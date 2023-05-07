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«Зенит» vs «Спартак» – кто больше тратит? На зарплаты и трансферы

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Футбол Футбол

Сравнение в цифрах накануне очного матча – возможно, чемпионского для «Зенита».

Вот вам новый повод посчитать деньги: мы часто слышим со стороны болельщиков «Спартака», что «Зенит» фактически покупает свои чемпионства. Нет-нет, никакого подкупа судей или соперников – речь о том, что петербуржцы тратят намного больше всех, а поэтому закономерно забирают титулы.

Давайте проверим, так ли это. И насколько дороже «Зениту» обходятся золотые медали при нынешнем доминировании в РПЛ.

Зарплаты: «Зенит» всегда с отрывом 

Сравниваем по данным из финансовых отчетов, которые публикуют клубы. Там есть графа «фонд оплаты труда» – да, туда входят вообще все зарплаты сотрудников клуба, но мы же понимаем, что футболисты получают наибольшую часть, поэтому сопоставление вполне легитимно.

Здесь мы сравнивали последние отчеты всех клубов РПЛ за последние пару сезонов, а теперь сосредоточимся на принципиальных соперниках.

Такие данные публикуют по годам, а не по сезонам – по общей бухгалтерской практике, нужно делать на это поправку. Но средний уровень расходов все равно понятен: «Зенит» стабильно расходует на 3-3,5 млрд рублей больше.

У петербуржцев все четко: лидеры по тратам, первые в чемпионате. У «Спартака» самый мощный разрыв случился в прошлом сезоне: по итогам 2021-го команда была второй по расходам на зарплаты (это стабильное место москвичей), а в сезоне-2021/22 заняла только 10-е место.

Как раз главный вывод, который тут напрашивается: да, «Зенит» вкладывает намного больше, но «Спартак» при втором месте по расходам только раз за эти пять лет действительно стал вторым в таблице. Логика «чем больше тратишь, тем выше результат» ломается как раз на красно-белых.

Сейчас зарплатные фонды клубов заметно упали – это можно объяснить, например, уходом высокооплачиваемых игроков: у «Зенита» теперь нет Артема Дзюбы, ему платили только в первой половине 2022-го. Но даже нынешний показатель петербуржцев (8 млрд) заметно выше, чем самый большой спартаковский ФОТ на этом отрезке (6,7 млрд).

Трансферы: лучший результат у «Спартака» там, где меньше всего потратили

Неочевидный вывод в том, что большие траты не всегда ведут к успеху – или не всегда сразу.

По итогам первого из пяти чемпионских сезонов «Зенит» показал плюс, потому что уже по ходу турнира, зимой, продал в «ПСЖ» Леандро Паредеса за 40 млн, а «Спартак» еще в летнее окно получил от «Севильи» 21 млн за Квинси Промеса.

Самый затратный момент у клубов совпадает: к сезону-2019/20 «Спартак» покупал Гуса Тила и Алекса Крала, а «Зенит» вкладывался в Малкома с Дугласом Сантосом. Спартаковские европейцы разъехались, зенитовские бразильцы по-прежнему в России, очень помогают со звездой.

У «Спартака» тот сезон не в рекордном минусе, потому что выгодно продали Зе Луиша (10,75 млн от «Порту») и особенно – Фернандо, тогда китайский «Бейцзинь Гоань» заплатил 5,4 млн за аренду и 9,6 млн за трансфер.

Бонус: 5 игроков «Зенита» стоят больше Промеса

Даже пять игроков «Зенита» стоят больше, чем самый дорогой футболист «Спартака»: еще Клаудиньо оценивают в 18 млн евро, а Дугласа Сантоса – в 16.

Далер Кузяев (10 млн) в «Спартаке» был бы вторым самым дорогим, а в «Зените» – шестой.

Кто популярнее на Sports.ru – «Зенит» или «Спартак»?

Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com, Maksim Konstantinov/Global Look Press

79 комментариев

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Old Vyaine
"Сравниваем накануне матча за чемпионство."
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Вы бы добавляли, что матч не просто за чемпионство, а за чемпионство Зенита.
+68
-13
+55
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ivgr
Ответ Russ Ivan
Что тут сравнивать, газовики - передовики во всём, собственно Газпром для этого и существует...
Только у Спартака результат второй в лиге, а место второе один раз за пять лет
+50
-13
+37
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riverman1980
За 4 чемпионства Зенит получил 20 млн евро чемпионских бонусов от РФС, плюс примерно 150 млн евро от еврокубков. И выходим практически на те же траты, что у Спартака. Причем ключевые игроки 3 и 4 чемпионств(Азмун, Барриос, Ракицкий) были куплены за те же деньги, что Спартак потратил на Гусов и Кралов.

А другого ключевого игрок трех чемпионств Дзюбу, Зенит получил бесплатно, дав ему на 500 тыс евро в год больше чем Федун. В итоге Дзюба выбьет в одном из чемпионских сезонов 17+13, как сейчас Малком, только в более сильной на тот момент РПЛ.

Классно ведь сэкономил Федун, правда? )
+47
-15
+32
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Фантом
Ну, собственно, квинтэссенция ситуации:
"Самый затратный сезон у клубов совпадает: тогда «Спартак» покупал Гуса Тила и Алекса Крала, а «Зенит» вкладывался в Малкома с Дугласом Сантосом."

Счастье не в деньгах и даже не в их количестве, а в способности тратить их на что-то стоящее.
+60
-31
+29
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Колбаскер тут
Ответ Александр Жердин
Автор : А траты на агентов вы куда отнесли? В плюс? Да и полученные призовые за чемпионство и участие в ЛЧ тоже куда-то пропали у вас.
Невыгодно заработки Зенита в еврокубках показывать. Там пропасть будет от Спартака
+25
-8
+17
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Тиджани Бабангида
Все так как и во всем футбольном мире - высокие результаты это практически всегда высокие затраты. Другое дело,что списывать все только на финансовую сторону неверно. В приведеной статистике это особенно бросается в глаза. «Зенит» имеет стабильно высокое финансирование и стабильно достигает высоких спортивных результатов. «Спартак» - же при достаточно стабильном высоком финансировании демонстрирует совершенно нестабильные результаты - от полных провалов до приемлемых успехов.
+15
-4
+11
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Александр Жердин
Автор : А траты на агентов вы куда отнесли? В плюс? Да и полученные призовые за чемпионство и участие в ЛЧ тоже куда-то пропали у вас.
+18
-8
+10
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Юрий Кечко
По-моему в статье чёрным по белому написано что выигрывают не деньги))) что Спартак с отрывом второй , но занимает 5,7,10

Каждый видит что хочет видеть )))
+16
-7
+9
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bamboocha01
Ответ riverman1980
За 4 чемпионства Зенит получил 20 млн евро чемпионских бонусов от РФС, плюс примерно 150 млн евро от еврокубков. И выходим практически на те же траты, что у Спартака. Причем ключевые игроки 3 и 4 чемпионств(Азмун, Барриос, Ракицкий) были куплены за те же деньги, что Спартак потратил на Гусов и Кралов. А другого ключевого игрок трех чемпионств Дзюбу, Зенит получил бесплатно, дав ему на 500 тыс евро в год больше чем Федун. В итоге Дзюба выбьет в одном из чемпионских сезонов 17+13, как сейчас Малком, только в более сильной на тот момент РПЛ. Классно ведь сэкономил Федун, правда? )
Вопрос: сейчас зенит не получает денег от еврокубков но траты не уменьшил. Почему? Может потому что в обход всех законов Газпром всё равно вольёт денег сколько надо? В отличии от лукойла?
+13
-5
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Пацанчик реальный
Ответ Ковид 07.10.52
Но газовым этого мало для гарантии побед, они еще и во власть футбольную своих насажали...на всякий случай...тьфу....
Ты про Инфантино??Я так и знал всегда догадывался!
+6
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AIBOLIT66
Особенно аргументированно по трансферам за пять лет. У СПАРТАКА ЛУЧШЕ.
у Зенита пять лет чемпионства, у Спартака деньги на ветер. НО ЛУЧШЕ.
+10
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Karl_Ivanovich
Большие деньги мало просто потратить - вопрос в том, насколько удачно они потрачены.
"Зенит" потратил на этот состав примерно 130 млн., а сейчас он оценивается примерно в 146 млн. - т.е. немного, номинально, но дорожает.
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arspurs9
Тут главное не забывать, с каких финансовых манипуляций с кредитами Зенит вообще получил свою финансовую подушку в 11-12 годах, за что потом выплачивал штраф в виде 12 млн, но уже имел Халка и Акселя за сотню. Напомню, другим клубам это запрещалось)
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San9
Ответ brigadir00
И скромно умолчим о 2 и 3 местах. А то картина чуть-чуть разрушится, да?
Ни разу не разрушится. Ладно 5, но 7 и 10 места это позор со вторым бюджетом.
+2
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Александр Жердин
Ответ рашпиль
А у кого-то в глупости. Разница в том, что Зенит завалил деньгами, чтобы не уехали, а Спартак не стал.
А куда может уехать ваш уголовник? Разве в тюрьму. То то он в Москве просидел все выезды за кордон.
+6
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Доктор Верховцев
Ответ AIBOLIT66
Особенно аргументированно по трансферам за пять лет. У СПАРТАКА ЛУЧШЕ. у Зенита пять лет чемпионства, у Спартака деньги на ветер. НО ЛУЧШЕ.
Дешевле же! Значит лучше. Нормальная политика! У нас в стране так дороги строят, дома ремонтируют, питание в сады и школы покупают. Ничего, что говно, главное, что дёшево.
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SMART789
Ответ не левый питерец
кузяев 10000000..ага
ну куда ему до 3,5 миллионного зобы
+7
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Timur Kapkaev
К сожалению, большинство статей, выдающих себя за аналитические, на самом деле являются лишь псевдонаучными аналитическими бреднями. И данная статья - не исключение.
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SMART789
Ответ Никита Давыдкин
Даже за плей-офф ЛЕ платят копейки по сравнению с ЛЧ. Витсель и Халк встали Зениту около сотки - сколько лет Зениту нужно даже при постоянном участии в ЛЧ копить только на покупку вышеуказанных? При том, что крупные суммы Зенит отваливал как до, так и после покупки Халка и Витселя. Иначе возникает очень интересная математика: Зенит на Халка и Витселя заработал за ЛЧ-ЛЕ, но в таком случае на какие шиши покупали остальных и платили им зарплату? Тоже Аллах дал, как Тереку?
после этой покупки была ЛЧ и бюджет во многом формировался за счет продажи Халка, Витселя и Гарая

А на какие деньги гуляете вы?
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Колбаскер тут
Бонус - московская манипуляция. Покупали Вендела и Барриоса за меньшие деньги
+10
-8
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brigadir00
Ответ Фантом
Ну, собственно, квинтэссенция ситуации: "Самый затратный сезон у клубов совпадает: тогда «Спартак» покупал Гуса Тила и Алекса Крала, а «Зенит» вкладывался в Малкома с Дугласом Сантосом." Счастье не в деньгах и даже не в их количестве, а в способности тратить их на что-то стоящее.
42.5 против 68.2 лямов. Да-да.
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SMART789
Ответ Всё знаю
Ну ты же привёл почему-то 2018 год и далее. Так пиши полностью тогда. Что сначала вбухали огромные бабки, который дал газпром, а не ЗАРАБОТАЛИ в еврокубках в 2012 году. И только после этого начали зарабатывать в еврокубках. Потому что эти два игрока делали разницу в рпл. И бюджеты отличаются, потому что газовое достояние даёт больше денег, вот и всё.
потому что в этой статье сравнивается последние сезоны конкретно текущий
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brigadir00
Ответ San9
Хаха нефтяные на втором месте по зарплатам, а итог 5, 7 и 10 места. Надо зарплаты как в Зените, чтобы из середняков выбраться.
И скромно умолчим о 2 и 3 местах. А то картина чуть-чуть разрушится, да?
+1
-1
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San9
Хаха нефтяные на втором месте по зарплатам, а итог 5, 7 и 10 места. Надо зарплаты как в Зените, чтобы из середняков выбраться.
+4
-4
0
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vasilisk
Ответ Колбаскер тут
Бонус - московская манипуляция. Покупали Вендела и Барриоса за меньшие деньги
Вендела за сравнимые - 20 против 22.
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