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Странности вокруг Фернандеса: пишут, трансфер в «Зенит» близок к срыву, клуб опровергает

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Неожиданный поворот.

Новости о переходе Марио Фернандеса в «Зенит» уже больше недели, но петербургский клуб пока так и ничего не объявил, хотя гендиректор Александр Медведев подтвердил медицинское обследование. А в субботу появились инсайды: трансфер под угрозой. 

Что происходит?

•‎ По данным бразильского журналиста Фабио Алейшо, Марио и «Зенит» должны были подписать контракт 12 июля. Косвенно этот инсайд подтверждают слова Медведева о медицинском обследовании в тот же день. Через два дня «Чемпионат» сообщил, что Фернандес уже прошел медосмотр и согласовывает детали контракта с «Зенитом».

•‎ По данным телеграм-канала «Мутко против» от 14 июля, «Зенит» не устроил внешний вид Фернандеса. Трансфер отложили, чтобы игрок сбросил лишний вес и был красивым на презентации. Но...

•‎ Bobsoccer и вовсе сообщил, что «Зенит» может отказаться от подписания Марио по результатам медобследования. 

•‎ «Мутко против» добавил, что предварительный договор с Фернандесом подписан, но углубленное медобследование игрок до сих пор не прошел – в том числе из-за большой жировой прослойки. Если Марио не пройдет углубленный медосмотр, то от его услуг откажутся.

•‎ Но «Зенит» опровергает. «Не подписываем Марио из-за лишнего веса? Глупости не комментируем. Все идет по плану. Он худее меня в три раза», – заявил гендиректор клуба Александр Медведев. 

•‎ По данным Sport24, «Зенит» взял паузу из-за Суперкубка. Ожидается, что презентация игрока пройдет в понедельник. 

Остается вопрос: кто и зачем запустил инсайд о срыве трансфера? Или точка еще и правда не поставлена? 

Трансфер Марио в ЦСКА «Зенит». Хронология

• Слухи о возвращении Марио в ЦСКА ходили с конца апреля, их подтвердил даже Евгений Гинер. 

• Долгое время решался затык – «Интернасьонал» требовал за игрока 366 тысяч евро.

• Но! Компенсацию согласился выплатить «Зенит». И ЦСКА выступил с гневным заявлением. 

«Дорогие болельщики, мы видим отдельные комментарии про «обман со стороны клуба» и считаем необходимым дать развернутое объяснение по контракту Марио. 

Как вы помните, летом Марио обратился в клуб с просьбой позволить ему закончить карьеру, несмотря на действующее соглашение. Нам удалось убедить его не делать поспешных объявлений и остановиться на «приостановке карьеры» и «приостановке контракта». Юридически на тот момент это было оформлено отпуском до 31 декабря 2022 года.

Зимой Марио изъявил желание возобновить карьеру, но при этом без намерения возвращаться в Россию. Далее в рамках нашего джентельменского соглашения и страховки клуба в вопросе существенных зарплатных обязательств было принято совместное решение о фактическом расторжении контракта. 

Суть нашего джентельменского соглашения проста: в России Марио будет играть только за ЦСКА. Естественно, без каких-либо дополнительных выплат и компенсаций.

При этом клуб не сообщал о том, что у Марио действующий контракт с ЦСКА, а ссылался всегда именно на джентельменские договоренности. Разумеется, клубу было невыгодно поправлять и Transfermarkt, и заявлять всему миру о том, что фактически Марио – свободный агент.

Вместе с вами мы узнали подробности, которые многое прояснили о ходе наших непростых переговоров. Многое из этого неприятно осознавать, но желания обмануть наших болельщиков у клуба никогда не было. Но необходимо понимать, что нередко встречаются юридические тонкости, которые исходя из интересов клуба на определенном этапе нельзя выносить в медиа».

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Трансфер Марио Фернандеса в «Зенит» – абсурд. Его не объяснит ничто

«Я бы не пошел в «Зенит». В России ни в какой другой команде играть не буду». Тоже вспомнили эти слова Марио?

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

14 комментариев

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AIBOLIT66
Дарёному "коню" в зубы не смотрят...
+17
0
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Издательство “Trust Me, Bro”
Ответ AIBOLIT66
Дарёному "коню" в зубы не смотрят...
ни хило так за дареного пухлого коня 7 лимонов
+4
0
+4
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Руслан Узденов
Скорее всего, он не совсем здоров.
+2
0
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aya
Цирк! Цирк!
+2
-1
+1
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Тюменский медвежонок
а что за форма на Марио на фотографии? логотип какой-то странный на Интер похожий... О_О
+1
0
+1
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ZarvuR2020
Ответ aya
Цирк! Цирк!
Цирк только в прессе пока что.
+1
0
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red blue Tyumen’
Ответ Тюменский медвежонок
а что за форма на Марио на фотографии? логотип какой-то странный на Интер похожий... О_О
Олдскульный лого коней
+1
0
+1
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Любовь Мелехова
Контракт с Фернандесом подписан на 2 года, в понедельник он будет представлен официально. Но зачем Зениту этот возрастной конь, до сих пор не понимаю.
0
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Гамарджоба Генацвале
Если уж с переходом такие траблы, то ничего хорошего от этого трансфера не будет для Зенита.
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ZarvuR2020
Мутко против в одной новости написал, что углубленный медосмотр не из-за жира, и в той же новости что из-за жира.
0
0
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Igor Pivovarov
Советский цирк умеет делать чудеса (с)

https://youtu.be/OV3nUTX_v9Y
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Igor Pivovarov
Ответ aya
Цирк! Цирк!
Это кольцами играющий жонглер, Это тигров полосатых дружный рев, Это музыка и свет прожекторов.
0
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Кот Егрис
Ответ Издательство “Trust Me, Bro”
ни хило так за дареного пухлого коня 7 лимонов
для настоящего,скакуна, это копейки.
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