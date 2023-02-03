Россия вернула офсайдные линии, без которых было ужасно. Помог Китай

Возвращение?

В РПЛ, скорее всего, вернутся офсайдные линии. РФС объявил о заключении соглашения с китайской компанией Rigour Tech, которая предоставит оборудование для виртуальной системы определения офсайдных линий.

Без них было очень плохо. После ухода британской компании Hawk-Eye в РПЛ случилось несколько спорных моментов: например, отмененный гол ЦСКА в матче с «Зенитом» или засчитанный мяч Резиуана Мирзова.

«Для нас были важны такие критерии как качество, точность и скорость работы. Технология компании Rigour Tech показала хорошие результаты во время тестирования», – сказал генсек РФС Максим Митрофанов.

Внедрение технологии планируется к концу сезона. Но не прямо сейчас: пока что технология Rigour Tech не сертифицирована ФИФА , она проходит «финальные тесты», отметили в РФС. Как только это произойдет, офсайдные линии заработают в Премьер-лиге.

«Очень важно, что сейчас ФИФА проводит финальный этап сертификации системы, и после положительного решения у нас будет возможность ее использовать на матчах и в телетрансляциях. Уверен, что в дальнейшем сотрудничество РФС с Rigour не ограничится предоставлением технологии офсайдных линий», – добавил Митрофанов.

Rigour – новичок в футболе, поэтому для них подписание контракта с РФС – важный шаг. «Rigour должна оправдывать ожидания, постоянно повышать уровень технологий и обслуживания, а также способствовать дружественному сотрудничеству между Китаем и Россией в области спорта», – заявил руководитель компании Лю Чжэн на подписании договора в Москве.

«Уже сейчас мы оказываем консультации китайским партнерам и даем рекомендации по улучшению системы. Более того, мы предложили совместную кооперацию, в том числе на уровне программистов, для работы над дальнейшими улучшениями технических параметров системы», – сказал Митрофанов.

Как все будет устроено? Что это за компания?

Rigour Tech будет отвечать только за офсайдные линии. ФИФА разделяет ВАР и офсайдные линии и сертифицирует их по-разному.

Например, сертифицировано только пять систем для офсайдных линий: Hawk-Eye (Великобритания – предыдущий провайдер РПЛ), EVS Broadcast Equipment SA (Бельгия), Deltacast (Бельгия), SportsMEDIA Technology Corporation (США), Viewww (Германия).

А вот для ВАР сертифицировано восемь систем: четыре из вышеперечисленных (без Deltacast), DAITE s.r.o. (Чехия), BLT Italia (Италия), Slomo.TV (США), Simplylive (Гонконг).

С лета технологии видеоповторов в РПЛ обеспечивает Slomo.TV. Формально это американская компания с офисом в Калифорнии. Но у нее русские корни: есть подразделение в России. Также в руководстве Slomo.TV присутствуют россияне: например, технический директор – выпускник Иркутского государственного университета Игорь Витиорец. Изначально предполагалось, что РФС может разработать свой софт вместе со Slomo.TV – в июле в РФС обещали, что за месяц-два вопрос решится. Но в итоге вернулись к стороннему поставщику.

ФИФА разделяет провайдеров (поставщиков) ВАР и интеграторов. Поставщики – те, кто разрабатывают лицензированные системы, а интеграторы могут их использовать и адаптировать.

Как видно из списков, Rigour Tech пока не лицензирована ни для ВАР, ни для офсайдных линий. Но еще в июле ВАР от китайцев прошел сертификацию (в качестве интегратора) – правда, РФС от них нужны именно офсайдные линии. ФИФА сертифицирует системы видеоповторов и офсайдных линий по следующей схеме: разработка – живые тесты – сертификация/подтверждение ФИФА – использование.

Похоже, что сейчас китайцы уже на стадии сертификации/подтверждения.

Важно, что РФС, как уже поработавший с офсайдными линиями, может не дожидаться отдельного одобрения ФИФА для использования в матчах РПЛ. Если бы в РПЛ их еще не было, пришлось бы ждать, пока ФИФА одобрит использование и для лиги.

А как вообще получилось, что РФС остался без офсайдных линий?

Предыдущим провайдером РПЛ была британская компания Hawk-Eye, которая ушла из России. Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц отмечал, что РФС и так думал об альтернативе, потому что услуги британцев обходились слишком дорого.

«Да, сложная ситуация, без линий плохо. Признаем, пытаемся исправить, – грустил глава департамента судейства Павел Каманцев в сентябрьском интервью Sports.ru. – Появление поставщика – это вопрос не денег, а санкционных ограничений. Если это станет публично известно, то есть вероятность, что этим компаниям скажут, что с Россией лучше не взаимодействовать. И мы начнем путь с новым подрядчиком – это еще дополнительное время. Секрет заключается только в этом».

Теперь секрет раскрыт

Фото: rfs.ru; кадры трансляции «Матч ТВ»