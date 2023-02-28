Промес пропустил сборы «Спартака», но сменил прическу, снял клип, увидел 11 голов на хоккее. А в Кубке забил 99-й гол за клуб
У него много интересных целей на остаток сезона.
Квинси Промес не проводил со «Спартаком» зимние сборы, но сыграл в первых двух матчах года. Полчаса в первой игре Кубка против «Локомотива» и полный ответный матч, где отдал голевой пас, бил в штангу, а еще именно после его удара Мартинс сыграл на добивании.
Наконец, сам Квинси с третьей попытки реализовал пенальти. Гол стал для него 99-м по счету в «Спартаке» и первым в 2023-м. Промес восьмой год забивает за «Спартак»: с 2014-го и с паузой на 2019-й и 2020-й.
Болельщики «Спартака» скучали по Промесу: они могли смотреть зимние матчи своей команды даже на федеральном канале, но лидер не играл и вообще не ездил на сборы. Мы подробно рассказывали, почему это могло произойти:
Промес не поехал на сбор в ОАЭ – возможно, из-за риска экстрадиции. Как устроена выдача людей?
Квинси оказался в привычном окружении всего за день до первого матча с «Локомотивом» в Кубке – провел тренировку с командой.
Но чем он занимался полтора месяца?
Сходил на хоккей, но «Спартак» проиграл
Вообще, Квинси повезло – попал на игру, в которой было заброшено целых 11 шайб. «Спартак» уступил 4:7 «Автомобилисту». «Очень хорошо, мне понравился матч. Только расстроен, что не выиграли. А так, просто прекрасно», – цитата Промеса для ТАСС.
Зато это самый результативный матч с участием «Спартака» в сезоне. Раньше были 4:6 от СКА и 5:5 с минским «Динамо» и победой по буллитам. Правда, на плей-офф Квинси не сходит – хоккейный «Спартак» туда не отобрался.
Сменил прическу – такого Квинси еще не видели
Теперь – с заплетенными косичками. Привыкаем!
Снял клип – там и «Спартак», и Суринам, и все подряд
Видеоряд – Промес читает рэп на фоне матчей за «Спартак», чемодана с деньгами, горящего дома, есть флаги России и Суринама. Получилось вот так:
Готов ли Промес к возобновлению сезона? Абаскаль уверен, что да
«Спартак» заявил, что в клубе удовлетворили просьбу Квинси о подготовке по индивидуальной программе. Гильермо Абаскаль объяснял, что Промесу помогают сотрудники «Спартака», плюс он еще работает с молодежкой.
«Мы разрабатывали для него отдельный план с тренером по физподготовке. В плане физики и нагрузки у него все было абсолютно идентично с командой. Уровень нагрузки был абсолютно такой же. Когда приезжали в Москву, мы с моими помощниками по видео работали с Квинси, встречались, объясняли и показывали ему, как команда работала, что изменилось, чтобы у него было реально понимание того, как сейчас взаимодействовать, и какую работу провела команда».
Промес – лидер «Спартака». А какие рекорды он может побить весной?
Квинси делит первое место в списке бомбардиров РПЛ с 14 голами. У него 14+6 по «гол плюс пас» в этом сезоне чемпионата. У «Спартака» впереди еще 13 игр во втором круге. Помимо командных целей – борьбы за чемпионство и Кубка – есть шанс побить и собственные рекорды.
Например:
• Забить в РПЛ больше 18 голов – своего максимального количества из сезона-2015/16. Еще пять мячей – и рекорд будет побит.
• Отдать больше десяти голевых передач – лучшего результата из чемпионского сезона-2016/17. Тогда надо сделать еще пять ассистов.
• С рекордом по «гол плюс пас» должно быть попроще. Самый высокий результат был на протяжении трех сезонов – 22 очка. Надо набрать еще три балла – будет максимум за карьеру.
• Действующая серия из шести подряд игр в РПЛ с голом или голевым пасом – уже рекордная для Квинси. Продлить можно 4 марта – в этот день матчем против «Урала» для «Спартака» возобновится РПЛ.
• В Кубке против «Зенита» Промес сыграл 200-й матч за «Спартак». Если дойти с клубом до финала и ничего не пропустить в РПЛ – можно провести еще 20 игр до конца сезона. В этом случае Квинси догонит по матчам в «Спартаке» Владимира Маслаченко и опередит Олега Романцева и Станислава Черчесова.
• Также ему осталось шесть голов в чемпионате России, чтобы стать лучшим бомбардиром «Спартака» в этом турнире и обогнать Егора Титова (сейчас 82 против 87). А чтобы войти в топ-5 всех спартаковских времен в компанию к Симоняну, Родионову, Хусаинову и Черенкову, нужно еще семь мячей во всех турнирах.
Есть и такая приятная цель – 100 голов за «Спартак», но она уже совсем легко достижима, ведь остался всего один забитый мяч. Получится ли забить его уже на этой неделе?
Три пенальти Промеса после 90-й: пару запорол, точный – только перебитый
Ключевой гол «Спартака» – спорный. Фолил ли Игнатов перед ассистом?
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев; «Спартак»
7. Промес - 99
6. Титов - 106
5. Гаврилов - 115
4. Хусаинов - 129
3. Черенков - 129
2. Родионов - 155
1. Симонян - 162
Родионова и Симоняна догонит вряд ли, а вот на третье место вполне может забраться.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_игроков_ФК_«Спартак»_Москва
Вроде, пока удается. Но погряз в долгах и палец все же не сберег.
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С Локо же)