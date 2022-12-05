А теперь к важному: в Кубке России прошла жеребьевка, «Спартак» сыграет с «Локо», «Зенит» приедет в Ульяновск

В Кубке России вслед за Матчем звезд провели жеребьевку плей-офф: «Спартак» попал на «Локомотив», ЦСКА – на «Краснодар», а «Зенит» поедет к ульяновской «Волге».

Квинси Промес доволен: «Думаю, это хорошая жеребьевка. Дерби. Будет интересно для обоих соперников. Нас ждет сложный кубковый матч. В чемпионате у «Локо» не все получается, но в матчах против «Спартака» он будет предельно мотивирован. Должно быть очень интересно».

Несколько деталей:

• Изначально «Ростову» достался «Краснодар», а ЦСКА – «Урал», однако организаторы переставили команды из-за того, что армейцы и екатеринбуржцы играли в одной группе.

• Четвертьфиналы Пути РПЛ пройдут в два матча: 22 февраля и 1 марта. Команды, указанные первыми, проведут первый матч дома.

• Четвертьфиналы Пути Регионов пройдут в один матч – 26 февраля. Команды, указанные первыми, сыграют дома.

• На каждой стадии плей-офф проигравшая команда из верхней сетки опускается в соответствующую стадию нижней сетки плей-офф (вторые этапы). Победители Пути регионов и Пути РПЛ определят обладателя Кубка России в финальном матче.

Что за формат? Почему «Зенит» идет по Пути регионов?

Главные изменения по сравнению с сезоном-2021/22 – групповой этап и введение double elimination, системы с двойным выбыванием. Это значит, что команды РПЛ даже после поражения в плей-офф или третьего места в группе все еще могут попасть в финал Кубка.

Double elimination – система, пришедшая из киберспорта. По ней играют, например, знаменитый The International по Доте – турнир с призовым фондом в 40 млн долларов.

Напоминаем о формате Кубка:

• Клубы РПЛ поделили на четыре группы, где они отыграли по 6 туров (дома и на выезде, как в еврокубках), две лучшие команды каждой группы попали в Путь РПЛ и начали путь к финалу с 1/4, третья команда – пошла в Путь регионов.

Именно так там оказался «Зенит», который пропустил в группе «Спартак» и «Крылья».

• Дальше – плей-офф с двойным вылетом. Проигравшие на любом этапе Пути РПЛ переходят в Путь регионов и играют там с командами Первой, Второй лиги или занявшими третье место на групповом этапе.

• Победители Пути регионов и Пути РПЛ сыграют друг с другом в финале Кубка в «Лужниках». То есть даже у команды, занявшей третье место в группе, есть шанс выиграть Кубок.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков