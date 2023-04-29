Покер Малкома! Первый в «Зените» и вообще в карьере – за час
Один из лучших перфомансов в РПЛ.
Малком уничтожил «Крылья Советов» – «Зенит» на выезде выиграл 5:1, бразилец забил четыре.
И какая разница, что матч начинался для лидера трудно, с пропущенного на 9-й минуте. Включились быстро, уже через десять минут «Зенит» бил пенальти, так для Малкома стартовал личный чудо-матч.
Бразилец спокойненько, хоть и на грани нарушения с остановкой при разбеге, уложил этот 11-метровый – хотя сначала вратаря Ивана Ломаева.
Любопытно, но вот Малком забил четыре – а победный у Клаудиньо. Другой бразилец прошил Ломаева с линии штрафной после быстрой перепасовки и чуть затянувшейся обработки.
Во втором тайме Малком получил еще больше свободы, потому что «Крылья» схватили удаление (Гленн Бейл поймал первую желтую за пенальти, а вторую – за фол на Андрее Мостовом). Лучший бомбардир Мир РПЛ пошел крушить.
Вот его второй мяч: смещение к центру, удар из-за штрафной на скорости – точно в нижний угол.
Это третий: стеночка с Клаудиньо и аккуратный удар в дальний.
И исторический четвертый: добивание в пустые после командного прессинга.
У Малкома до этого в «Зените» не было даже хет-триков, а теперь сразу покер! Четыре за один матч он не забивал раньше ни разу во взрослой карьере.
В Самаре начал на 19-й минуте, к 74-й уже устроил разгром в четыре мяча – хватило игрового часа.
• Малком забил в этом сезоне уже 22 мяча – больше в 30-туровом формате РПЛ не забивал никто. Только в переходном сезоне-2011/12, где играли 44 тура, у Сейду Думбия было 28 мячей, у Александра Кержакова – 23. А до Премьер-лиги, то есть до 2002-го, лишь Олег Веретенников (25 и дважды по 22) и Александр Маслов (23) пробивали такую планку. До рекорда чемпионатов России бразильцу осталось три мяча.
• До Малкома предыдущий покер в РПЛ делал Артема Дзюба – в последнем туре сезона-2020/21 забил четыре «Тамбову». В 2018-м тоже четыре и тоже в последнем туре «СКА-Хабаровску» клал Александр Ерохин, а в 2016-м Федор Смолов забил четыре «Уралу».
• Малком – пятый футболист в истории «Зенита», сделавший покер. До этого получалось у Александра Маркина (против «Арарата» в 1976-м), Юрия Герасимова (с «Торпедо» Кутаиси в 1981-м), а также у Ерохина с Дзюбой.
«Зенит» теперь набрал 61 очко и оторвался от «Ростова» на 11 при матче ростовчан в запасе – со «Спартаком».
В следующем туре такого горячего Малкома останавливать как раз спартаковцам, еще и в Петербурге.
- Дата проведения
- 29 апреля, 14.00, «Самара-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 9 Бабкин, 1:1 – 19, пенальти Малком, 1:2 – 30 Клаудиньо, 1:3 – 55 Малком, 1:4 – 68 Малком, 1:5 – 74 Малком.
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Крылья Советов –
Ломаев, Рассказов (Рахманович, 70), Солдатенков, Бейл, Евгеньев, Горшков, Ежов (Зотов, 76), Зуев (Гапонов, 46), Бабкин, Писарский (Гарре, 70), Цыпченко (Шитов, 74).
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Зенит –
Кержаков, Караваев (Адамов, 76), Чистяков, Ренан, Дуглас Сантос, Кузяев (Козлов, 76), Барриос, Клаудиньо, Мостовой (Сергеев, 64), Малком (Сутормин, 82), Кассьерра (Мантуан, 65).
- Предупреждения:
- Бейл (18), Цыпченко (39), Рассказов (51), Рахманович (72).
- Удаление:
- Бейл (41).
55 душевных моментов из истории РПЛ – галерея приятных чувств
Фото: fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов
Рад, что он почувствовал уверенность и демонстрирует топ-уровень - как раз на уровне игрока ротации Барселоны. Это большой плюс для всей лиги.
вот так парадокс