10 минут мы думали, что Кузяева не удалили после 2-й желтой. На самом деле у него одна

Кубковый матч «Зенита» с «Динамо» подарил много спорных и шумных сюжетов, а в конце второго тайма захлестнуло совсем, когда вдруг сложилось впечатление, что зенитовец Далер Кузяев получил вторую желтую карточку, но остался на поле.

Такой вывод можно было сделать из онлайн-протокола на официальном сайте РФС, организатора Кубка России.

Об этом же в трансляции сказал комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев.

Что было на самом деле?

Кузяев получил желтую на 79-й минуте, но вот в первом тайме у него карточки не было .

Вероятно, смутить мог жест главного судьи Евгения Кукуляка: он поднял руку вверх, но не чтобы дать предупреждение.

Так арбитр сигнализировал, что игру нужно возобновить свободным ударом за опасную игру зенитовца против Муми Нгамале.

Итого: Далер Кузяев фолил на желтую во втором тайме, точно зная, что у него предупреждений еще нет, сам он не пытался никого обмануть или запутать, ведь футболист без сомнений видел, что желтую ему никто не показывал.

Зенитовец доиграл до конца и в итоге не забил решающий пенальти : у петербуржцев было преимущество, плохим ударом Далер его отменил, а затем после сэйва Игоря Лещука от Дугласа Сантоса «Зенит» вылетел и из нижней сетки Кубка России.

Кто ошибся?

Точно не судьи на поле.

Уже признал ошибку РФС, в соцсетях написали: «Первой желтой у Кузяева не было. Человеческий фактор и ошибка нашего админа ».

Георгий Черданцев сразу же на 28-й минуте сказал в эфире, что Кузяев получил желтую. Скорее всего, он как раз неправильно трактовал судейский взмах рукой.

Разобрались весьма быстро – очевидно, что РФС отреагировал на медиашум, оперативно поправил онлайн-протокол и объяснил, что все на поле сделано правило .

Но в канву очень проблемного с точки зрения работы судей даже такой дикий инцидент вписывался бы как логичный элемент. В том числе поэтому было так легко поверить в ошибку.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев