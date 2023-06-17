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Офсайдные линии возвращаются в РПЛ. Поможет китайский провайдер

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Ура!

Хорошие новости – в РПЛ возвращаются офсайдные линии!

По информации РБК, провайдером технологии будет китайская компания Rigour Tech, с которой РФС заключил контракт еще в феврале. Недавно ФИФА сертифицировала софт и оборудование Rigour Tech, поэтому никаких преград нет – полное соответствие принятым стандартам.  

Босс судейского комитета Павел Каманцев не подтвердил новость, но все равно обнадежил: «Нам пока не приходила данная информация. Могу лишь сказать, что РФС провел всю подготовительную работу, и после получения сертификации в кратчайшие сроки сможет запустить систему», – цитирует Каманцева Чемпионат.

На всякий случай уточняем: речь идет именно об офсайдных линиях, а не о полуавтоматическом определении офсайда, который уже действует в ЛЧ и готовится к введению в эксплуатацию в топовых европейских лигах.

В чем различия между офсайдными линиями и системой полуавтоматического определения вне игры? 

При использовании полуавтоматической системы нет необходимости чертить линии – вместо этого автоматически создается виртуальная линия офсайда, которая учитывает положение игровых частей тела одновременно у нескольких футболистов.

Офсайдные линии же видеосудьи чертят их совместно с реплэй-оператором с помощью специального софта. И здесь большую роль играет человеческий фактор: для правильного решения нужно очень точно выбрать момент паса для стоп-кадра. Так что технология не исключает риск ошибочных решений. 

Почему офсайдных линий не было в прошлом сезоне?

С 2019-го оператором системы в России была британская компания Hawk-Eye Innovations, которая считается ведущим провайдером ВАР. По окончании сезона-2021/22 соглашение истекло – и его было невозможно продлить из-за санкций. Вместе с британцами из РПЛ ушли и офсайдные линии.

На место Hawk-Eye пришел американский провайдер с русскими корнями Slomo.tv, но отрисовка линий вне игры не вошла в пакет услуг (вероятно, из-за ограниченного функционала Slomo). Лига искала решения – вплоть до установки собственного оборудования  с его последующей сертификацией.

«Офсайдные линии мы не отменили, надеемся, что через месяц-два технология войдет в строй и будет существовать. К линиям мы уже привыкли, они будут», — говорил в июле 2022-го Каманцев.

Однако к осени ни РФС, ни Slomo.tv так и не освоили (и что главное – не сертифицировали) технологию, поэтому РФС переключился на альтернативные варианты и нашел китайскую Rigour Tech.

Важно отметить: Slomo.tv останется провайдером ВАР в РПЛ, а Rigour Tech сосредоточится исключительно на офсайдных линиях.

Как в РПЛ определяли офсайд в пограничных эпизодах?

Без офсайдных линий лиге пришлось выкручиваться и создавать новые рекомендации. 

Одной из ключевых рекомендаций стала оценка правильности расположения ассистента на линии офсайда. То есть в спорных ситуациях, когда лайнсмен занимал верную позицию, приоритет отдавался его решению.

Были ли споры из-за офсайдов в прошедшем сезоне?

Да, и вот несколько из них.

•‎ В матче второго тура судьи засчитали гол полузащитника «Химок» Резиуана Мирзова в ворота «Пари НН». Хотя его положение (номер 77) было спорным.  

•‎ В августе Павел Кукуян не засчитал гол полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля «Зениту» – видеоарбитры долго смотрели повторы со всех камер, но не смогли доказать, что офсайда не было.

•‎ В конце первого тайма Джимми Марин из «Оренбурга» воспользовался скидкой от Дмитрия Воробьева и головой отправил мяч в сетку ворот «Локомотива». На помощь Василию Казарцеву пришел ВАР – после долгого просмотра судьи решили отменить гол.

На повторе нам показали два ракурса, каждый из которых только добавил вопросов. По первому может показаться, что Марин и правда заскочил в положение вне игры.

На втором уже так не кажется – здесь левая нога Тикнизяна выглядит ближе к воротам. 

Будем надеяться, что благодаря Rigour Tech в РПЛ будут реже скандалить из-за офсайдов.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Виталий Тимкив

13 комментариев

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Геннадий Тёкин
И как только играли в футбол раньше, без ВАР и офсайдных линий...ума не приложу)).
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Roman Araslanov
Ответ PsichoEscape
теперь спартачек вернется на свое законное 10-14 место
Кто о чём, а питер о Спартаке
+4
0
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Pol Belov
ерунда, патриоты уже давно все китайское считают своим, родным, российским... цвет линий поменяют и логотип прилепят - маде ин РФС ... на Моквиче-3 уже натренировались...
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TravenS
Ответ Геннадий Тёкин
И как только играли в футбол раньше, без ВАР и офсайдных линий...ума не приложу)).
Вот так и играли) некоторые вон по несколько лч так взяли
+5
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Faust Doc
Теперь заступы в офсайд станут ещё меньше!
Гы гы гы
+2
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IntoTheRainBow
всплывающая баннерная реклама как в Сяоми в любом месте будет?
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cool leek
в ФНЛ ништяк!🤘
0
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Roman Araslanov
Ответ TravenS
Вот так и играли) некоторые вон по несколько лч так взяли
«Некоторые» после введения ВАР взяли ЛЧ, а некоторые 2:8 и 2 подряд вылета в ЛЕ)
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Egobrain junior
Ответ Геннадий Тёкин
И как только играли в футбол раньше, без ВАР и офсайдных линий...ума не приложу)).
С кучей скандалов и претензий к арбитрам.
Недавно было, сложно не помнить.
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Геннадий Тёкин
Ответ Сергей Михайлов
Слава Китаю, он сумел нарисовать оффсайдные линии! А мы - нет. И позор нам, не сумевшим сделать это сами. Китай теперь - наш большой брат, а мы его сырьевой придаток. Свобода! (P.S. А в Европе как не было китайских машин, так и нет...).
В Европе и не только даже масок медицинских своих не было...
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Геннадий Тёкин
Ответ Pol Belov
ерунда, патриоты уже давно все китайское считают своим, родным, российским... цвет линий поменяют и логотип прилепят - маде ин РФС ... на Моквиче-3 уже натренировались...
В США тоже все китайское, так что не стоит быть их патриотом.
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