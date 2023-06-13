«Единственный Милан с трофеем в этом сезоне». Видели футболки ЦСКА на финале Кубка? 😍
Персональные – каждому члену команду.
ЦСКА, выиграв в финале Кубка России у «Краснодара», одел игроков в стильные персонализированные футболки – в них армейцы получили трофей, в них же и праздновали.
В трансляции было не так заметно – но каждому члену команды выдали отдельную футболку с оригинальным текстом.
И теперь ЦСКА опубликовал полный список. Смотрим (и читаем)!
Это Медина
И сегодня он будет пить матэ из Кубка России
Это Карраскаль
И теперь у него не только лучший дриблинг, но и Кубок России
Это Роша
И сегодня он будет двумя руками держать Кубок России
Это Мойзес
И на Песчаной сегодня будет карнавал
Это Глебов
Когда ЦСКА в последний раз выигрывал Кубок России – у него еще были молочные зубы
Это Лукин
Нет, актер – его брат, а это – обладатель Кубка России!!!
Это Арбузов
Он созрел до Кубка России!
Это Дивеев
Эй, Серия А! Он выиграл Кубок России, и теперь стоит дороже
Это Мухин
Побеждайте в Кубке России как Макс! Это очень удобно и безопасно
Это Кучаев
Он выиграл Кубок России и это GG WP
Это Зайнутдинов
Он выиграл Кубок России! Ждите в комментариях – 🇰🇿🇰🇿🇰🇿
Это Зделар
Здраво браћо из Партизана. Ваш капитен је освојио Куп Русије
Это Щенников
Он скромный и никогда не скажет, но это его уже 4-й Кубок России!
Это ЧаLOVE
Он столько забил в этом сезоне, что мы забили на креативную подпись. Федя – обладатель Кубка России
Это Акинфеев
И он поднимает руки вверх со своим уже 21-м трофеем
Это Обляков
В этом сезоне он взял не только «10-ку», но и Кубок России
Это Гайич
И это единственный Милан с трофеем в этом сезоне
Это Мендес
Только что он выиграл Кубок России и сейчас наверняка кричит «давай-давай»
Это Набабкин
И, к сожалению для всех дам, сегодня он будет обнимать только Кубок России
Это Заболотный
И это Кубок России выиграл Антона, а не Антон его
Это Шейх
У него еще нет странички в Википедии, но уже есть Кубок России
Это Тороп
Между прочим, в этом турнире он сыграл матчей больше, чем Акинфеев!
Это Носков
Есть приятное обстоятельство – он обладатель Кубка России, и это здорово
Это Агапов
Перешел в ПФК ЦСКА – взял трофей. Классика!
Это Ермаков
Он обдалатель Кубка России. И это не ошибка. Это автозамена.
Это ЦСКА
Лучший клуб страны!
Это Максим Станиславович
И он разбирается не только в экономике, но и в футболе!
Это Роман Юрьевич
И сегодня у Кубка России будет традиционное фото с Бабаевым!
Это Саша Чеботарев
Наш преданый болельщик, член Правления и обладатель Кубка России!
Это Валентиныч
И он возглавляет тренерский штаб обладателя Кубка России
Это Петрович
И в тренерском штабе обладателя Кубка России он первый помощник
Это Салимыч
И в тренерском штабе обладателя Кубка России он отвечает за стандарты и оборону
Это Рамилич
И в тренерском штабе обладателя Кубка России он отвечает за линию полузащиты и сканирует тренды в мировом футболе
Это Сергеич
И в тренерском штабе обладателя Кубка России он отвечает за вратарей
Это Иваныч
И в тренерском штабе обладателя Кубка России он отвечает за физподготовку
Это Владимирыч
И в тренерском штабе обладателя Кубка России он отвечает за физподготовку
Это Евгенич
И в тренерском штабе обладателя Кубка России он отвечает за аналитику
Это начальник команды
И теперь ему организовывать праздничный банкет
Это главный врач
Благодаря ему все не только с Кубком, но и здоровы!
Это Ваня Уланов
И наш Кубок России может чувствовать себя в безопасности
Это Брейдо
И он выиграл пятый Кубок России за 8 лет
Это Макс
Ele ganhou a Copa da Rússia 22/23 He won the Russian Cup 22/23 Ganó la Copa de Rusia 22/23
Это массажист
Он так намассировал игроков, что они взяли Кубок России!
Это администратор
И он идеально все подготовил для победы в Кубке России
Это видеооператор
Он снял, как мы только что взяли Кубок России
Это повар
Он сделал так, чтобы все были не только сыты, но и с Кубком России
Это фотографы
Не отвлекайте, он и она делают чемпионские фотки, которыми вы еще долго будете наслаждаться!
А какие подписи для игроков ЦСКА придумали бы вы?
Фото: t.me/pfccskamoscow
Боян Кркич уже не торт.......