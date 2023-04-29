Покер Малкома! Первый в «Зените» и вообще в карьере – за час

Один из лучших перфомансов в РПЛ.

Малком уничтожил «Крылья Советов» – «Зенит» на выезде выиграл 5:1, бразилец забил четыре.

И какая разница, что матч начинался для лидера трудно, с пропущенного на 9-й минуте. Включились быстро, уже через десять минут «Зенит» бил пенальти, так для Малкома стартовал личный чудо-матч.

Бразилец спокойненько, хоть и на грани нарушения с остановкой при разбеге, уложил этот 11-метровый – хотя сначала вратаря Ивана Ломаева.

Любопытно, но вот Малком забил четыре – а победный у Клаудиньо. Другой бразилец прошил Ломаева с линии штрафной после быстрой перепасовки и чуть затянувшейся обработки.

Во втором тайме Малком получил еще больше свободы, потому что «Крылья» схватили удаление (Гленн Бейл поймал первую желтую за пенальти, а вторую – за фол на Андрее Мостовом). Лучший бомбардир Мир РПЛ пошел крушить.

Вот его второй мяч: смещение к центру, удар из-за штрафной на скорости – точно в нижний угол.

Это третий: стеночка с Клаудиньо и аккуратный удар в дальний.

И исторический четвертый: добивание в пустые после командного прессинга.

У Малкома до этого в «Зените» не было даже хет-триков, а теперь сразу покер! Четыре за один матч он не забивал раньше ни разу во взрослой карьере .

В Самаре начал на 19-й минуте, к 74-й уже устроил разгром в четыре мяча – хватило игрового часа.

• Малком забил в этом сезоне уже 22 мяча – больше в 30-туровом формате РПЛ не забивал никто. Только в переходном сезоне-2011/12, где играли 44 тура, у Сейду Думбия было 28 мячей, у Александра Кержакова – 23. А до Премьер-лиги, то есть до 2002-го, лишь Олег Веретенников (25 и дважды по 22) и Александр Маслов (23) пробивали такую планку. До рекорда чемпионатов России бразильцу осталось три мяча.

•‎ До Малкома предыдущий покер в РПЛ делал Артема Дзюба – в последнем туре сезона-2020/21 забил четыре «Тамбову». В 2018-м тоже четыре и тоже в последнем туре «СКА-Хабаровску» клал Александр Ерохин, а в 2016-м Федор Смолов забил четыре «Уралу».

•‎ Малком – пятый футболист в истории «Зенита», сделавший покер. До этого получалось у Александра Маркина (против «Арарата» в 1976-м), Юрия Герасимова (с «Торпедо» Кутаиси в 1981-м), а также у Ерохина с Дзюбой.

«Зенит» теперь набрал 61 очко и оторвался от «Ростова» на 11 при матче ростовчан в запасе – со «Спартаком».

В следующем туре такого горячего Малкома останавливать как раз спартаковцам, еще и в Петербурге.

Фото: fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов