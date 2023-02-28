Промес пропустил сборы «Спартака», но сменил прическу, снял клип, увидел 11 голов на хоккее. А в Кубке забил 99-й гол за клуб

У него много интересных целей на остаток сезона.

Квинси Промес не проводил со «Спартаком» зимние сборы, но сыграл в первых двух матчах года. Полчаса в первой игре Кубка против «Локомотива» и полный ответный матч, где отдал голевой пас, бил в штангу, а еще именно после его удара Мартинс сыграл на добивании.

Наконец, сам Квинси с третьей попытки реализовал пенальти. Гол стал для него 99-м по счету в «Спартаке» и первым в 2023-м. Промес восьмой год забивает за «Спартак»: с 2014-го и с паузой на 2019-й и 2020-й.

Болельщики «Спартака» скучали по Промесу: они могли смотреть зимние матчи своей команды даже на федеральном канале, но лидер не играл и вообще не ездил на сборы. Мы подробно рассказывали, почему это могло произойти:

Квинси оказался в привычном окружении всего за день до первого матча с «Локомотивом» в Кубке – провел тренировку с командой.

Но чем он занимался полтора месяца?

Сходил на хоккей, но «Спартак» проиграл

Вообще, Квинси повезло – попал на игру, в которой было заброшено целых 11 шайб. «Спартак» уступил 4:7 «Автомобилисту». «Очень хорошо, мне понравился матч. Только расстроен, что не выиграли. А так, просто прекрасно», – цитата Промеса для ТАСС.

Зато это самый результативный матч с участием «Спартака» в сезоне. Раньше были 4:6 от СКА и 5:5 с минским «Динамо» и победой по буллитам. Правда, на плей-офф Квинси не сходит – хоккейный «Спартак» туда не отобрался.

Сменил прическу – такого Квинси еще не видели

Теперь – с заплетенными косичками. Привыкаем!

Снял клип – там и «Спартак», и Суринам, и все подряд

Видеоряд – Промес читает рэп на фоне матчей за «Спартак», чемодана с деньгами, горящего дома, есть флаги России и Суринама. Получилось вот так:

Готов ли Промес к возобновлению сезона? Абаскаль уверен, что да

«Спартак» заявил, что в клубе удовлетворили просьбу Квинси о подготовке по индивидуальной программе. Гильермо Абаскаль объяснял, что Промесу помогают сотрудники «Спартака», плюс он еще работает с молодежкой.

«Мы разрабатывали для него отдельный план с тренером по физподготовке. В плане физики и нагрузки у него все было абсолютно идентично с командой. Уровень нагрузки был абсолютно такой же. Когда приезжали в Москву, мы с моими помощниками по видео работали с Квинси, встречались, объясняли и показывали ему, как команда работала, что изменилось, чтобы у него было реально понимание того, как сейчас взаимодействовать, и какую работу провела команда».

Промес – лидер «Спартака». А какие рекорды он может побить весной?

Квинси делит первое место в списке бомбардиров РПЛ с 14 голами. У него 14+6 по «гол плюс пас» в этом сезоне чемпионата. У «Спартака» впереди еще 13 игр во втором круге. Помимо командных целей – борьбы за чемпионство и Кубка – есть шанс побить и собственные рекорды.

Например:

• Забить в РПЛ больше 18 голов – своего максимального количества из сезона-2015/16. Еще пять мячей – и рекорд будет побит.

• Отдать больше десяти голевых передач – лучшего результата из чемпионского сезона-2016/17. Тогда надо сделать еще пять ассистов.

• С рекордом по «гол плюс пас» должно быть попроще. Самый высокий результат был на протяжении трех сезонов – 22 очка. Надо набрать еще три балла – будет максимум за карьеру.

• Действующая серия из шести подряд игр в РПЛ с голом или голевым пасом – уже рекордная для Квинси. Продлить можно 4 марта – в этот день матчем против «Урала» для «Спартака» возобновится РПЛ.

• В Кубке против «Зенита» Промес сыграл 200-й матч за «Спартак». Если дойти с клубом до финала и ничего не пропустить в РПЛ – можно провести еще 20 игр до конца сезона. В этом случае Квинси догонит по матчам в «Спартаке» Владимира Маслаченко и опередит Олега Романцева и Станислава Черчесова.

• Также ему осталось шесть голов в чемпионате России, чтобы стать лучшим бомбардиром «Спартака» в этом турнире и обогнать Егора Титова (сейчас 82 против 87). А чтобы войти в топ-5 всех спартаковских времен в компанию к Симоняну, Родионову, Хусаинову и Черенкову, нужно еще семь мячей во всех турнирах.

Есть и такая приятная цель – 100 голов за «Спартак», но она уже совсем легко достижима, ведь остался всего один забитый мяч. Получится ли забить его уже на этой неделе?

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев; «Спартак»