Малком проводит лучший сезон в карьере. 18 голов и 7 ассистов в 24 матчах!

Главная звезда РПЛ?

«Зенит» обыграл «Динамо» в 24-м туре Мир РПЛ (3:1) – достойный ответ на мартовское поражение в Кубке России. Главный герой матча – Малком, который набрал шикарную форму и единолично возглавил бомбардирскую гонку.

Малкома впервые в сезоне забил с пенальти и красиво закрутил под штангу

В самом конце первого тайма бразилец забил с пенальти, который сам же и заработал. Это была уже седьмая точка в трех матчах дня в РПЛ – аномальные цифры!

Во втором тайме Малком упрочил преимущество питерцев – и сделал это максимально красиво. Получил мяч на краю штрафной, чуть продвинулся в центр и закрутил под дальнюю штангу.

На 80-й минуте Фомин вернул «Динамо» в игру, но окончательный счет в самом конце с паса Малкома установил Андрей Мостовой – 3:1 в пользу «Зенита».

Продолжаем восторгаться Малкомом: у него лучший сезон в карьере! 25 результативных действий в 24 матчах

Малком оформил дубль и отдал результативную передачу, у него уже 18 голов в этом сезоне РПЛ. Последний бразилец, который забивал больше – Веллитон в составе «Спартака»-2010 (19 мячей).

Полузащитник «Зенита» набрал 25 (18+7) очков в 24 матчах сезона – он лучший по гол+пас в РПЛ. Дальше идут Промес (16+6), Соболев и Сперцян (по 9+8).

Малком сделал 7-й дубль в сезоне. До этого забивал по два мяча в играх с «Уралом» (4:0), «Оренбургом» (8:0), «Сочи» (7:0), «Пари НН» (3:0) и «Химками» (3:2) в чемпионате России, а также в матче Кубка России с «Факелом» (2:0).

Это его лучший сезон в карьере. Малком играет даже ярче, чем до перехода в «Барсу», тогда набирал 12 голов и 7 ассистов в «Бордо».

Малком вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров РПЛ, на втором пока Квинси Промес (16), чуть ниже Владимир Писарский и Федор Чалов (по 14).

У лидера «Зенита» высокие шансы удержать лидерство. Промес пока травмирован, но, по словам руководителя пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова, проходит финальный этап восстановления. Писарский молчит уже в шести матчах РПЛ кряду, еще ни одного гола в чемпионате за «Крылья Советов». Чалов забил 6 мячей в 10 матчах после зимней паузы, но форма Малкома не хуже (6 голов в семи играх).

В чем же секрет такого всплеска Малкома? Возможно, он ответит сам.

«В какой-то момент я очень серьезно пересмотрел отношение к еде. Во время восстановления после травмы знакомый диетолог посоветовал есть поменьше красного мяса и побольше белого. Тогда я ощутил какую-то легкость, не было такого тяжелого состояния внутри, я похудел.

Все это непосредственным образом отразилось на организме, теле, возможностях. Конечно, чуть позже я порой ел красное мясо. Барбекю, грили – у нас у бразильцев это в крови. Сейчас диетолог говорит мне, что в той форме, в которой я нахожусь, мне можно порой не ограничивать себя в мясе, но желательно следить за углеводами.

Поэтому, к примеру, как бы я ни любил пасту, ем я ее только в день матча. Я также всю жизнь обожал сладкую газировку – для меня это было нечто само собой разумеющееся. Постоянно пил ее: утром, днем, вечером. Начиная с прошлого года дал себе слово, что позволяю себе пить ее только после игры и очень внимательно слежу за потреблением сахара. Все это влияет на меня и на мое состояние, тело. В конечном счете такие детали оказывают сильное воздействие и на мою игру.

Изменения рациона питания – один из ключевых моментов, которые я поменял в жизни. И мне от этого только лучше», – говорил бразилец в конце марта.

Возможно, еще Малкома так вдохновила беременность жены:

«У нас будет мальчик, мы выбрали имя. Назовем его Габриэль. Как вы знаете, Габриэль – это имя архангела Гавриила. Для нас этот ребенок безусловный ангел, посланный нам богом. У нас нет других объяснений.

Знаете, у моей жены были определенные сложности со здоровьем, о которых мы не догадывались, и которые не позволяли ей забеременеть. Когда мы их обнаружили, доктор сказал, что необходимо хирургическое вмешательство, после которого шансы на беременность будут очень низкие. Мы сделали все от нас зависящее, выждали время, и когда попробовали снова, у нас получилось. Это чудо.

Вот почему Габриэль. Мы очень ждем его. Уверены, что он принесет нам свет, радость, любовь, мир, благополучие, спокойствие. Все мы очень-очень хотим познакомиться с ним поближе, держать его на руках. Мне кажется, это невероятные ощущения и огромное счастье. С нетерпением жду этого момента».

«Зенит» рвется к титулу и не проигрывает дома московским клубам 6 лет

• Теперь у «Зенита» 58 очков – на 12 больше, чем у идущего вторым «Ростова» (46). У команды Карпина есть матч в запасе: в воскресенье выезд к «Уралу».

• «Зенит» продлил победную домашнюю серию против московских клубов в РПЛ до 12 матчей, а беспроигрышную – до 22 (20 из них при Сергее Семаке). Последнее поражение было в октябре 2017-го против «Локомотива».

• Семак вышел на второе место по победам во главе «Зенита»: 122 в 202 матчах. Он опередил Юрия Морозова, у которого 121 победа за 323 игры. Рекордсмен клуба – Павел Садырин (125 побед в 262 матчах). Обновить рекорд Семак может уже в этом сезоне.

• «Зенит» набрал рекордное количество очков за 24 тура РПЛ (58). Предыдущее достижение держала «Алания», которая в 1995 году набрала на этом отрезке 57 очков.

• У Андрея Мостового уже семь голов в Мир РПЛ – это его самый результативный сезон в карьере.

• Малком + Мостовой – вообще лучшая связка сезона. Они ассистировали друг другу в РПЛ 6 раз: Мостовой отдал Малкому 4 голевых передачи, Малком Мостовому – две. Ближайшие преследователи: Эдуард Сперцян (4) + Джон Кордоба (1).

Фото: instagram.com/malcomoliveira_97/; РИА Новости/Алексей Даничев