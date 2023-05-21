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«Это неуважение к игрокам». Вратарь «Динамо» наехал на Йокановича после увольнения

Игорь Лещук Игорь Лещук
Славиша Йоканович Славиша Йоканович
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Лещук против всех.

После того, как «Динамо» победило «Торпедо» 3:0, вратарь Игорь Лещук внезапно жестко прошелся по Славише Йокановичу – тренеру, уволенному из «Динамо» неделю назад после 0:3 от «Ахмата».

Вот слова Лещука: «Об уходе Йокановича узнали из медиа. С нами никто не общался. К нам в раздевалку никто не заходил. Было написано в чат одно сообщение: «Я ухожу». Это неуважение к игрокам — мы проработали вместе год. Можно было прийти, пожать руку и сказать, что я ухожу. Видимо, у них претензии к нам.

Команда не совсем понимала футбол Йокановича? Мы делали на протяжении года одни и те же упражнения. Футбол был виден на поле: скучный и непонятный. Никто не понимал, во что играли. Не было общего знаменателя. Сейчас за неделю нам объяснили. Стало более понятно, во что нужно играть, куда двигаться и как открываться».

У Йокановича и Лещука был конфликт?

В конце октября 2022-го Лещук хвалил тренерский штаб Йокановича – за умение прислушиваться к игрокам: «Несколько игроков высказали какие-то моменты, что нужно где-то больше объяснять, где-то больше выкладываться. Все друг друга поняли, в позитивном ключе поговорили. Хорошо, что тренерский штаб тоже готов разговаривать спокойно и прислушиваться к игрокам. В свою очередь мы должны делать все, чтобы тренера не подводить. Потому что хорошо, когда тренер слышит игроков и пытается нас понять».

Йоканович осенью хвалил Игоря за сухой матч в Кубке России с «Оренбургом»: «Могу лестно высказаться о Лещуке – он провел замечательный матч и сыграл на ноль».

Но проблемы явно были. О них Лещук рассказал Sport24 уже после увольнения Йокановича: В апреле Йоканович подозвал, сказал: «Выбор не в твою пользу. Не задавай мне вопросов, я не хочу отвечать, у меня нет ответов на них». Я услышал тренера, мы разошлись с разными мнениями. Через неделю мы поговорили еще раз, он сказал, что симпатии у него больше к Антону. Я сказал, что для меня это непонятно — почему меня поменяли после игр, когда не было ошибок. Поражения случаются всегда, и непонятно, почему меня посадили».

Лещук при Славише играл мало – 1080 минут в этом сезоне, 720 из которых – в Кубке России. У Игоря традиционные проблемы с игровой практикой в РПЛ – за всю карьеру он сыграл в российской элите лишь 19 матчей.

В феврале голкиперу исполнилось 27.

От Лещука в этом сезоне досталось всем – от Кокорина до сборной Аргентины

В этом сезоне Лещук активно и смело выступает в медиа.

•‎ После ошибки Умярова в августовском матче со «Спартаком» припомнил Наилю его пост в телеграм-канале, где он рассказывает о том, как психологически давил на Фомина перед пенальти в финале Кубка России-2021/22: «Не хотел бы это как‑то ассоциировать с кармой. Вывод, по крайней мере, для меня: надо меньше разговаривать и больше играть. Никого не осуждаю, это дело каждого».

•‎ Тогда же говорил, что у «Динамо» нет чемпионского менталитета: «Нам еще недостаточно менталитета, чтобы бороться за чемпионство. Думаю, нам нужно прибавить. Где-то нужна уверенность. Где-то нужно забить гол и играть от обороны. Мы все это можем, но моментами мы боимся упустить результат. Нужно прибавлять».

•‎ В октябре был недоволен постоянными падениями Комличенко – но больше в шутку: «У «Ростова» Комличенко падает постоянно, поэтому они и бьют пенальти. Когда он играл у нас, это было плюсом, а сейчас это не нормально, что он падает в каждой игре».

•‎ В конце ноября говорил, что ему безразличен результат параллельного матча Кубка России между «Ростовом» и «Ахматом»: «Вообще #####».

•‎ И прибивал про Fan ID: «Изначально я был не против Fan ID. Но мы видим, насколько ужасная атмосфера на стадионе – и не только на нашей игре. Не знаю, для чего все это нужно и кто получает от этого удовольствие».

•‎ После финала ЧМ-2022 не оценил слезы игроков сборной Аргентины по футболу: «Я понимаю, что бывают слезы счастья, но у Аргентины вся команда ревела. Не по-мужски как-то, мне это не понравилось».

•‎ В начале февраля досталось футбольным комментаторам: «Между Губерниевым и Черданцевым выберу Губерниева. Потому что вот когда Черданцев кричит, это как-то для меня звучит больше наигранно. В футболе вообще в целом слушать комментаторов – это полный ужас. Это больше для фона, чем чтобы что-то узнать».

•‎ И Кокорину: «Кто всегда ставил деньги превыше всего? Можно Александра Кокорина назвать, но это чисто мое мнение. Надеюсь, мне только кажется, что у него все мысли о том, сколько он получает денег, и как их потратить».

Казарцев странно удалил Захаряна (спас ВАР) и не назначил свободный за пас киперу в руки. И все это за 6 минут!

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Павел Лисицын

35 комментариев

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Plumbum
К 27 годам провёл 19 матчей в высшем футбольном дивизионе в России. Лучше бы не интервью раздавал, а на своей карьере сосредоточился.
+54
-4
+50
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Давид Agabekyan
Ответ An Kr
А у тебя какие достижения?
А у Лещука по сравнению с Йокановичем какие достижения?
+32
-3
+29
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dedushka
птица-говорун отличается умом и сообразительностью
+24
-1
+23
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Ходор
Игрочишки против тренеришек,все как всегда))
+12
0
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munchen_fest
Ответ An Kr
А у тебя какие достижения?
Игорь Лещук, перелогинься, мы тебя узнали
+13
-2
+11
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Baby face Nelson
Конченый какой-то
+19
-10
+9
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AVKU
Некраство пинать мертвую собаку. Победили Торпедо с качеством игры кубка ветеранов и у тех, и у других, и сразу выводы делать. Каким бы тренером не был Йоканович, на поле не он выходил, и лажал тоже не он.
+9
0
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Шамиль Магомедов
у него стресс после расставания с девушкой, теперь на всех срывается)
+7
-1
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Нейтральный критик
Ответ Igor Pivovarov
Какие страсти, йопта.
Это как макарошка из тарелки супа наехала бы на упавшую на пол фрикадельку, а вся столовка такая "оу май гад, да что она себе позволяет!"
+6
0
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Balt
Ну поехал в клуб в котором играть будет регулярно. Это разве проблема? Вроде нет. Если конечно сидеть на лавке в Динамо всю карьеру не считать огромной лояльностью и патриотизмом в отношении клуба.
+5
0
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dmitry.tchidakin
По мне так игроки про главного тренера должны молчать в тряпочку и выполнять его установку. Ни во время его работы, ни после.
+6
-1
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m_chagin
Это все его Полина научила, языком работать.
+4
0
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Кирилл Голивец
Ответ Plumbum
К 27 годам провёл 19 матчей в высшем футбольном дивизионе в России. Лучше бы не интервью раздавал, а на своей карьере сосредоточился.
Мы привыкли ржать над Кокориным, Мамаевым, но они хотя бы в молодости подавали признаки больших талантов и небезосновательно. А это вообще кто? Курт Кобейн в его годы застрелился)))) Не смог выиграть конкуренцию за все это время у очень посредственного Шунина и сидит на деньгах на лавке. Спортивных амбиций ноль, иначе попробовал бы себя в Химках, Факеле или даже Енисее и Родине, как другой бывший динамовец Сангаре сейчас.
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Евгений Заботин
Очередной обиженный трепач. Я понимаю все сезоны был бы основной, а при Йокановиче сел бы. А так как был вечно запасной, выходя на подмену, так и остался. В себе нужно искать ответы.
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Олег Овчинников
Тренеришка?
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Давид Agabekyan
Ответ An Kr
Стрелки не переводи. Странные вы критикуны. Футболисты молчат-плохо, говорят-плохо. Какие у Йокановича достижения в Динамо? Никаких. Все по заслугам.
А у Лещука какие? И кто считает, чтт если футболист молчит, то плохо? И с каких пор, говорить про уволенного тренера плохие вещи является нормой?
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ДнепрЧемпион1983
Моральный компасс, блин! :) как там брошенная жена с двумя детьми? Не тебе умничать о морали
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Ответ Кирилл Голивец
Мы привыкли ржать над Кокориным, Мамаевым, но они хотя бы в молодости подавали признаки больших талантов и небезосновательно. А это вообще кто? Курт Кобейн в его годы застрелился)))) Не смог выиграть конкуренцию за все это время у очень посредственного Шунина и сидит на деньгах на лавке. Спортивных амбиций ноль, иначе попробовал бы себя в Химках, Факеле или даже Енисее и Родине, как другой бывший динамовец Сангаре сейчас.
Что-то про Кобейна аж в голос)
Клуб 27: Джимми Хендрикс, Дженис Джоплин, Джим Моррисон, Курт Кобейн, Эми Уайнхаус и... Игорь Лещук! Сам жив, карьеру похоронил.
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roni11
Это его жена была против его похождений с пресс секретарем? Выросла пиписьска и с высоты 19ти матчей может говорить? Он даже не джюбиньо
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Romano1985
Ответ Plumbum
К 27 годам провёл 19 матчей в высшем футбольном дивизионе в России. Лучше бы не интервью раздавал, а на своей карьере сосредоточился.
Чемпион по взбиванию денег не Азар ! А дядюн (прочитайте его интервью )
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Igor Pivovarov
Какие страсти, йопта.
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Аннигиляторная Пушка
Шунин средний вратарь, к тому же уже возрастной. А Лещ - просто дурак, и вратарь такой же средний. Чуть увереннее Антона на выходах, в остальном такой же.
Нужно искать нового первого номера, имхо, человек с такими мозгами как у Лещука, играть в воротахь Динамо не должен.
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Dr. Heisenberg
Йоканович по ходу поспособствовал, чтоб госпожу Лысенко убрали из команды. Лещук вступился за честь дамы, когда Йоканович уехал.
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Точный_пас_Ещенко
Кто такой лещук?
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Костя Кот
а что еще ему делать, он всю карьеру просто сидит в запасе
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