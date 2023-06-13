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Россия-2023
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«Единственный Милан с трофеем в этом сезоне». Видели футболки ЦСКА на финале Кубка? 😍

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Персональные – каждому члену команду.

ЦСКА, выиграв в финале Кубка России у «Краснодара», одел игроков в стильные персонализированные футболки – в них армейцы получили трофей, в них же и праздновали.

В трансляции было не так заметно – но каждому члену команды выдали отдельную футболку с оригинальным текстом.

И теперь ЦСКА опубликовал полный список. Смотрим (и читаем)!

Это Медина

И сегодня он будет пить матэ из Кубка России

Это Карраскаль

И теперь у него не только лучший дриблинг, но и Кубок России

Это Роша

И сегодня он будет двумя руками держать Кубок России

Это Мойзес

И на Песчаной сегодня будет карнавал

Это Глебов

Когда ЦСКА в последний раз выигрывал Кубок России – у него еще были молочные зубы

Это Лукин

Нет, актер – его брат, а это – обладатель Кубка России!!!

Это Арбузов

Он созрел до Кубка России!

Это Дивеев

Эй, Серия А! Он выиграл Кубок России, и теперь стоит дороже

Это Мухин

Побеждайте в Кубке России как Макс! Это очень удобно и безопасно

Это Кучаев

Он выиграл Кубок России и это GG WP

Это Зайнутдинов

Он выиграл Кубок России! Ждите в комментариях – 🇰🇿🇰🇿🇰🇿

Это Зделар

Здраво браћо из Партизана. Ваш капитен је освојио Куп Русије

Это Щенников

Он скромный и никогда не скажет, но это его уже 4-й Кубок России!

Это ЧаLOVE

Он столько забил в этом сезоне, что мы забили на креативную подпись. Федя – обладатель Кубка России

Это Акинфеев

И он поднимает руки вверх со своим уже 21-м трофеем

Это Обляков

В этом сезоне он взял не только «10-ку», но и Кубок России

Это Гайич

И это единственный Милан с трофеем в этом сезоне

Это Мендес

Только что он выиграл Кубок России и сейчас наверняка кричит «давай-давай»

Это Набабкин

И, к сожалению для всех дам, сегодня он будет обнимать только Кубок России

Это Заболотный

И это Кубок России выиграл Антона, а не Антон его

Это Шейх

У него еще нет странички в Википедии, но уже есть Кубок России

Это Тороп

Между прочим, в этом турнире он сыграл матчей больше, чем Акинфеев!

Это Носков

Есть приятное обстоятельство – он обладатель Кубка России, и это здорово

Это Агапов

Перешел в ПФК ЦСКА – взял трофей. Классика!

Это Ермаков

Он обдалатель Кубка России. И это не ошибка. Это автозамена.

Это ЦСКА

Лучший клуб страны!

Это Максим Станиславович

И он разбирается не только в экономике, но и в футболе!

Это Роман Юрьевич

И сегодня у Кубка России будет традиционное фото с Бабаевым!

Это Саша Чеботарев

Наш преданый болельщик, член Правления и обладатель Кубка России!

Это Валентиныч

И он возглавляет тренерский штаб обладателя Кубка России

Это Петрович

И в тренерском штабе обладателя Кубка России он первый помощник

Это Салимыч

И в тренерском штабе обладателя Кубка России он отвечает за стандарты и оборону

Это Рамилич

И в тренерском штабе обладателя Кубка России он отвечает за линию полузащиты и сканирует тренды в мировом футболе

Это Сергеич

И в тренерском штабе обладателя Кубка России он отвечает за вратарей

Это Иваныч

И в тренерском штабе обладателя Кубка России он отвечает за физподготовку

Это Владимирыч

И в тренерском штабе обладателя Кубка России он отвечает за физподготовку

Это Евгенич

И в тренерском штабе обладателя Кубка России он отвечает за аналитику

Это начальник команды

И теперь ему организовывать праздничный банкет

Это главный врач

Благодаря ему все не только с Кубком, но и здоровы!

Это Ваня Уланов

И наш Кубок России может чувствовать себя в безопасности

Это Брейдо

И он выиграл пятый Кубок России за 8 лет

Это Макс

Ele ganhou a Copa da Rússia 22/23 He won the Russian Cup 22/23 Ganó la Copa de Rusia 22/23

Это массажист

Он так намассировал игроков, что они взяли Кубок России!

Это администратор

И он идеально все подготовил для победы в Кубке России

Это видеооператор

Он снял, как мы только что взяли Кубок России

Это повар

Он сделал так, чтобы все были не только сыты, но и с Кубком России

Это фотографы

Не отвлекайте, он и она делают чемпионские фотки, которыми вы еще долго будете наслаждаться!

А какие подписи для игроков ЦСКА придумали бы вы?

Фото: t.me/pfccskamoscow

30 комментариев

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DimaDiskoteka
А это Евгений, который всё купил
+66
-1
+65
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Человек_Легенда
Не ну прикольно сделали, про Милан забавно)
+43
-2
+41
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Whiskeyman
Отличная идея! А главное, что каждый после матча одел свою - не перепутали на радостях!...)
+11
-1
+10
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Andy93
Ответ IlyaGrain
Что такое GG WP?
good game, well played
+10
-1
+9
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Super Bock
Году в 2004 шел мимо газетного киоска и вижу на одной из газет заголовок: " Ролан Гусев тренируется с Миланом". Я в шоке, думаю неужели российский футболист в топ-клуб уедет, на последнии карманные деньги покупаю газету и узнаю... Милан-это сын Гусева ))
+6
-1
+5
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Вячеслав Краснов
С Рошей бомбезно, хоть я и спартач))
+5
-1
+4
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Metalloid
Что не говори, а сколько лет Гинер в ЦСКА, у нас всегда отличная атмосфера. Не со всем я согласен, встречи с болелами часто ущербно выглядят и тд, но общая атмосфера всегда прекрасно. И вера в себя, что золотые футболки, что сейчас. ЦВБП!
+3
0
+3
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Ихарь Окенфэйлов
И я хочу футболку с Легендой 43!
+1
0
+1
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BORGOMI
Ответ Рембо
а это что за ужас?
Киберспортивный этикет, в конце матча писать в чате GG WP. А Кучаев зависает в CS:GO в свободное время.
+2
-1
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Рембо
Ответ Саша Пушкин
Комментарий удален пользователем
а если б не выиграли,что с футболками тогда б было?
+2
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Рембо
Ответ Metalloid
Что не говори, а сколько лет Гинер в ЦСКА, у нас всегда отличная атмосфера. Не со всем я согласен, встречи с болелами часто ущербно выглядят и тд, но общая атмосфера всегда прекрасно. И вера в себя, что золотые футболки, что сейчас. ЦВБП!
когда кто-то выигрывает-у всех атмосфера что надо.Но друзья познаются в бедэ.
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Рембо
Ответ upuckuH
в Цервене звезде есть игрок с именем Милан. А они чемпики последний лет.
они вопреки названию-свинские кореша.Стало быть,это несчетомо.
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Рембо
Ответ Вячеслав Краснов
С Рошей бомбезно, хоть я и спартач))
да,ваш-то одной рукой держал,и не кубок,а наш -двумя!
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Станнис Баратеон
Ответ DimaDiskoteka
А это Евгений, который всё купил
Это Столыпин и у него есть для вас галстуки
0
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Metalloid
Ответ Саша Пушкин
Это Гинер. И если бы у него как и прежде были деньги, то он опять бы всё купил, а так пришлось выигрывать самим.
Уйди, ты не смешной )
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Саша Пушкин
Ответ Человек_Легенда
Не ну прикольно сделали, про Милан забавно)
Комментарий удален пользователем
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Тюменский медвежонок
Ответ Whiskeyman
Отличная идея! А главное, что каждый после матча одел свою - не перепутали на радостях!...)
для этого у клуба есть свой администратор который за это отвечает)
0
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Abdulla
https://s5o.ru/storage/simple/ru/edt/e0/61/b6/cf/rue7f85235de6.jpg
Боян Кркич уже не торт.......
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Пол Ганарара:
Ладно, некоторые ничего
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Recreated
Прикольненько!
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Serge Vendino
Уже ради такого креатива обязаны были выиграть!
+1
-1
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Данил Попов
Очень круто вышло. Особенно понравилось с Зайнутдиновым))
+1
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