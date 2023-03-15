10 минут мы думали, что Кузяева не удалили после 2-й желтой. На самом деле у него одна
Кубковый матч «Зенита» с «Динамо» подарил много спорных и шумных сюжетов, а в конце второго тайма захлестнуло совсем, когда вдруг сложилось впечатление, что зенитовец Далер Кузяев получил вторую желтую карточку, но остался на поле.
Такой вывод можно было сделать из онлайн-протокола на официальном сайте РФС, организатора Кубка России.
Об этом же в трансляции сказал комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев.
Что было на самом деле?
Кузяев получил желтую на 79-й минуте, но вот в первом тайме у него карточки не было.
Вероятно, смутить мог жест главного судьи Евгения Кукуляка: он поднял руку вверх, но не чтобы дать предупреждение.
Так арбитр сигнализировал, что игру нужно возобновить свободным ударом за опасную игру зенитовца против Муми Нгамале.
Итого: Далер Кузяев фолил на желтую во втором тайме, точно зная, что у него предупреждений еще нет, сам он не пытался никого обмануть или запутать, ведь футболист без сомнений видел, что желтую ему никто не показывал.
Зенитовец доиграл до конца и в итоге не забил решающий пенальти: у петербуржцев было преимущество, плохим ударом Далер его отменил, а затем после сэйва Игоря Лещука от Дугласа Сантоса «Зенит» вылетел и из нижней сетки Кубка России.
Кто ошибся?
Точно не судьи на поле.
Уже признал ошибку РФС, в соцсетях написали: «Первой желтой у Кузяева не было. Человеческий фактор и ошибка нашего админа».
Георгий Черданцев сразу же на 28-й минуте сказал в эфире, что Кузяев получил желтую. Скорее всего, он как раз неправильно трактовал судейский взмах рукой.
Разобрались весьма быстро – очевидно, что РФС отреагировал на медиашум, оперативно поправил онлайн-протокол и объяснил, что все на поле сделано правило.
Но в канву очень проблемного с точки зрения работы судей даже такой дикий инцидент вписывался бы как логичный элемент. В том числе поэтому было так легко поверить в ошибку.
- Дата проведения
- 15 марта, 20.00, «Газпром Арена»
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Зенит –
Караваев (Адамов, 90), Чистяков, Дуглас Сантос (Круговой, 90), Васютин, Ренан, Кузяев, Бакаев (Сутормин, 85), Клаудиньо, Вендел, Мантуан (Ерохин, 85), Кассьерра (Мостовой, 72).
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Динамо –
Паршивлюк (Даса, 90), Лещук, Скопинцев, Фернандес, Сазонов, Фомин, Нгамале (Лесовой, 90), Норманн, Захарян (Гагнидзе, 46), Тюкавин (Грулев, 77), Гладышев (Макаров, 69).
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 4:5.
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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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