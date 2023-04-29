Как «Зенит» может стать чемпионом в следующем туре?

Осталось немного.

«Спартак» все-таки вырвал ничью с «Ростовом» – и 1:1 идут в актив «Зениту».

Отрыв «Зенита» – уже 11 очков

После 25 туров команда Сергея Семака набрала 61 очко. В эти выходные – очередная победа, теперь над «Крыльями Советов» – 5:1. В последних пяти матчах у «Зенита» четыре победы и одна ничья.

«Ростов» после ничьей со «Спартаком» уступает «Зениту» 11 очков, «Спартак» – 12, ЦСКА – 13. Больше ни у кого не осталось даже математических шансов догнать «Зенит».

И «Зенит» может стать чемпионом уже в следующем туре.

Как же «Зениту» стать чемпионом?

Всего два условия на 26 тур:

1. «Зенит» дома побеждает «Спартак»;

2. «Ростов» дома не побеждает «Факел».

ЦСКА потеряет шансы при победе «Зенита» – даже при собственной победе останется отставание в 13 очков, а его за четыре тура (разыгрываются 12 очков) не наверстать.

«Спартак» тоже потеряет шансы при победе «Зенита» – отрыв будет 15 очков. Но даже при ничьей с «Зенитом» «Спартак» потеряет математические шансы: останется отставание в 12 очков, и их можно отыграть за четыре тура, вот только при равенстве очков «Зенит» будет выше «Спартака» по дополнительным показателям – по результату очных матчей. Гипотетическая ничья и 2:1 в пользу «Зенита» в первом круге.

«Ростов» в случае победы точно еще оставляет себе шансы, а вот при ничьей/поражении хотя бы теоретически может догнать «Зенит» только в случае его поражения/ничьей со «Спартаком».

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков верит в скорое золото: Оформить чемпионство в игре со «Спартаком» – еще одна цель. «Нашим болельщикам хотелось бы, думаю, и нам, конечно, тоже. Домашняя игра с принципиальным соперником! Если так сложится, это будет круто».

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Александр Вильф