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Малком проводит лучший сезон в карьере. 18 голов и 7 ассистов в 24 матчах!

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Главная звезда РПЛ?

«Зенит» обыграл «Динамо» в 24-м туре Мир РПЛ (3:1) – достойный ответ на мартовское поражение в Кубке России. Главный герой матча – Малком, который набрал шикарную форму и единолично возглавил бомбардирскую гонку.

Малкома впервые в сезоне забил с пенальти и красиво закрутил под штангу

В самом конце первого тайма бразилец забил с пенальти, который сам же и заработал. Это была уже седьмая точка в трех матчах дня в РПЛ – аномальные цифры!

Во втором тайме Малком упрочил преимущество питерцев – и сделал это максимально красиво. Получил мяч на краю штрафной, чуть продвинулся в центр и закрутил под дальнюю штангу.

На 80-й минуте Фомин вернул «Динамо» в игру, но окончательный счет в самом конце с паса Малкома установил Андрей Мостовой – 3:1 в пользу «Зенита».

Продолжаем восторгаться Малкомом: у него лучший сезон в карьере! 25 результативных действий в 24 матчах

Малком оформил дубль и отдал результативную передачу, у него уже 18 голов в этом сезоне РПЛ. Последний бразилец, который забивал больше – Веллитон в составе «Спартака»-2010 (19 мячей).

Полузащитник «Зенита» набрал 25 (18+7) очков в 24 матчах сезона – он лучший по гол+пас в РПЛ. Дальше идут Промес (16+6), Соболев и Сперцян (по 9+8).

Малком сделал 7-й дубль в сезоне. До этого забивал по два мяча в играх с «Уралом» (4:0), «Оренбургом» (8:0), «Сочи» (7:0), «Пари НН» (3:0) и «Химками» (3:2) в чемпионате России, а также в матче Кубка России с «Факелом» (2:0).

Это его лучший сезон в карьере. Малком играет даже ярче, чем до перехода в «Барсу», тогда набирал 12 голов и 7 ассистов в «Бордо». 

Малком вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров РПЛ, на втором пока Квинси Промес (16), чуть ниже Владимир Писарский и Федор Чалов (по 14).

У лидера «Зенита» высокие шансы удержать лидерство. Промес пока травмирован, но, по словам руководителя пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова, проходит финальный этап восстановления. Писарский молчит уже в шести матчах РПЛ кряду, еще ни одного гола в чемпионате за «Крылья Советов». Чалов забил 6 мячей в 10 матчах после зимней паузы, но форма Малкома не хуже (6 голов в семи играх). 

В чем же секрет такого всплеска Малкома? Возможно, он ответит сам.

«В какой-то момент я очень серьезно пересмотрел отношение к еде. Во время восстановления после травмы знакомый диетолог посоветовал есть поменьше красного мяса и побольше белого. Тогда я ощутил какую-то легкость, не было такого тяжелого состояния внутри, я похудел.

Все это непосредственным образом отразилось на организме, теле, возможностях. Конечно, чуть позже я порой ел красное мясо. Барбекю, грили – у нас у бразильцев это в крови. Сейчас диетолог говорит мне, что в той форме, в которой я нахожусь, мне можно порой не ограничивать себя в мясе, но желательно следить за углеводами.

Поэтому, к примеру, как бы я ни любил пасту, ем я ее только в день матча. Я также всю жизнь обожал сладкую газировку – для меня это было нечто само собой разумеющееся. Постоянно пил ее: утром, днем, вечером. Начиная с прошлого года дал себе слово, что позволяю себе пить ее только после игры и очень внимательно слежу за потреблением сахара. Все это влияет на меня и на мое состояние, тело. В конечном счете такие детали оказывают сильное воздействие и на мою игру.

Изменения рациона питания – один из ключевых моментов, которые я поменял в жизни. И мне от этого только лучше», – говорил бразилец в конце марта.  

Возможно, еще Малкома так вдохновила беременность жены:

«У нас будет мальчик, мы выбрали имя. Назовем его Габриэль. Как вы знаете, Габриэль – это имя архангела Гавриила. Для нас этот ребенок безусловный ангел, посланный нам богом. У нас нет других объяснений.

Знаете, у моей жены были определенные сложности со здоровьем, о которых мы не догадывались, и которые не позволяли ей забеременеть. Когда мы их обнаружили, доктор сказал, что необходимо хирургическое вмешательство, после которого шансы на беременность будут очень низкие. Мы сделали все от нас зависящее, выждали время, и когда попробовали снова, у нас получилось. Это чудо.

Вот почему Габриэль. Мы очень ждем его. Уверены, что он принесет нам свет, радость, любовь, мир, благополучие, спокойствие. Все мы очень-очень хотим познакомиться с ним поближе, держать его на руках. Мне кажется, это невероятные ощущения и огромное счастье. С нетерпением жду этого момента».

«Зенит» рвется к титулу и не проигрывает дома московским клубам 6 лет

• Теперь у «Зенита» 58 очков – на 12 больше, чем у идущего вторым «Ростова» (46). У команды Карпина есть матч в запасе: в воскресенье выезд к «Уралу».

• «Зенит» продлил победную домашнюю серию против московских клубов в РПЛ до 12 матчей, а беспроигрышную – до 22 (20 из них при Сергее Семаке). Последнее поражение было в октябре 2017-го против «Локомотива».

• Семак вышел на второе место по победам во главе «Зенита»: 122 в 202 матчах. Он опередил Юрия Морозова, у которого 121 победа за 323 игры. Рекордсмен клуба – Павел Садырин (125 побед в 262 матчах). Обновить рекорд Семак может уже в этом сезоне. 

• «Зенит» набрал рекордное количество очков за 24 тура РПЛ (58). Предыдущее достижение держала «Алания», которая в 1995 году набрала на этом отрезке 57 очков.

• У Андрея Мостового уже семь голов в Мир РПЛ – это его самый результативный сезон в карьере.

• Малком + Мостовой – вообще лучшая связка сезона. Они ассистировали друг другу в РПЛ 6 раз: Мостовой отдал Малкому 4 голевых передачи, Малком Мостовому – две. Ближайшие преследователи: Эдуард Сперцян (4) + Джон Кордоба (1).

Зенит – Динамо 3:1 (1:0, 2:1)
Дата проведения
22 апреля, 19.00, «Газпром Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 45, пенальти Малком, 2:0 – 68 Малком, 2:1 – 80 Фомин, 3:1 – 87 Мостовой.
ЗенитКержаков, Караваев, Чистяков, Ренан, Дуглас Сантос, Кузяев (Мостовой, 65), Барриос, Вендел (Круговой, 83), Клаудиньо (Сергеев, 90), Малком (Бакаев, 90), Кассьерра (Родригао, 90).
ДинамоШунин, Даса, Фернандес, Майсторович, Скопинцев, Кутицкий (Норманн, 74), Фомин, Захарян (Гладышев, 58), Нгамале (Гагнидзе, 58), Макаров (Лесовой, 80), Смолов (Грулев, 74).
Предупреждение:
Гладышев (77).

РПЛ – это Российская Пенальти Лига! Семь 11-метровых за три матча😳

Фото: instagram.com/malcomoliveira_97/; РИА Новости/Алексей Даничев

41 комментарий

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Злодей Спб
Определённо Малки - топчик, без всяких скидок на "чемпионат уже не торт".
Уж раз ПСЖ по поводу него заход делал - какие могут быть вопросы?
+39
-10
+29
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ZlomSpb
конечно главная. Уголовник мимо.
+24
-5
+19
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Данко Лазович
Лучший легионер РПЛ. Или не легионер))
+21
-4
+17
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Goldstream
Малком в начале карьеры в Зените выглядел очень неуверенно, не получалось брать на себя лидерские функции. Зато сейчас расцвел. Думаю, укрепление бразильской диаспоры помогло.
+16
0
+16
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KOT_B_yHTAX
Просто кого-то ждут в топ-чемпионатах, а кого-то голландский суд не дождётся) пхах
+20
-5
+15
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Geo07
Ответ Серёжа Куцевол
Это в очередной раз говорит об уровне РПЛ. В по-настоящему топовом чемпионате этот "топчик" трусы испражнениями испачкал и никому не нужен стал
Человек хорошо проявил себя в не последнем чемпионате Франции, был перехвачен по пути в Итальянский клуб Барсой.. да, в в Барсе может и не очень получилось, но в той (!) Барсе с Месси многим не удалось.. ты действительно куцый вол, сережа
+12
-2
+10
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Dark.Babysitter
Когда за 40 покупали, то были разговоры - Вот хрустальное вторсырьё из Барсы взяли.
а по факту: Подлечили, восстановили, мотивировали, русифицировали, вдохновили. И - Победили!!!
+15
-6
+9
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Михаил Савченко
Ответ Серёжа Куцевол
Это в очередной раз говорит об уровне РПЛ. В по-настоящему топовом чемпионате этот "топчик" трусы испражнениями испачкал и никому не нужен стал
То, с какой плохо скрываемой злостью вы это говорите - многое говорит уже о вас и о вашей зависти
+9
0
+9
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хэйтер депутата Т
Ответ воен
Так чемпионат действительно очень слаб. Когда был на высоком уровне Мальком даже 10 мячей не мог забить.
а может дело в динамовских костоломах, которые его ломали и надолго выводили из строя, не давая набрать форму и заставляя пропускать кучу игр?
+11
-2
+9
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Penarol
Ерунда полная, посмотрите на волшебство, которое творит великий Квинси из матча в матч и забудьте про этого бровастого. Я внимательно читал спортс в зимний перерыв и теперь всё знаю и о лучшем игроке чемпионата, и о шансах на чемпионство. И Зарема, и лучшие журналисты спортивных изданий были и, надеюсь, остаются едины: «Лучший, конечно, Квинси (второй - Джикия), а борьба за чемпионство будет очень упорная, но у Спартака календарь всё-таки полегче».
+9
-1
+8
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igls54
Лучший российский футболист, однозначно. Не перевелись ещё таланты на земле русской
+10
-3
+7
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Geo07
Ответ Goldstream
Малком в начале карьеры в Зените выглядел очень неуверенно, не получалось брать на себя лидерские функции. Зато сейчас расцвел. Думаю, укрепление бразильской диаспоры помогло.
Там неудачно наложились травма за травмой, надо признать..
+6
-1
+5
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Данко Лазович
Ответ воен
Так чемпионат действительно очень слаб. Когда был на высоком уровне Мальком даже 10 мячей не мог забить.
Прикинь как его раскачал штаб Семака, что он просто рвет лигу. И даже не замечает, что его постоянно пытаются сломать днамики.
+3
0
+3
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Злодей Спб
Ответ vv10
еще бы судьи и админ ресурс не включали. так и 30 плюс 40 можно набить не пойми с кем. главное --результаты показанные в европе ,еврокубках, международных серьёзных турнирах типа ЧМ отборках ... как там всё обстоит у Малкома?
Админресурс - это для слабых. Для московских. Зенит выезжает исключительно на классе :)
+6
-3
+3
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Omega-3
Ответ Abriel
паспорт есть не легионер
Пока ещё легионер.
+2
0
+2
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Abriel
Ответ Данко Лазович
Лучший легионер РПЛ. Или не легионер))
паспорт есть не легионер
+1
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Данко Лазович
Ответ Penarol
Ерунда полная, посмотрите на волшебство, которое творит великий Квинси из матча в матч и забудьте про этого бровастого. Я внимательно читал спортс в зимний перерыв и теперь всё знаю и о лучшем игроке чемпионата, и о шансах на чемпионство. И Зарема, и лучшие журналисты спортивных изданий были и, надеюсь, остаются едины: «Лучший, конечно, Квинси (второй - Джикия), а борьба за чемпионство будет очень упорная, но у Спартака календарь всё-таки полегче».
Уголовник и Капитан Амкар - Топ!
без Б.
+1
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Данко Лазович
Ответ Abriel
паспорт есть не легионер
официально не легионер)
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Deca
Ответ Viktor Martunov
Да за его заслуги пора уже улицу на окраине города открывать, в Москве полно таких, Питер как всегда в хвосте прëтся.
Вот в Москве и переименуйте
На проспект Малкома, где сейчас стадион "Динамо"
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Abriel
Ответ Omega-3
Пока ещё легионер.
а какие критерии?
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krupin82
Малком -номер 1.Промес-тюрьма.
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Данко Лазович
Ответ Rundatgame
Походу в Барселоне этим летом действительно случится возвращение своего бывшего футболиста. И это будет не Месси ))
Бред)) Барса не потянет)
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Никита Давыдкин
Ответ KOT_B_yHTAX
Просто кого-то ждут в топ-чемпионатах, а кого-то голландский суд не дождётся) пхах
Кого ждут в топ-чемпионатах? Мальком уже скатался в Испанию и Францию и особо там ничего не показал. Да, игрок для нашего чемпионата очень сильный, но извините, РФПЛ - не такой серьёзный показатель. Сколько хороших игроков отсюда уезжало и только единицы действительно играли нормально.
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Заборостроитель
Топ-игрок: брали для плей-офф ЛЧ, а раскрылся при деевропеизации нашего футбола
+2
-2
0
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FCDM
Играл бы в ФНЛ - под 50 бы положил.
+3
-3
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