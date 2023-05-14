ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2023
Блог

Гонка за медали РПЛ: ЦСКА – фаворит, «Ахмат» может достать «Ростов» и «Спартак»

Спартак Спартак
Ахмат Ахмат
Ростов Ростов
ЦСКА ЦСКА
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Футбол Футбол

Как все сложится?

В РПЛ обострилась борьба за призовые места: с чемпионством-то все понятно уже неделю, а в тройке интрига.

На два места сразу четыре претендента – ЦСКА, «Ростов», «Спартак» и «Ахмат».

Что у них с календарем? Ждут топ-матчи внутри четверки!

Разберемся, что впереди. И подключим сюда «Ахмат» обязательно, потому что команда в топ-форме.

ЦСКА в выигрышной позиции по сравнению с конкурентами: оторвались на четыре очка от «Ростова» и «Спартака» благодаря своей прекрасной форме весной. Парни Владимира Федотова – лучшие после рестарта сезона: 25 очков в 10 последних турах, это на два больше, чем у «Зенита» и «Локомотива».

Плюс еще и успешная серия в Кубке (одно поражение в шести матчах). Из неприятного: впереди сразу два матча с прямыми конкурентами («Спартак» и «Ростов»), а еще и сложный выезд в Краснодар. Как раз там проиграли в ответном матче в Кубке (0:1 после 3:0 в Москве).

«Ростов» сносно начал весну и в какой-то момент потеснил со второго места «Спартак», но в последних матчах команда Валерия Карпина валится: одна победа в шести матчах и два поражения подряд от «Факела» и «Сочи», явно не лучших в этом сезоне. Плюс вылет из обеих сеток Кубка.

Над «Спартаком» у «Ростова» преимущество по личным встречам, но не в пользу ростовчан важный фактор: дерби с «Краснодаром» (в гостях), очные матчи с «Ахматом» и ЦСКА (с москвичами еще и в гостях).

«Спартак» тоже выглядит не очень. Перед рестартом красно-белых оценивали как реальную силу, способную помешать «Зениту» стать чемпионом в пятый раз подряд, но провалился не только этот план. Теперь под вопросом и медали.

В пользу «Спартака» может сработать календарь: во-первых, два из трех матчей дома, во-вторых, после дерби с ЦСКА игры с аутсайдерами – «Пари НН» и «Крыльями Советов».

«Ахмат» весной в порядке – благодаря этому его можно рассматривать как претендента на третье место, хотя еще несколько туров назад об этом вряд ли можно было подумать всерьез. «Мы сами удивлены своей игрой, – признал защитник Андрей Семенов. – Мотивация победить есть всегда. Хотели бы обогнать «Спартак» в таблице».

Грозненцы всего дважды проиграли весной в РПЛ, хоть и вылетели из Кубка, а в двух последних матчах прибили в Москве «Торпедо» (5:1) и «Динамо» (3:0). Календарь по сложности средний: домашняя игра с «Химками», а потом игры с непростыми соседями по таблице – «Ростовом» (в гостях) и «Краснодаром» (дома). Шансы пока есть даже на второе место, но «Ахмат» наверняка порадуется и третьему.

Как считаете, какой будет тройка в итоге?

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Про Ахмат почти не говорят, а они почти весь сезон в топ 5
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адлан Эльдаров
Согласен Ахмат хорош
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pantriashvili
Ахмат (Терек) кстати реально очень красиво гроши, там много русских игроков
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rash Mag
Ахматища
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий