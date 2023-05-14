Гонка за медали РПЛ: ЦСКА – фаворит, «Ахмат» может достать «Ростов» и «Спартак»

Как все сложится?

В РПЛ обострилась борьба за призовые места: с чемпионством-то все понятно уже неделю, а в тройке интрига.

На два места сразу четыре претендента – ЦСКА, «Ростов», «Спартак» и «Ахмат».

Что у них с календарем? Ждут топ-матчи внутри четверки!

Разберемся, что впереди. И подключим сюда «Ахмат» обязательно, потому что команда в топ-форме.

• ЦСКА в выигрышной позиции по сравнению с конкурентами: оторвались на четыре очка от «Ростова» и «Спартака» благодаря своей прекрасной форме весной. Парни Владимира Федотова – лучшие после рестарта сезона: 25 очков в 10 последних турах, это на два больше, чем у «Зенита» и «Локомотива».

Плюс еще и успешная серия в Кубке (одно поражение в шести матчах). Из неприятного: впереди сразу два матча с прямыми конкурентами («Спартак» и «Ростов»), а еще и сложный выезд в Краснодар. Как раз там проиграли в ответном матче в Кубке (0:1 после 3:0 в Москве).

• «Ростов» сносно начал весну и в какой-то момент потеснил со второго места «Спартак», но в последних матчах команда Валерия Карпина валится: одна победа в шести матчах и два поражения подряд от «Факела» и «Сочи», явно не лучших в этом сезоне. Плюс вылет из обеих сеток Кубка.

Над «Спартаком» у «Ростова» преимущество по личным встречам, но не в пользу ростовчан важный фактор: дерби с «Краснодаром» (в гостях), очные матчи с «Ахматом» и ЦСКА (с москвичами еще и в гостях).

• «Спартак» тоже выглядит не очень. Перед рестартом красно-белых оценивали как реальную силу, способную помешать «Зениту» стать чемпионом в пятый раз подряд, но провалился не только этот план. Теперь под вопросом и медали.

В пользу «Спартака» может сработать календарь: во-первых, два из трех матчей дома, во-вторых, после дерби с ЦСКА игры с аутсайдерами – «Пари НН» и «Крыльями Советов».

• «Ахмат» весной в порядке – благодаря этому его можно рассматривать как претендента на третье место, хотя еще несколько туров назад об этом вряд ли можно было подумать всерьез. «Мы сами удивлены своей игрой, – признал защитник Андрей Семенов. – Мотивация победить есть всегда. Хотели бы обогнать «Спартак» в таблице».

Грозненцы всего дважды проиграли весной в РПЛ, хоть и вылетели из Кубка, а в двух последних матчах прибили в Москве «Торпедо» (5:1) и «Динамо» (3:0). Календарь по сложности средний: домашняя игра с «Химками», а потом игры с непростыми соседями по таблице – «Ростовом» (в гостях) и «Краснодаром» (дома). Шансы пока есть даже на второе место, но «Ахмат» наверняка порадуется и третьему.

Как считаете, какой будет тройка в итоге?

Фото: РИА Новости/Александр Вильф