Никольская – феномен. Место любви и дружбы родилось пять лет назад
Чемпионат мира-2018 – ярчайшее событие не только для футбольной, но и для жизни России в целом.
Незабываемый турнир начался пять лет назад, а вместе с ним новый смысл обрела одна из улиц в центре Москвы, примыкающая к Красной площади.
Вы прекрасно помните ее название: Никольская. Теперь это синоним нашего общего счастья и того, какой может быть (или какой должна быть) Россия.
Целый месяц непрекращающегося праздника!
С середины июня по серединую июля Никольская была постоянно полна болельщиками.
Мы учили разные языки. Вы знали, что abrazo me – «обними меня» на испанском, а saril bana – по-турецки?
Весьма быстро сарафанное радио разнесло: если хочешь насладиться атмосферой чемпионата мира, езжай на Никольскую.
Чтобы проникнуться особенно, помогал раскрас.
И не только на лице.
«Все на Никольскую!» – этот мем ведь жив до сих пор как символ большого праздника.
И сборная России давала поводы.
Минимум три: Саудовская Аравия, Египет, Испания.
Праздник на Никольской улице – смесь культур, привычек и эмоций из вроде совсем разных миров.
Основа – исконно русская.
С размахом.
И узнаваемыми чертами.
В том числе новыми героями.
Зажигали вообще все гости вне зависимости от национальности.
Кокошники в моду тоже вернул ЧМ, помните?
Ритмы Никольской.
Помощь на Никольской.
Страсть на Никольской.
Празднования – когда сборная идет аж до московского финала.
И туда можно ходить аж до 15 июля, вплоть до главного матча жизни.
It’s coming home – пели английские болельщики до полуфинала. И возвращались на Никольскую как к себе домой этот месяц.
До счастья аргентинцев оставалось четыре с половиной года, но они хорошо потренировались на Никольской – хоть и недолго.
Как бы хотелось, чтобы те ощущения добра и любви возвращались регулярно.
И на Никольскую, и вообще.
5 лет назад начался ЧМ-2018. Да, это счастье было в России
Фото: РИА Новости/Илья Питалев, Кирилл Каллиников; AP Photo/Rebecca Blackwell, Anatoliy Medved/Icon Sportswire, Alexander Zemlianichenko; Gettyimages.ru/Christopher Furlong
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