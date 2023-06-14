Никольская – феномен. Место любви и дружбы родилось пять лет назад

Чемпионат мира-2018 – ярчайшее событие не только для футбольной, но и для жизни России в целом.

Незабываемый турнир начался пять лет назад, а вместе с ним новый смысл обрела одна из улиц в центре Москвы, примыкающая к Красной площади.

Вы прекрасно помните ее название: Никольская. Теперь это синоним нашего общего счастья и того, какой может быть (или какой должна быть) Россия.

Целый месяц непрекращающегося праздника!

С середины июня по серединую июля Никольская была постоянно полна болельщиками.

Мы учили разные языки. Вы знали, что abrazo me – «обними меня» на испанском, а saril bana – по-турецки?

Весьма быстро сарафанное радио разнесло: если хочешь насладиться атмосферой чемпионата мира, езжай на Никольскую.

Чтобы проникнуться особенно, помогал раскрас.

И не только на лице.

«Все на Никольскую!» – этот мем ведь жив до сих пор как символ большого праздника.

И сборная России давала поводы.

Минимум три: Саудовская Аравия, Египет, Испания.

Праздник на Никольской улице – смесь культур, привычек и эмоций из вроде совсем разных миров.

Основа – исконно русская.

С размахом.

И узнаваемыми чертами.

В том числе новыми героями.

Зажигали вообще все гости вне зависимости от национальности.

Кокошники в моду тоже вернул ЧМ, помните?

Ритмы Никольской.

Помощь на Никольской.

Страсть на Никольской.

Празднования – когда сборная идет аж до московского финала.

И туда можно ходить аж до 15 июля, вплоть до главного матча жизни.

It’s coming home – пели английские болельщики до полуфинала. И возвращались на Никольскую как к себе домой этот месяц.

До счастья аргентинцев оставалось четыре с половиной года, но они хорошо потренировались на Никольской – хоть и недолго.

Как бы хотелось, чтобы те ощущения добра и любви возвращались регулярно.

И на Никольскую, и вообще.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев, Кирилл Каллиников; AP Photo/Rebecca Blackwell, Anatoliy Medved/Icon Sportswire, Alexander Zemlianichenko; Gettyimages.ru/Christopher Furlong