«Зенит» vs «Спартак» – кто больше тратит? На зарплаты и трансферы

Сравнение в цифрах накануне очного матча – возможно, чемпионского для «Зенита».

Вот вам новый повод посчитать деньги: мы часто слышим со стороны болельщиков «Спартака», что «Зенит» фактически покупает свои чемпионства. Нет-нет, никакого подкупа судей или соперников – речь о том, что петербуржцы тратят намного больше всех, а поэтому закономерно забирают титулы.

Давайте проверим, так ли это. И насколько дороже «Зениту» обходятся золотые медали при нынешнем доминировании в РПЛ.

Зарплаты: «Зенит» всегда с отрывом

Сравниваем по данным из финансовых отчетов, которые публикуют клубы. Там есть графа «фонд оплаты труда» – да, туда входят вообще все зарплаты сотрудников клуба, но мы же понимаем, что футболисты получают наибольшую часть, поэтому сопоставление вполне легитимно.

Здесь мы сравнивали последние отчеты всех клубов РПЛ за последние пару сезонов, а теперь сосредоточимся на принципиальных соперниках.

Такие данные публикуют по годам, а не по сезонам – по общей бухгалтерской практике, нужно делать на это поправку. Но средний уровень расходов все равно понятен: «Зенит» стабильно расходует на 3-3,5 млрд рублей больше .

У петербуржцев все четко: лидеры по тратам, первые в чемпионате. У «Спартака» самый мощный разрыв случился в прошлом сезоне: по итогам 2021-го команда была второй по расходам на зарплаты (это стабильное место москвичей), а в сезоне-2021/22 заняла только 10-е место.

Как раз главный вывод, который тут напрашивается: да, «Зенит» вкладывает намного больше, но «Спартак» при втором месте по расходам только раз за эти пять лет действительно стал вторым в таблице . Логика «чем больше тратишь, тем выше результат» ломается как раз на красно-белых.

Сейчас зарплатные фонды клубов заметно упали – это можно объяснить, например, уходом высокооплачиваемых игроков: у «Зенита» теперь нет Артема Дзюбы, ему платили только в первой половине 2022-го. Но даже нынешний показатель петербуржцев (8 млрд) заметно выше, чем самый большой спартаковский ФОТ на этом отрезке (6,7 млрд).

Трансферы: лучший результат у «Спартака» там, где меньше всего потратили

Неочевидный вывод в том, что большие траты не всегда ведут к успеху – или не всегда сразу.

По итогам первого из пяти чемпионских сезонов «Зенит» показал плюс, потому что уже по ходу турнира, зимой, продал в «ПСЖ» Леандро Паредеса за 40 млн, а «Спартак» еще в летнее окно получил от «Севильи» 21 млн за Квинси Промеса.

Самый затратный момент у клубов совпадает : к сезону-2019/20 «Спартак» покупал Гуса Тила и Алекса Крала, а «Зенит» вкладывался в Малкома с Дугласом Сантосом. Спартаковские европейцы разъехались, зенитовские бразильцы по-прежнему в России, очень помогают со звездой.

У «Спартака» тот сезон не в рекордном минусе, потому что выгодно продали Зе Луиша (10,75 млн от «Порту») и особенно – Фернандо, тогда китайский «Бейцзинь Гоань» заплатил 5,4 млн за аренду и 9,6 млн за трансфер.

Бонус: 5 игроков «Зенита» стоят больше Промеса

Даже пять игроков «Зенита» стоят больше, чем самый дорогой футболист «Спартака»: еще Клаудиньо оценивают в 18 млн евро, а Дугласа Сантоса – в 16.

Далер Кузяев (10 млн) в «Спартаке» был бы вторым самым дорогим, а в «Зените» – шестой.

Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com, Maksim Konstantinov/Global Look Press