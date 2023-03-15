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Россия-2023
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10 минут мы думали, что Кузяева не удалили после 2-й желтой. На самом деле у него одна

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Кубковый матч «Зенита» с «Динамо» подарил много спорных и шумных сюжетов, а в конце второго тайма захлестнуло совсем, когда вдруг сложилось впечатление, что зенитовец Далер Кузяев получил вторую желтую карточку, но остался на поле.

Такой вывод можно было сделать из онлайн-протокола на официальном сайте РФС, организатора Кубка России.

Об этом же в трансляции сказал комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев.

Что было на самом деле?

Кузяев получил желтую на 79-й минуте, но вот в первом тайме у него карточки не было.

Вероятно, смутить мог жест главного судьи Евгения Кукуляка: он поднял руку вверх, но не чтобы дать предупреждение.

Так арбитр сигнализировал, что игру нужно возобновить свободным ударом за опасную игру зенитовца против Муми Нгамале.

Итого: Далер Кузяев фолил на желтую во втором тайме, точно зная, что у него предупреждений еще нет, сам он не пытался никого обмануть или запутать, ведь футболист без сомнений видел, что желтую ему никто не показывал.

Зенитовец доиграл до конца и в итоге не забил решающий пенальти: у петербуржцев было преимущество, плохим ударом Далер его отменил, а затем после сэйва Игоря Лещука от Дугласа Сантоса «Зенит» вылетел и из нижней сетки Кубка России.

Кто ошибся?

Точно не судьи на поле.

Уже признал ошибку РФС, в соцсетях написали: «Первой желтой у Кузяева не было. Человеческий фактор и ошибка нашего админа».

Георгий Черданцев сразу же на 28-й минуте сказал в эфире, что Кузяев получил желтую. Скорее всего, он как раз неправильно трактовал судейский взмах рукой.

Разобрались весьма быстро – очевидно, что РФС отреагировал на медиашум, оперативно поправил онлайн-протокол и объяснил, что все на поле сделано правило.

Но в канву очень проблемного с точки зрения работы судей даже такой дикий инцидент вписывался бы как логичный элемент. В том числе поэтому было так легко поверить в ошибку.

Зенит – Динамо 1:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 4:5
Дата проведения
15 марта, 20.00, «Газпром Арена»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 1, автогол Васютин, 1:1 – 36 Бакаев.
ЗенитКараваев (Адамов, 90), Чистяков, Дуглас Сантос (Круговой, 90), Васютин, Ренан, Кузяев, Бакаев (Сутормин, 85), Клаудиньо, Вендел, Мантуан (Ерохин, 85), Кассьерра (Мостовой, 72).
ДинамоПаршивлюк (Даса, 90), Лещук, Скопинцев, Фернандес, Сазонов, Фомин, Нгамале (Лесовой, 90), Норманн, Захарян (Гагнидзе, 46), Тюкавин (Грулев, 77), Гладышев (Макаров, 69).
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 4:5.
Предупреждения:
Бакаев (70), Скопинцев (76), Кузяев (79).

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

31 комментарий

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Wolf1960
Ответ Egobrain junior
Только за удар по ноге должен быть назначен штрафной и выписан жк. Как там оказался свободный - вопрос на миллион
не...на два миллиона)
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Wolf1960
такого позорного судейства я еще не видел...Кукуляка даже во вторую лигу ссылать опасно...он и там начудит...после такого "судейства" прямая дорога на детектор лжи....а потом пусть делают выводы...если проплачен - уголовное дело,если с глазами плохо - бесплатный визит к офтальмологу и месяца на 3 отдохнуть от футбола...только не на Мальдивах...можно где-нибудь в России
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Semen B
Ответ keep13
Ну классика, была карточка - не стало карточки, была замена Сантоса - стала замена Вендела, подумаешь)) можно было тогда в протоколе и счет тогда поправить, че уж там))
Судья карточку не показывал, а Сантоса не меняли. На видео же всё есть. Косячники протокол делали.
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Wolf1960
Ответ Amroyan
Кукуляк: 6 минут думал, придет ли смс от банка
видимо,через ВАР сообщили,что пришла))))
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Egobrain junior
Ответ Shamarin
Цыплят по осени..
Короче, у меня для тебя свежие новости. В России в футболе цыплят считают в мае-июне, по осени сезон только начинается
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keep13
Ответ JoaoMoutinho
Ну на поле можно глянуть, например
На поле смотреть вообще страшно, там то по икроножной в штрафной влепят, то рукой по лицу на 89-й минуте - это ж свистеть придется... А хотя да, не придется)
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UNAFFECTED
Ответ keep13
А что насчет замены Сантоса, который бил последний удар?))
Комментатор сказал, что меняют Сантоса на Кругового, в конце Сантос остался в поле, Круговой поменял Вендела
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ДудьСдулся
Ответ poolshh
РФС со слов Черданцева карточки считал
Жора у них--великий авторитет! :)
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ДудьСдулся
Ответ Egobrain junior
Первую жёлтую не показал, да, факт. Правда, теперь другой вопрос - а, собственно, какого хрена он её не показал?
Да, это ещё одна грубая ошибка Кукуляка, надеюсь её учтут, когда будут отстранять от футбола (на самом деле на 2-3 тура)
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JoaoMoutinho
Ответ keep13
Ну классика, была карточка - не стало карточки, была замена Сантоса - стала замена Вендела, подумаешь)) можно было тогда в протоколе и счет тогда поправить, че уж там))
Ну на поле можно глянуть, например
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Acuity Gaming
Ответ Egobrain junior
Только за удар по ноге должен быть назначен штрафной и выписан жк. Как там оказался свободный - вопрос на миллион
Не знаю, какова стоимость данного вопроса, но это точно другой вопрос, а не тот, на который я отвечал
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Shamarin
Ответ Egobrain junior
Угу, первый вот только что выиграли
Цыплят по осени..
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keep13
Ответ Дмитрий Мазников
Кругой заменил Вендела,а не Сантоса
Ну классика, была карточка - не стало карточки, была замена Сантоса - стала замена Вендела, подумаешь)) можно было тогда в протоколе и счет тогда поправить, че уж там))
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Дмитрий Мазников
Ответ keep13
А что насчет замены Сантоса, который бил последний удар?))
Кругой заменил Вендела,а не Сантоса
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poolshh
РФС со слов Черданцева карточки считал
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Nik Yeremich
Судя по игре Кузяева и так на поле после 28 минуты не было....как и Дугласа
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agolarov_raf@icloud.com
Тот случай , когда лучше б удалился
+1
-1
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Григорий Молотков
Ответ D-M
Кукуляк и без того насудил на дисквалификацию до конца сезона
да там уже судить некому будет. скоро мостовому позвонят. как раз без лицензии на уровне рядового бегунка будет
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keep13
Ответ Дима Рытвин
Так ведь Вендела поменяли
А в протоколе на сайте РФС - Сантоса))
+5
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Egobrain junior
Ответ Shamarin
Теперь у этих впечатлений на пару сезонов будет, а Зенит продолжит собирать титулы)
Угу, первый вот только что выиграли
+2
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Egobrain junior
Ответ Acuity Gaming
Вертикально поднятая вверх рука арбитра всегда обозначала свободный удар
Только за удар по ноге должен быть назначен штрафной и выписан жк. Как там оказался свободный - вопрос на миллион
+2
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Дима Рытвин
Ответ keep13
А что насчет замены Сантоса, который бил последний удар?))
Так ведь Вендела поменяли
+5
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Docentr9
Да даже если бы и была.....)
0
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Egobrain junior
Первую жёлтую не показал, да, факт. Правда, теперь другой вопрос - а, собственно, какого хрена он её не показал?
+15
-1
+14
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Дядя Гор
Так тянули Зенит,но в итоге Кузяев все запорол.ВИдно,что он просто сливается. 3 матча и все в овно.
+2
-3
-1
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