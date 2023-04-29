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Как «Зенит» может стать чемпионом в следующем туре?

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Осталось немного.

«Спартак» все-таки вырвал ничью с «Ростовом» – и 1:1 идут в актив «Зениту».

Отрыв «Зенита» – уже 11 очков

После 25 туров команда Сергея Семака набрала 61 очко. В эти выходные – очередная победа, теперь над «Крыльями Советов» – 5:1. В последних пяти матчах у «Зенита» четыре победы и одна ничья. 

«Ростов» после ничьей со «Спартаком» уступает «Зениту» 11 очков, «Спартак» – 12, ЦСКА – 13. Больше ни у кого не осталось даже математических шансов догнать «Зенит».

И «Зенит» может стать чемпионом уже в следующем туре.

Как же «Зениту» стать чемпионом?

Всего два условия на 26 тур:

1. «Зенит» дома побеждает «Спартак»;

2. «Ростов» дома не побеждает «Факел».

ЦСКА потеряет шансы при победе «Зенита» – даже при собственной победе останется отставание в 13 очков, а его за четыре тура (разыгрываются 12 очков) не наверстать. 

«Спартак» тоже потеряет шансы при победе «Зенита» – отрыв будет 15 очков. Но даже при ничьей с «Зенитом» «Спартак» потеряет математические шансы: останется отставание в 12 очков, и их можно отыграть за четыре тура, вот только при равенстве очков «Зенит» будет выше «Спартака» по дополнительным показателям – по результату очных матчей. Гипотетическая ничья и 2:1 в пользу «Зенита» в первом круге. 

«Ростов» в случае победы точно еще оставляет себе шансы, а вот при ничьей/поражении хотя бы теоретически может догнать «Зенит» только в случае его поражения/ничьей со «Спартаком». 

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков верит в скорое золото: Оформить чемпионство в игре со «Спартаком» – еще одна цель. «Нашим болельщикам хотелось бы, думаю, и нам, конечно, тоже. Домашняя игра с принципиальным соперником! Если так сложится, это будет круто».

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Кажется, «Спартаку» вредят бесконечные смены схемы и усложнения Абаскаля

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Александр Вильф

7 комментариев

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Злодей Спб
Спасибо, что посчитали за нас :)

Очень удачно, что Зенит играет дома два матча подряд. Даже если по каким-либо математическим причинам чемпионский матч со спартаком сыграть не получится, есть возможность повторить концерт-банкет в матче с Краснодаром.
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igls54
Шансов немного. Вся надежда на Факел и Валеру на удаленке
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161Rostov161
Кто бы сомневался? Что Питер чемпионства возьмёт, в матче Спартаком....
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Никита Самарин
Тут только Ростов может Зениту малину испортить, всё-таки стать чемпионами в матче со Спартаком у себя дома за 4 тура до конца РПЛ круто. Бразилы постараются устроить себе ранний отпуск.
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D-eisler@yandex.ru
Ответ Роман Морев
Витя очевидно уже даёт понять,что летом хочет уйти.Бережётся.Жаль..Но,жизнь продолжается..
что за витя
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Sodad
Ответ D-eisler@yandex.ru
что за витя
Видать тот, для которого надо было остановить и которому надо было выйти.
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