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Покер Малкома! Первый в «Зените» и вообще в карьере – за час

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Малком Малком
Клаудиньо Клаудиньо
Футбол Футбол

Один из лучших перфомансов в РПЛ.

Малком уничтожил «Крылья Советов» – «Зенит» на выезде выиграл 5:1, бразилец забил четыре.

И какая разница, что матч начинался для лидера трудно, с пропущенного на 9-й минуте. Включились быстро, уже через десять минут «Зенит» бил пенальти, так для Малкома стартовал личный чудо-матч.

Бразилец спокойненько, хоть и на грани нарушения с остановкой при разбеге, уложил этот 11-метровый – хотя сначала вратаря Ивана Ломаева.

Любопытно, но вот Малком забил четыре – а победный у Клаудиньо. Другой бразилец прошил Ломаева с линии штрафной после быстрой перепасовки и чуть затянувшейся обработки.

Во втором тайме Малком получил еще больше свободы, потому что «Крылья» схватили удаление (Гленн Бейл поймал первую желтую за пенальти, а вторую – за фол на Андрее Мостовом). Лучший бомбардир Мир РПЛ пошел крушить.

Вот его второй мяч: смещение к центру, удар из-за штрафной на скорости – точно в нижний угол.

Это третий: стеночка с Клаудиньо и аккуратный удар в дальний.

И исторический четвертый: добивание в пустые после командного прессинга.

У Малкома до этого в «Зените» не было даже хет-триков, а теперь сразу покер! Четыре за один матч он не забивал раньше ни разу во взрослой карьере.

В Самаре начал на 19-й минуте, к 74-й уже устроил разгром в четыре мяча – хватило игрового часа.

Малком забил в этом сезоне уже 22 мяча – больше в 30-туровом формате РПЛ не забивал никто. Только в переходном сезоне-2011/12, где играли 44 тура, у Сейду Думбия было 28 мячей, у Александра Кержакова – 23. А до Премьер-лиги, то есть до 2002-го, лишь Олег Веретенников (25 и дважды по 22) и Александр Маслов (23) пробивали такую планку. До рекорда чемпионатов России бразильцу осталось три мяча.

•‎ До Малкома предыдущий покер в РПЛ делал Артема Дзюба – в последнем туре сезона-2020/21 забил четыре «Тамбову». В 2018-м тоже четыре и тоже в последнем туре «СКА-Хабаровску» клал Александр Ерохин, а в 2016-м Федор Смолов забил четыре «Уралу».

•‎ Малком – пятый футболист в истории «Зенита», сделавший покер. До этого получалось у Александра Маркина (против «Арарата» в 1976-м), Юрия Герасимова (с «Торпедо» Кутаиси в 1981-м), а также у Ерохина с Дзюбой.

«Зенит» теперь набрал 61 очко и оторвался от «Ростова» на 11 при матче ростовчан в запасе – со «Спартаком».

В следующем туре такого горячего Малкома останавливать как раз спартаковцам, еще и в Петербурге.

Крылья Советов – Зенит 1:5 (1:2, 0:3)
Дата проведения
29 апреля, 14.00, «Самара-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Бабкин, 1:1 – 19, пенальти Малком, 1:2 – 30 Клаудиньо, 1:3 – 55 Малком, 1:4 – 68 Малком, 1:5 – 74 Малком.
Крылья СоветовЛомаев, Рассказов (Рахманович, 70), Солдатенков, Бейл, Евгеньев, Горшков, Ежов (Зотов, 76), Зуев (Гапонов, 46), Бабкин, Писарский (Гарре, 70), Цыпченко (Шитов, 74).
ЗенитКержаков, Караваев (Адамов, 76), Чистяков, Ренан, Дуглас Сантос, Кузяев (Козлов, 76), Барриос, Клаудиньо, Мостовой (Сергеев, 64), Малком (Сутормин, 82), Кассьерра (Мантуан, 65).
Предупреждения:
Бейл (18), Цыпченко (39), Рассказов (51), Рахманович (72).
Удаление:
Бейл (41).

55 душевных моментов из истории РПЛ – галерея приятных чувств

Фото: fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов

52 комментария

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rwpanda
Во дают россияне
+69
-4
+65
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Whiskeyman
Малком выше всех на четыре головы в этой РПЛ. Аж даже неудобно за наших мастеров спорта!)
+33
-3
+30
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Goldstream
В первый сезон Малком очень тушевался, получалось очень малое.
Рад, что он почувствовал уверенность и демонстрирует топ-уровень - как раз на уровне игрока ротации Барселоны. Это большой плюс для всей лиги.
+24
-6
+18
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Чёрный Плащ˙
Вот что паспорт российский, животворящий делает с футболистом ))
+15
-1
+14
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Great Football Moments
Зенит победил в Самаре, а полыхнуло почему-то в Москве, у красно-белых
вот так парадокс
+18
-4
+14
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Лирой Дженкинс
Мне кажется после такого перфоманса не совсем правильно говорить, что Промес игрок того же уровня, что и Малком
+15
-2
+13
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Петроград
Ответ Мельников Михаил
Ну пенальти же вымышленный, ёлки-палки. Далер отдал тот пас, который и смог отдать. И защитник никак на это не влиял. Нет, ребят, уровень судейства - какое-то бессмысленное говно.
То, что игрок успел отдать пас, не значит, что можно наступать ему на ногу.
+9
0
+9
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хэйтер депутата Т
привет всем хейтерам (пенсионеркам бабушкам) в Москву передает. В космосе от всех в РПЛ
+12
-4
+8
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ rwpanda
Во дают россияне
Нам-то не гони! За километр видно, что он людоедом был!©
+11
-3
+8
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Kabardinka
За одну игру стал дороже на 2-3 млн для ПСЖ. Вот этот я понимаю мастер.
+8
-3
+5
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Michael_Monza
Ответ Мистер Блин
зенит долбает обесковленную рпл, это же так занимательно и весело, прям соревнование соревнований.одна команда, которая в условиях санкций оставила кучу бразильцев, предложив им безумные деньги и козыряет этим . несусветное позорище, нормальному человеку должно быть не интересно
Как же приятно читать такие комментарии, горит перделло у таких как ты знатно
+5
0
+5
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Мельников Михаил
Второй гол... подсветил и так понятный уровень Ломаева.Как бьы его не превозносили иногда. Даже Худяков такой не пропустил бы. А вот Шунин, Беленов или Миша Кержаков - запросто.
+3
-1
+2
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Илья Мишарин
Потрясающая стабильность... Малком, если не уйдёт из Зенита, то точно должен станет легендой. Хочется вообще побольше таких героев видеть в нашей лиге в эти смутные времена...
+2
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Nick Crosier
И ведь когда у него не ыбло паспорта РФ он так не играл. Вот и думай.
+3
-1
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Сергей Жарковский
Малком и Клаудинио сделали игру для Зенита, неплохо терзал оборону хозяев Мостовой, Касьера же запорол все созданные для него моменты, ну а гол пропущенный Зенитом целиком вина Кержакова,просто стоял и смотрел футбол!
+1
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Стас Фищенко
спортс, я 3 раза посмотрел рекламу БК, а вот видео с пенальти и голами Малколма так и не увидел, можно сделать так чтоб в приложении плеер работал на воспроизведении видео, а не рекламы или всё новости, статьи и тд нужны чтоб мы хавали рекламу букмекеров и прочего г-а что вам заплатили?
+1
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leon74
Смотри,разыгрался то как!
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syn2017
А кто помнит? "40 миллионов — в топку. «Хрустальный» Малком приобретенный летом 2019 года за 40 миллионов евро у «Барселоны», на берегах Невы половину времени не играет – лечится и восстанавливается. Нынешняя травма – уже четвертая с момента перехода в питерскую команду. Трансфер рискует стать едва ли не самым провальным в истории клуба." Кто-то радовался 🐷🐖🐗. Получите 🤣😂🤣😂ЗЕНИТ уже ЧЕМПИОН
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Rundatgame
Такого даже Халк себе не позволял )) Не, ну явно Барса вместо Месси вернет Малкома.
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ximlr
Ответ ximlr
Я не фанат РПЛ. Но по новостям выпадающим мне о зените, складывается впечатление, что эти два паренька тащят всю команду - Малкольм и Клаудиньо. Наши соотечественники норм играют в атаке? хоть ассисты раздают?
Ничегосе, 22 гола! Браво, Малкольм
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ivgr
Ответ Great Football Moments
Зенит победил в Самаре, а полыхнуло почему-то в Москве, у красно-белых вот так парадокс
Ну только это им и остается
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Nik Yeremich
лучший трансфер Зенита Рио-Де-Жанейро
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bpfx5h6vrf
Можно не спрашивать, как сильно он хочет выбраться из болота в ПСЖ)))
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Геннадий Туник
И куда же без пенальти! Все наступают на бедного Малкома в штрафной площади-то "Динамо",то "Крылья"...
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Алексей Зай
Ответ rwpanda
Во дают россияне
да уж...
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