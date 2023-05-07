«Ростов» сделал матч «Зенит» – «Спартак» чемпионским. Завтра все решится?

Простой расклад.

«Ростов» уступил дома «Факелу» (0:2) после голов Романа Акбашева и Хызыра Аппаева во втором тайме.

Если «Зенит» обыграет «Спартак» – станет чемпионом уже завтра

За пять туров до конца «Ростов» отставал от лидирующего «Зенита» на 11 очков: математические шансы догнать петербуржцев все же были (в розыгрыше было 15 очков).

Если бы ростовчане взяли очки с «Факелом», то остались бы в гонке, а судьба чемпионства могла определиться позже. Теперь же все решится на «Газпром Арене» в матче «Зенит» – «Спартак».

Причем необходимый результат станет известен еще до игры: если ЦСКА дома не победит «Оренбург», то команде Сергея Семака достаточно даже ничьей.

Президент Мир РПЛ Александр Алаев уже высказался по поводу возможного золотого матча: «Если «Зенит» станет чемпионом, он получит кубок и медали». Теперь мотивации для победы над «Спартаком» у футболистов «Зенита» предостаточно – следим за поединком 7 мая.

Главная тема обсуждения – возможный чемпионский коридор от «Спартака»

Перед матчем подогревается тема про возможное выстраивание чемпионского коридора для «Зенита» в случае завоевания чемпионства петербуржцами. «РБ Спорт» пишет, что «Спартак» не собирается организовывать чемпионский коридор при любом развитии событий.

Но есть и те, кто поддерживают идею с коридором. Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз считает, что «Спартак» должен сделать «Зениту» чемпионский коридор: «В случае потери очков «Ростовом» в субботнем матче «Зенит» уже точно чемпион. Если так и сложится, то в воскресенье спартаковцы должны сделать чемпионский коридор. Не важно, что «Спартак» и «Зенит» заклятые соперники, в футболе главное – уважение».

Бывший тренер Рауль Рианчо тоже не видит в коридоре проблемы: «Нет ничего унизительного в том, чтобы организовать чемпионский коридор победителю – наоборот, это очень благородно. Это просто уважение к сопернику, ничего больше. А уважение – это важнейший принцип спорта. Со стороны игроков «Спартака» это был бы джентльменский поступок».

Бывший главный в «Зените» Властимил Петржела указывает на характер противостояния команд: «Если 7 мая «Зенит» станет чемпионом, «Спартак» мог бы сделать для соперника чемпионский коридор, проявить уважение – это ни в коем не случае не является унижением.

Но, как мы знаем, команды друг друга ненавидят, для них не существует слова «уважение». Такова реальность. Хотя со стороны красно-белых это было бы красиво».

Тех, кто против чемпионского коридора, гораздо больше. Например, Зарема Салихова : «Футболисты «Спартака» уже поздравили «Зенит» в ноябре 2022 года (тогда «Спартак» обошел «Зенит» в таблице группового этапа Фонбет Кубка России – Sports.ru.

Надеюсь, пока в команде остаются игроки, приобретенные Федуном, ни одному из них не придет в голову выстроиться перед «блекло-голубыми».

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев солидарен: «Вообще не знаю кто придумал, чтобы команда соперника делала этот чемпионский коридор. Даже без привязи к этому матчу. Вообще не понимаю, что это за коридор, который нужно делать чемпиону. Даже представить себе такого не могу. Не приемлю такое и никогда не встану в этот коридор, чтобы поздравить кого-то с чемпионством. В наше время и близко такого не было»

Андрей Канчельскис считает, что РПЛ – неподходящий турнир для подобного явления: «Чемпионский коридор для «Зенита»? Это не Лига чемпионов же, а чемпионат России, поэтому не надо никаких коридоров. Это будет клоунадой, если так поступать в РПЛ.

Если «Зенит» выиграл бы Кубок России, «Спартак» обязан был бы сделать для них чемпионский коридор. Даже не обсуждается, ведь это нормальное явление. Что в этом плохого? Ну, «Спартак» и «Зенит» – что такого? Ничего плохого».

«Ростов» может упасть со второго места

У «Ростова» всего одна победа в пяти последних матчах РПЛ, но команда Валерия Карпина по-прежнему на втором месте. Правда, после поражения от «Факела» может покинуть даже тройку: если победят «Спартак» и ЦСКА.

Помощник главного тренера «Ростова» Виктор Онопко кратко резюмировал после поражения: «Первый мяч объяснить просто: не добежали на подбор, и был удар после длинной передачи с центра поля. Борьба, подбор, и на подборе никого не оказалось.

В эпизоде со вторым голом также были длинная [передача], подбор и подача с краю. Мелехин не дотянулся, и там, кажется, не закрыл крайний защитник. Это не так важно, не надо искать виноватых и называть фамилии. Это неправильно. Надо разобрать эпизоды.

Мы ожидали, что будет много игры, подборов, длинных забросов. Не хватило концентрации, спокойствия в работе с мячом. Будем двигаться вперед».

Евсеев был лаконичен: «Если вторая команда чемпионата не имела моментов у наших ворот, то я считаю, что «Факел» хорошо сыграл эту игру». Победа над «Ростовом» – первая для Вадима Евсеева на посту главного тренера «Факела».

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Алексей Филиппов; vk.com/fcrostov; fakelfc.ru; globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press