Офсайдные линии возвращаются в РПЛ. Поможет китайский провайдер
Ура!
Хорошие новости – в РПЛ возвращаются офсайдные линии!
По информации РБК, провайдером технологии будет китайская компания Rigour Tech, с которой РФС заключил контракт еще в феврале. Недавно ФИФА сертифицировала софт и оборудование Rigour Tech, поэтому никаких преград нет – полное соответствие принятым стандартам.
Босс судейского комитета Павел Каманцев не подтвердил новость, но все равно обнадежил: «Нам пока не приходила данная информация. Могу лишь сказать, что РФС провел всю подготовительную работу, и после получения сертификации в кратчайшие сроки сможет запустить систему», – цитирует Каманцева Чемпионат.
На всякий случай уточняем: речь идет именно об офсайдных линиях, а не о полуавтоматическом определении офсайда, который уже действует в ЛЧ и готовится к введению в эксплуатацию в топовых европейских лигах.
В чем различия между офсайдными линиями и системой полуавтоматического определения вне игры?
При использовании полуавтоматической системы нет необходимости чертить линии – вместо этого автоматически создается виртуальная линия офсайда, которая учитывает положение игровых частей тела одновременно у нескольких футболистов.
Офсайдные линии же видеосудьи чертят их совместно с реплэй-оператором с помощью специального софта. И здесь большую роль играет человеческий фактор: для правильного решения нужно очень точно выбрать момент паса для стоп-кадра. Так что технология не исключает риск ошибочных решений.
Почему офсайдных линий не было в прошлом сезоне?
С 2019-го оператором системы в России была британская компания Hawk-Eye Innovations, которая считается ведущим провайдером ВАР. По окончании сезона-2021/22 соглашение истекло – и его было невозможно продлить из-за санкций. Вместе с британцами из РПЛ ушли и офсайдные линии.
На место Hawk-Eye пришел американский провайдер с русскими корнями Slomo.tv, но отрисовка линий вне игры не вошла в пакет услуг (вероятно, из-за ограниченного функционала Slomo). Лига искала решения – вплоть до установки собственного оборудования с его последующей сертификацией.
«Офсайдные линии мы не отменили, надеемся, что через месяц-два технология войдет в строй и будет существовать. К линиям мы уже привыкли, они будут», — говорил в июле 2022-го Каманцев.
Однако к осени ни РФС, ни Slomo.tv так и не освоили (и что главное – не сертифицировали) технологию, поэтому РФС переключился на альтернативные варианты и нашел китайскую Rigour Tech.
Важно отметить: Slomo.tv останется провайдером ВАР в РПЛ, а Rigour Tech сосредоточится исключительно на офсайдных линиях.
Как в РПЛ определяли офсайд в пограничных эпизодах?
Без офсайдных линий лиге пришлось выкручиваться и создавать новые рекомендации.
Одной из ключевых рекомендаций стала оценка правильности расположения ассистента на линии офсайда. То есть в спорных ситуациях, когда лайнсмен занимал верную позицию, приоритет отдавался его решению.
Были ли споры из-за офсайдов в прошедшем сезоне?
Да, и вот несколько из них.
• В матче второго тура судьи засчитали гол полузащитника «Химок» Резиуана Мирзова в ворота «Пари НН». Хотя его положение (номер 77) было спорным.
• В августе Павел Кукуян не засчитал гол полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля «Зениту» – видеоарбитры долго смотрели повторы со всех камер, но не смогли доказать, что офсайда не было.
• В конце первого тайма Джимми Марин из «Оренбурга» воспользовался скидкой от Дмитрия Воробьева и головой отправил мяч в сетку ворот «Локомотива». На помощь Василию Казарцеву пришел ВАР – после долгого просмотра судьи решили отменить гол.
На повторе нам показали два ракурса, каждый из которых только добавил вопросов. По первому может показаться, что Марин и правда заскочил в положение вне игры.
На втором уже так не кажется – здесь левая нога Тикнизяна выглядит ближе к воротам.
Будем надеяться, что благодаря Rigour Tech в РПЛ будут реже скандалить из-за офсайдов.
Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Виталий Тимкив
Гы гы гы
Недавно было, сложно не помнить.