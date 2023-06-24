Наконец знаем календарь РПЛ и группы Кубка России! Главное о новом сезоне

Уже совсем скоро стартует новый сезон РПЛ с Кубком России. Теперь знаем и расписание чемпионата, и состав групп в Пути РПЛ в Кубке России.

В первом туре РПЛ «Зенит» едет в Нижний Новгород, «Спартак» принимает «Оренбург» Ярошика, центральный матч – «Динамо» против «Краснодара»

Вот как выглядит расписание первых двух туров, которые пройдут в июле.

Точные даты и время станут известны позже.

Главное по первым турам:

• «Зенит», ЦСКА и «Оренбург» первые два матча проведут на выезде, а «Спартак», «Ахмат» и «Ростов» – дома. «Зенит» сыграет второй тур в гостях (как и затем 7-й и 17-й) «из-за концертных мероприятий в Петербурге и других ограничений со стороны МВД».

• В третьем туре будут первые большие матчи: «Зенит» примет «Динамо», а ЦСКА – «Локомотив».

• «Локомотив» в третьем туре сыграет на выезде из-за Дня железнодорожника, «Пари НН» в пятом туре будет играть в гостях из-за празднования Дня города в Нижнем Новгороде.

• Новички РПЛ первый тур проведут на выезде. РПЛ объяснила так: на домашних стадионах «Рубина» и «Балтики» необходимо протестировать систему идентификации болельщиков. «Рубин» сыграет против «Оренбурга» во втором туре, «Балтика» с «Факелом» – только в третьем.

Сезон уйдет на паузу 10 декабря

Осенью будут три международных паузы (4-12 сентября, 9-17 октября, 13-21 ноября), весной – еще одна (18-27 марта). Но главная – зимняя: с середины декабря до марта.

РПЛ пояснила, что при составлении расписания учитывались пять «теплых» и четырех «холодных» региона. «Теплые»: Краснодар, Ростов-на-Дону, Грозный, Сочи и Санкт-Петербург – там комфортно играть в декабре и феврале. «Холодные»: Екатеринбург, Самара, Оренбург и Казань.

Последний в 2023 году 18-й тур будет сыгран 8-10 декабря.

Уместное пояснение от РПЛ: «При прочих равных условиях лига старается назначать матчи в более холодное время на более современных стадионах».

Сезон возобновляется 1-3 марта.

Два последних тура пройдут в мае: «Спартак» закончит в Оренбурге, «Локо» – в Калининграде, «Зенит» – дома против «Ростова»

А вот так выглядят два заключительных тура:

«Спартак» в Оренбурге уже заканчивал в 2019-м и упустил место в основной сетке Лиги Европы. «Локомотив», играя последний раз в Калининграде в том же 2019-м, вылетел из Кубка России. «Зенит» и «Ростов» в Петербурге в последних четырех играх на двоих меньше не забивают четырех голов. ЦСКА и «Урал» за последние полтора года друг с другом отыграли аж семь раз.

Интриг везде много, даже если смотреть совсем издалека.

Когда будут главные матчи? Основные дерби – в октябре и марте

Выделим самое основное:

• Уже в третьем туре (4-6 августа) «Зенит» сыграет дома с «Динамо», а ЦСКА – с «Локомотивом».

• В пятом туре (18-20 августа) «Спартак» примет «Зенит». Еще один важный матч – «Динамо» против ЦСКА.

• ЦСКА и «Зенит» сыграют в Москве в седьмом туре в самом начале сентября.

• «Спартак» – «Динамо» – это дерби состоится в конце сентября (22-24) в девятом туре.

• В 11-м туре (6-8 октября) «Спартак» примет ЦСКА, а через месяц в 14-м (3-5 ноября) – отправится в гости к «Локомотиву».

• Еще один топ-матч в 2023-м – это ЦСКА против «Динамо» в 16-м туре (24-26 ноября).

• В марте 2024-го стартуем сразу же с двух отличных игр 1-3 марта – «Зенит» сыграет дома со «Спартаком», а «Динамо» – с «Локомотивом».

• Долгожданное дерби 15-17 марта в рамках 21-го тура – ЦСКА – «Спартак».

• В 23-м туре (5-7 апреля) «Динамо» сыграет со «Спартаком».

• В конце апреля (26-28) в 26-м туре сразу два интересных матча – «Спартак» против «Локомотива», «Динамо» – против «Зенита».

• Наконец, в 28-м туре (10-12 мая) «Зенит» примет ЦСКА, а у «Спартака» запланирован матч против «Краснодара».

Что еще интересного в календаре?

• «Спартак» летом сыграет дома четырежды в первых шести матчах: он примет «Оренбург», «Балтику», «Зенит» и «Ахмат». А еще будет весенняя серия из матчей в Москве – пять подряд: дома против «Факела», «Урала» и «Сочи», между ними – игры в гостях против ЦСКА и «Динамо».

• «Зенит» в первой половине осени сыграет лишь один матч дома – против «Локомотива» 22-24 сентября. До него будут гостевые игры против ЦСКА и «Рубина», после – поездки в Оренбург и Сочи. Последние пять туров тоже любопытны – там «Динамо», ЦСКА и «Ростов», а еще выезды в Воронеж и Грозный.

• У «Ростова» на старте сезона из четырех первых туров три запланировано дома – против «Факела», «Зенита» и «Рубина».

• Непростой старт у «Факела» – в первых шести турах «Ростов», «Локомотив», «Зенит», «Краснодар» и выезд в Калининград плюс игра против «Пари НН».

• У новичка «Балтики» тяжелый календарь в конце сезона: ЦСКА, «Урал», «Динамо», «Ростов» и «Локомотив». А в начале из первых шести туров лишь два – дома.

Главное о Кубке России

А вот состав групп Пути РПЛ в Кубке России.

Команды в группе встретятся друг с другом по два раза. Из каждой группы выходят по 3 команды. Две лучших – в 1/4 финала Пути РПЛ, третья – в 1/4 финала Пути регионов. Клубы, занявшие четвертое место, вылетают из турнира.

Розыгрыш Фонбет Кубка России начнут 25-27 июля.

Турнир проходит по схеме с двойным выбыванием.

Путь РПЛ – групповой турнир и потом плей-офф с 1/4 финала. Проигравшие команды выбывают в Путь регионов (нижнюю часть сетки).

Путь регионов идет как обычная кубковая сетка на выбывание, начиная с 1/256 финала. В нем участвуют команды Первой и Второй лиги, а также любительские и медийные футбольные клубы. С четвертьфиналов туда добавляются клубы РПЛ из верхней части сетки.

Есть одно серьезное отличие. Команда, проигравшая в финале Пути РПЛ, покинет турнир, а не сыграет с победителем финала Пути регионов, как это было в предыдущем розыгрыше Кубка. Вот как правило работало бы в Кубке России-2022/23: «Урал» после поражения ЦСКА в финале Пути РПЛ сразу вылетел бы из турнира, а не играл бы против «Краснодара». «Краснодар» после победы над «Акроном» сразу попал бы в финал к ЦСКА.

Жеребьевка Пути регионов пройдет позднее.

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Перед стартом РПЛ и Кубка России еще будет розыгрыш Суперкубка. «Зенит» и ЦСКА сыграют в Казани на стадионе «Ак Барс» 15 июля в 17:00 по московскому времени.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив, Алексей Филиппов