуорт?

37. Сколько голевых и предголевых передач отдаст Игорь Акинфеев?

38. Сыграет ли запасной кипер ЦСКА Владислав Тороп больше одной игры?

39. Кто из ЦСКА раскроется на новой позиции?

40. Будет ли матч, в котором ЦСКА не сможет собрать 11 игроков старше 21 года?

41. Придут ли за Федором Чаловым из Европы?

42. Готов ли Сергей Пиняев уже сейчас стать звездой лиги? В ноябре ему исполнится 19.

43. Чего у Артема Дзюбы будет больше к концу сезона: забитых голов или участий в юмористических шоу?

44. Кого пристыдит Дзюба в следующем большом интервью? У Нобеля досталось «Зениту», Талалаеву, Карпину, Геничу и даже депрессии.

45. Поссорится ли Дзюба с Галактионовым?

46. Максим Глушенков впервые выбьет 10+10?

47. Наир Тикнизян останется самым результативным крайним защитником лиги?

48. Продолжит ли оборона «Локомотива» допускать так же много моментов?

49. Продолжит ли Илья Лантратов спасать так же часто?

50. Покажет ли «Динамо» при Марцеле Личке такой же хлесткий футбол, как его «Оренбург»?

51. Сколько очков принесет «Динамо» розовый свитер Лички?

52. Уедет ли Матиас Норманн из России?

53. Сделает ли Арсен Захарян следующий рывок в карьере?

54. Как женитьба повлияет на карьеру Федора Смолова?

55. Уедет ли Эдуард Сперцян в топ-лигу?

56. Сядет ли на скамейку Матвей Сафонов?

57. Сколько новых воспитанников покажет «Краснодар»?

58. Кто из РПЛ уедет в Саудовскую Аравию?

59. Пройдет ли хоть неделя без возмущений Александра Мостового о шансах для иностранных тренеров?

60. Пересядет ли Роман Терюшков с BMW на «Ладу»?

61. Начнет ли снова забивать Владимир Писарский?

62. А как там вообще Гамид Агаларов?

63. Увидим ли мы Станислава Черчесова в РПЛ?

64. Вернется ли Леонид Слуцкий к тренерской работе? Ну мало ли.

65. Будет ли «Рубин» снимать милые/мемные видео и без Слуцкого?

66. В какой части таблицы окажется «Рубин» после возвращения?

67. В каком туре Валерий Карпин скажет, что без еврокубков не имеют значения никакие места, кроме первого?

68. Сколько пенальти заработает Николай Комличенко?

69. Сколько голов привезет «Ростов», пытаясь коротко разыграть от Песьякова?

70. Станет ли «Балтика» новым «Факелом» по стилю игры?

71. Станет ли «Факел» самой посещаемой домашней командой после «Зенита» и «Краснодара»?

72. Забьют ли Мелкадзе, Джорджевич и Игнатьев 10 голов на троих?

73. Чем закончится апелляция по делу Рая Влута? Его приговорили к 2,5 годам тюрьмы.

74. Вытеснит ли кто-то 35-летнего Эрика Бикфалви из старта «Урала»?

75. Егор Карпицкий из «Крыльев» станет самым результативным новичком сезона?

76. Кто еще из молодых раскроется у Игоря Осинькина в «Крыльях»?

77. Сколько Кирилл Гоцук забьет после стандартов?

78. Уволят ли Сергея Юрана, после чего он будет грозиться все рассказать, но так ничего и не расскажет?

79. Сколько пенальти отобьет Александр Беленов?

80. Станет ли Дмитрий Хохлов первым тренером, отправленным в отставку? И скажет ли Ротенберг после этого, что ожидал от Дмитрия атакующего футбола?

81. Продолжит ли «Ахмат» Сергея Ташуева играть в классный футбол?

82. Сохранит ли «Оренбург» статус одной из топовых атакующих команд лиги?

83. Сколько туров продержится Иржи Ярошик?

84. Станут ли Эмирджан Гюрлюк и Томас Муро из «Оренбурга» такими же звездами, как Лукас Вера и Флорентин?

85. Кто повторит путь «Ставрополь-Агросоюза» в Кубке России?

86. Когда закончатся (и закончатся ли) вопросы про Путь регионов и дабл-элиминейшн?

87. Как далеко клубы Медиалиги заберутся в Кубке России?

88. Будет ли хоть одна передача на «Матч Премьер» без воспоминаний Ловчева о 1970-х?

89. Сколько раз в лиге пошутят, что матч в Калининграде сейчас – как выезд в Европу?

90. Ну и сколько вечных мемов родятся в этом сезоне?

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Алексей Филиппов, Александр Вильф, Алексей Даничев, Виталий Тимкив, Павел Бедняков