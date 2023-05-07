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«Ростов» сделал матч «Зенит» – «Спартак» чемпионским. Завтра все решится?

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Простой расклад.

«Ростов» уступил дома «Факелу» (0:2) после голов Романа Акбашева и Хызыра Аппаева во втором тайме.

Если «Зенит» обыграет «Спартак» – станет чемпионом уже завтра

За пять туров до конца «Ростов» отставал от лидирующего «Зенита» на 11 очков: математические шансы догнать петербуржцев все же были (в розыгрыше было 15 очков).

Если бы ростовчане взяли очки с «Факелом», то остались бы в гонке, а судьба чемпионства могла определиться позже. Теперь же все решится на «Газпром Арене» в матче «Зенит» – «Спартак».

Причем необходимый результат станет известен еще до игры: если ЦСКА дома не победит «Оренбург», то команде Сергея Семака достаточно даже ничьей.

Президент Мир РПЛ Александр Алаев уже высказался по поводу возможного золотого матча: «Если «Зенит» станет чемпионом, он получит кубок и медали». Теперь мотивации для победы над «Спартаком» у футболистов «Зенита» предостаточно – следим за поединком 7 мая.

Главная тема обсуждения – возможный чемпионский коридор от «Спартака»

Перед матчем подогревается тема про возможное выстраивание чемпионского коридора для «Зенита» в случае завоевания чемпионства петербуржцами. «РБ Спорт» пишет, что «Спартак» не собирается организовывать чемпионский коридор при любом развитии событий.

Но есть и те, кто поддерживают идею с коридором. Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз считает, что «Спартак» должен сделать «Зениту» чемпионский коридор: «В случае потери очков «Ростовом» в субботнем матче «Зенит» уже точно чемпион. Если так и сложится, то в воскресенье спартаковцы должны сделать чемпионский коридор. Не важно, что «Спартак» и «Зенит» заклятые соперники, в футболе главное – уважение».

Бывший тренер Рауль Рианчо тоже не видит в коридоре проблемы: «Нет ничего унизительного в том, чтобы организовать чемпионский коридор победителю – наоборот, это очень благородно. Это просто уважение к сопернику, ничего больше. А уважение – это важнейший принцип спорта. Со стороны игроков «Спартака» это был бы джентльменский поступок».

Бывший главный в «Зените» Властимил Петржела указывает на характер противостояния команд: «Если 7 мая «Зенит» станет чемпионом, «Спартак» мог бы сделать для соперника чемпионский коридор, проявить уважение – это ни в коем не случае не является унижением.

Но, как мы знаем, команды друг друга ненавидят, для них не существует слова «уважение». Такова реальность. Хотя со стороны красно-белых это было бы красиво».

Тех, кто против чемпионского коридора, гораздо больше. Например, Зарема Салихова: «Футболисты «Спартака» уже поздравили «Зенит» в ноябре 2022 года (тогда «Спартак» обошел «Зенит» в таблице группового этапа Фонбет Кубка России – Sports.ru.

Надеюсь, пока в команде остаются игроки, приобретенные Федуном, ни одному из них не придет в голову выстроиться перед «блекло-голубыми».

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев солидарен: «Вообще не знаю кто придумал, чтобы команда соперника делала этот чемпионский коридор. Даже без привязи к этому матчу. Вообще не понимаю, что это за коридор, который нужно делать чемпиону. Даже представить себе такого не могу. Не приемлю такое и никогда не встану в этот коридор, чтобы поздравить кого-то с чемпионством. В наше время и близко такого не было»

Андрей Канчельскис считает, что РПЛ – неподходящий турнир для подобного явления: «Чемпионский коридор для «Зенита»? Это не Лига чемпионов же, а чемпионат России, поэтому не надо никаких коридоров. Это будет клоунадой, если так поступать в РПЛ.

Если «Зенит» выиграл бы Кубок России, «Спартак» обязан был бы сделать для них чемпионский коридор. Даже не обсуждается, ведь это нормальное явление. Что в этом плохого? Ну, «Спартак» и «Зенит» – что такого? Ничего плохого».

«Ростов» может упасть со второго места

У «Ростова» всего одна победа в пяти последних матчах РПЛ, но команда Валерия Карпина по-прежнему на втором месте. Правда, после поражения от «Факела» может покинуть даже тройку: если победят «Спартак» и ЦСКА. 

Помощник главного тренера «Ростова» Виктор Онопко кратко резюмировал после поражения: «Первый мяч объяснить просто: не добежали на подбор, и был удар после длинной передачи с центра поля. Борьба, подбор, и на подборе никого не оказалось.

В эпизоде со вторым голом также были длинная [передача], подбор и подача с краю. Мелехин не дотянулся, и там, кажется, не закрыл крайний защитник. Это не так важно, не надо искать виноватых и называть фамилии. Это неправильно. Надо разобрать эпизоды.

Мы ожидали, что будет много игры, подборов, длинных забросов. Не хватило концентрации, спокойствия в работе с мячом. Будем двигаться вперед».

Евсеев был лаконичен: «Если вторая команда чемпионата не имела моментов у наших ворот, то я считаю, что «Факел» хорошо сыграл эту игру». Победа над «Ростовом» – первая для Вадима Евсеева на посту главного тренера «Факела».

Восхитительный сезон Малкома и Промеса! Сравним их эффективность и стиль уничтожения соперников?

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Алексей Филиппов; vk.com/fcrostov; fakelfc.ru; globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Зенит» станет чемпионом в матче со «Спартаком»?
2060 голосов
Да
75%
Алексей Миллер
Нет
25%
Зарема Салихова

66 комментариев

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Никита Степанов
Факел сделал, а не Ростов.
Вообще-то
+67
0
+67
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Ivan Vladyko
А к чему приплели чемпионский коридор, если его делают в следующем матче после того, как команда стала чемпионом. Или кто-то реально видел, чтобы после финального свистка, когда одни празднуют, а другие коридоры выстраивают?
+58
-2
+56
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Sledim
Более справедливым был бы заголовок - «Факел» сделал матч «Зенит» – «Спартак» чемпионским.
+53
-1
+52
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fil_spb
"Главная тема обсуждения – возможный чемпионский коридор от «Спартака»"

Совершенно искусственно созданная тема обсуждения. Не наша традиция и ничего в ней нет такого ради чего стоило бы ее перенимать. И ладно Зарема, у нее комплексы чудовищных размеров и злости на десятерых хватит, чтобы это комментировать в подобной манере. А вот зачем остальные мусолят тему непонятно.
+36
-2
+34
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Антон Путятин
Ответ utsh44psmr
Понятно, что Зенит сильнее и выиграет чемпионат, но ночь не забудьте поставить судей на зарядку.
Что касается судей то это вотчина Спартака от и до.
+26
-6
+20
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кuraakula belov
Зенит станет чемпионом даже если сольёт всё матчи, но завтра это будет красиво
+16
-2
+14
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Виктор Иванович
Чемпионским матчем завтрашняя игра стала лишь благодаря Зениту.
Все остальные - массовка. Зенит сам сделал себя чемпионом.
+17
-4
+13
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Антоша Спирин
Может таки Факел сделал?
+13
0
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vulturecrow
Ответ Никита Степанов
Факел сделал, а не Ростов. Вообще-то
автору - минус, не читая. уже достали принижать успешные выступления команд в нижней части таблицы.
Евсеев и Пятибратов сделали. игроки Факела сделали. болелы Факела, которые выезд превратили в очередной домашний матч, сделали.
+13
0
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fil_spb
Ого, как горит в комментах. Набежали в первую же минуту после публикации статьи. Еще даже ничего не случилось, а бомбит так, что любо-дорого поглядеть. Терпите, кб, надо терпеть.
+15
-7
+8
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Rudenzik
Не помню, чтобы в России вообще делали чемпионские коридоры, а сейчас с какой стати его делать, если бы Еврокубок выиграли можно было бы. А так у кого там следующий матч с Зенитом, может сделать при желании, посмотрим будет ли там такой хайп, как со Спартаком
+8
-1
+7
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Юрий Кечко
Ответ Максим Максюша
Ты перепутал слова зенит и Газпром
Миллер лично выходит и каждый год тому же Спартаку авоську полную загружает ?))
+6
-1
+5
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Антон Путятин
Ответ jonnysilverhand01
Сейчас нам за правду накидают кучу минусов, правда она такая, глаза болельщикам зенита режет, да и новости про этот клуб кроме их болельщиков уже почти никто не читает
Какую правду? Не деньги играют в футбол, что доказал Спартак заняв 10 место)))
+6
-1
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chemp47
Я ещё понимаю, футболисты высказали своё мнение, но такая эта Зарема? С чего это её глупые высказывания постоянно тиражируют?
+5
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Pavel Pavlov
Было бы неплохо сейчас оформить, а коридор нафиг от мяса не нужен
+6
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mdaa
Там больше дракой пахнет чем коридором
+4
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abramovich80
Ответ fil_spb
"Главная тема обсуждения – возможный чемпионский коридор от «Спартака»" Совершенно искусственно созданная тема обсуждения. Не наша традиция и ничего в ней нет такого ради чего стоило бы ее перенимать. И ладно Зарема, у нее комплексы чудовищных размеров и злости на десятерых хватит, чтобы это комментировать в подобной манере. А вот зачем остальные мусолят тему непонятно.
Коридор делается уже случившемуся чемпиону, перед матчем. Что за коридоры перед матчем, который может сделать чемпионом, а может м не сделать или коридор после матча хз)
+4
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Goldstream
Ответ LaffyTaffy
Самый здравый комментарий. С Заремы понятно спроса нет, а остальные вообще с ума сошли, Петржелы, Рианчо, Озбилисы, Канчельскисы - будто не были в профессиональном футболе, и не знают как коридор чемпионский делается. Вот он, уровень этих деятелей, даже базу не знают
Да не так это работает)
Сидит в 9 часов вечера какой-нибудь Рианчо и попивает пиво. Ему звонок от журналиста: "Что вы думаете по поводу чемпионского корридора в игре Спартака и Зенита"? Рианчо испанец, для него это нормальная традиция. За таблицей российского чемпионата он не следит, конечно (и не должен, он же не "аналитик Матч ТВ"). Ну вот он и отвечает как отвечает.
Вопросы к журналистам, задающим идиотские вопросы ради хайпа.
Как Журавель, спрашивавший ветеранов Ротора про доминирование Спартака над ними в 90х.
+4
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LaffyTaffy
Ответ Ivan Vladyko
А к чему приплели чемпионский коридор, если его делают в следующем матче после того, как команда стала чемпионом. Или кто-то реально видел, чтобы после финального свистка, когда одни празднуют, а другие коридоры выстраивают?
Самый здравый комментарий.
С Заремы понятно спроса нет, а остальные вообще с ума сошли, Петржелы, Рианчо, Озбилисы, Канчельскисы - будто не были в профессиональном футболе, и не знают как коридор чемпионский делается. Вот он, уровень этих деятелей, даже базу не знают
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Юрий Кечко
Ответ Назарбек Рамунанаев
Да и зенит в лч доказывал ооооооооочень часто
У Зенита больше всех выходов из группы лч в истории российских команд милок)))
При том что бюджет объективно максимум на середину или конец 3 корзины по сравнению с остальными
Че с лицом ?))
+3
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Sledim
некая Зарема - спартаковский вратарь Свинов сделал Зенит чемпионом )))
+5
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Юрий Кечко
Ответ Контрольный выстрел
В Ростове чистый и мерзкий договорняк.
То есть спартаковцы не рады что конкурент за второе место проиграл ?
+1
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igls54
Таким образом, завтра на "Газпром-арене" будет огонь и запах горелого шашлыка!
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Антон Путятин
Ответ Спартак Уокер
Вобщем-то Ростов лоханулся с Факелом и теперь вся надежда на интригу окончательно исчезла
А что они была?
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ZarvuR2020
Что решится? Борьба за золото обострится?
+3
-2
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