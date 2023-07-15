Странности вокруг Фернандеса: пишут, трансфер в «Зенит» близок к срыву, клуб опровергает

Неожиданный поворот.

Новости о переходе Марио Фернандеса в «Зенит» уже больше недели, но петербургский клуб пока так и ничего не объявил, хотя гендиректор Александр Медведев подтвердил медицинское обследование. А в субботу появились инсайды: трансфер под угрозой.

Что происходит?

•‎ По данным бразильского журналиста Фабио Алейшо, Марио и «Зенит» должны были подписать контракт 12 июля. Косвенно этот инсайд подтверждают слова Медведева о медицинском обследовании в тот же день. Через два дня «Чемпионат» сообщил, что Фернандес уже прошел медосмотр и согласовывает детали контракта с «Зенитом».

•‎ По данным телеграм-канала «Мутко против» от 14 июля, «Зенит» не устроил внешний вид Фернандеса. Трансфер отложили, чтобы игрок сбросил лишний вес и был красивым на презентации. Но...

•‎ Bobsoccer и вовсе сообщил, что «Зенит» может отказаться от подписания Марио по результатам медобследования.

•‎ «Мутко против» добавил, что предварительный договор с Фернандесом подписан, но углубленное медобследование игрок до сих пор не прошел – в том числе из-за большой жировой прослойки. Если Марио не пройдет углубленный медосмотр, то от его услуг откажутся.

•‎ Но «Зенит» опровергает. «Не подписываем Марио из-за лишнего веса? Глупости не комментируем. Все идет по плану. Он худее меня в три раза», – заявил гендиректор клуба Александр Медведев.

•‎ По данным Sport24, «Зенит» взял паузу из-за Суперкубка. Ожидается, что презентация игрока пройдет в понедельник.

Остается вопрос: кто и зачем запустил инсайд о срыве трансфера? Или точка еще и правда не поставлена?

Трансфер Марио в ЦСКА «Зенит». Хронология

• Слухи о возвращении Марио в ЦСКА ходили с конца апреля, их подтвердил даже Евгений Гинер.

• Долгое время решался затык – «Интернасьонал» требовал за игрока 366 тысяч евро.

• Но! Компенсацию согласился выплатить «Зенит». И ЦСКА выступил с гневным заявлением.

«Дорогие болельщики, мы видим отдельные комментарии про «обман со стороны клуба» и считаем необходимым дать развернутое объяснение по контракту Марио.

Как вы помните, летом Марио обратился в клуб с просьбой позволить ему закончить карьеру, несмотря на действующее соглашение. Нам удалось убедить его не делать поспешных объявлений и остановиться на «приостановке карьеры» и «приостановке контракта». Юридически на тот момент это было оформлено отпуском до 31 декабря 2022 года.

Зимой Марио изъявил желание возобновить карьеру, но при этом без намерения возвращаться в Россию. Далее в рамках нашего джентельменского соглашения и страховки клуба в вопросе существенных зарплатных обязательств было принято совместное решение о фактическом расторжении контракта.

Суть нашего джентельменского соглашения проста: в России Марио будет играть только за ЦСКА. Естественно, без каких-либо дополнительных выплат и компенсаций.

При этом клуб не сообщал о том, что у Марио действующий контракт с ЦСКА, а ссылался всегда именно на джентельменские договоренности. Разумеется, клубу было невыгодно поправлять и Transfermarkt, и заявлять всему миру о том, что фактически Марио – свободный агент.

Вместе с вами мы узнали подробности, которые многое прояснили о ходе наших непростых переговоров. Многое из этого неприятно осознавать, но желания обмануть наших болельщиков у клуба никогда не было. Но необходимо понимать, что нередко встречаются юридические тонкости, которые исходя из интересов клуба на определенном этапе нельзя выносить в медиа».

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев