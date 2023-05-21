«Это неуважение к игрокам». Вратарь «Динамо» наехал на Йокановича после увольнения

Лещук против всех.

После того, как «Динамо» победило «Торпедо» 3:0, вратарь Игорь Лещук внезапно жестко прошелся по Славише Йокановичу – тренеру, уволенному из «Динамо» неделю назад после 0:3 от «Ахмата».

Вот слова Лещука: «Об уходе Йокановича узнали из медиа. С нами никто не общался. К нам в раздевалку никто не заходил. Было написано в чат одно сообщение: «Я ухожу». Это неуважение к игрокам — мы проработали вместе год. Можно было прийти, пожать руку и сказать, что я ухожу. Видимо, у них претензии к нам.

Команда не совсем понимала футбол Йокановича? Мы делали на протяжении года одни и те же упражнения. Футбол был виден на поле: скучный и непонятный. Никто не понимал, во что играли. Не было общего знаменателя. Сейчас за неделю нам объяснили. Стало более понятно, во что нужно играть, куда двигаться и как открываться ».

У Йокановича и Лещука был конфликт?

В конце октября 2022-го Лещук хвалил тренерский штаб Йокановича – за умение прислушиваться к игрокам: «Несколько игроков высказали какие-то моменты, что нужно где-то больше объяснять, где-то больше выкладываться. Все друг друга поняли, в позитивном ключе поговорили. Хорошо, что тренерский штаб тоже готов разговаривать спокойно и прислушиваться к игрокам. В свою очередь мы должны делать все, чтобы тренера не подводить. Потому что хорошо, когда тренер слышит игроков и пытается нас понять».

Йоканович осенью хвалил Игоря за сухой матч в Кубке России с «Оренбургом»: «Могу лестно высказаться о Лещуке – он провел замечательный матч и сыграл на ноль».

Но проблемы явно были. О них Лещук рассказал Sport24 уже после увольнения Йокановича: В апреле Йоканович подозвал, сказал: «Выбор не в твою пользу. Не задавай мне вопросов, я не хочу отвечать, у меня нет ответов на них». Я услышал тренера, мы разошлись с разными мнениями. Через неделю мы поговорили еще раз, он сказал, что симпатии у него больше к Антону. Я сказал, что для меня это непонятно — почему меня поменяли после игр, когда не было ошибок. Поражения случаются всегда, и непонятно, почему меня посадили».

Лещук при Славише играл мало – 1080 минут в этом сезоне, 720 из которых – в Кубке России. У Игоря традиционные проблемы с игровой практикой в РПЛ – за всю карьеру он сыграл в российской элите лишь 19 матчей.

В феврале голкиперу исполнилось 27.

От Лещука в этом сезоне досталось всем – от Кокорина до сборной Аргентины

В этом сезоне Лещук активно и смело выступает в медиа.

•‎ После ошибки Умярова в августовском матче со «Спартаком» припомнил Наилю его пост в телеграм-канале, где он рассказывает о том, как психологически давил на Фомина перед пенальти в финале Кубка России-2021/22: «Не хотел бы это как‑то ассоциировать с кармой. Вывод, по крайней мере, для меня: надо меньше разговаривать и больше играть. Никого не осуждаю, это дело каждого».

•‎ Тогда же говорил, что у «Динамо» нет чемпионского менталитета: «Нам еще недостаточно менталитета, чтобы бороться за чемпионство. Думаю, нам нужно прибавить. Где-то нужна уверенность. Где-то нужно забить гол и играть от обороны. Мы все это можем, но моментами мы боимся упустить результат. Нужно прибавлять».

•‎ В октябре был недоволен постоянными падениями Комличенко – но больше в шутку: «У «Ростова» Комличенко падает постоянно, поэтому они и бьют пенальти. Когда он играл у нас, это было плюсом, а сейчас это не нормально, что он падает в каждой игре».

•‎ В конце ноября говорил, что ему безразличен результат параллельного матча Кубка России между «Ростовом» и «Ахматом»: «Вообще #####».

•‎ И прибивал про Fan ID: «Изначально я был не против Fan ID. Но мы видим, насколько ужасная атмосфера на стадионе – и не только на нашей игре. Не знаю, для чего все это нужно и кто получает от этого удовольствие».

•‎ После финала ЧМ-2022 не оценил слезы игроков сборной Аргентины по футболу: «Я понимаю, что бывают слезы счастья, но у Аргентины вся команда ревела. Не по-мужски как-то, мне это не понравилось».

•‎ В начале февраля досталось футбольным комментаторам: «Между Губерниевым и Черданцевым выберу Губерниева. Потому что вот когда Черданцев кричит, это как-то для меня звучит больше наигранно. В футболе вообще в целом слушать комментаторов – это полный ужас. Это больше для фона, чем чтобы что-то узнать».

•‎ И Кокорину: «Кто всегда ставил деньги превыше всего? Можно Александра Кокорина назвать, но это чисто мое мнение. Надеюсь, мне только кажется, что у него все мысли о том, сколько он получает денег, и как их потратить».

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Павел Лисицын