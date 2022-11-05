«Пари НН» победил ЦСКА с одним ударом. Самая аномальная сенсация тура

16-й тур РПЛ пока удивляет сенсациями, и победа «Пари НН» над ЦСКА (1:0) – вероятно, самая аномальная история.

«Пари НН» ударил лишь раз! Вообще, не только в створ

Команда Владимира Федотова позволила «Пари НН» нанести только один удар – и именно он стал результативным. На 66-й минуте Михайлов выполнил подачу с углового, а Александров пробил головой в падении. В самой концовке «Пари НН» удвоил преимущество (и нанес 2-й удар) – но Сулейманов коснулся мяча рукой, поэтому гол Янсане отменили (и второй удар в статистике тоже исчез).

ЦСКА играл активнее (14 ударов, 5 в створ), но забить так и не смог. У москвичей сейчас все грустно: одержали только 1 победу в 6 последних матчах и отпустили «Спартак» в таблице Мир РПЛ на 4 очка. А тут еще и «Ростов» поджимает: столько же очков (29), но еще матч в запасе.

Александр Дорский в телеграм-канале указал, что редкие удары «Пари НН» – норма. В этом сезоне у «Нижнего» было уже пять таймов, в которых нанесли не больше одного удара. Это антирекорд чемпионата, у «Торпедо» – три таких тайма, у «Химок», «Факела» и «Крыльев» – по два. В прошлом сезоне худший результат тоже был у «Нижнего» – восемь таймов с максимум одним ударом.

За полтора сезона в десяти случаях одна команда наносила не больше двух ударов за матч. Рекордсмен – конечно, «Нижний» с четырьмя такими играми. А дальше следует самый удивительный факт: в трех из этих матчей «Нижний» брал очки. Ничья с «Крыльями» в прошлом сезоне, ничья с «Локомотивом» в первом туре этого чемпионата, победа над ЦСКА сейчас.

Более того, в четвертом матче «Пари НН» пропустил решающий гол лишь на 95-й минуте – от Языджи в мартовском матче с ЦСКА (0:1).

Другие сенсации тура: «Химки» победили без Гогниева, «Спартак» споткнулся на «Сочи», «Зенит» уступил впервые в сезоне

Неожиданностей в этом туре правда хватает.

• «Химки» обыграли «Оренбург» благодаря голам Руденко и Магомедова – 2:0. Это первая победа команды после ухода Сергея Юрана – с августа у «Химок» было 12 поражений и 3 ничьих. И теперь без Спартака Гогниева на скамейке (дисквалификация) взяли 3 очка с приятным и атакующим «Оренбургом».

• «Спартак» потерял очки против «Сочи» (1:1) – команды, которая осталась без тренера. Оба мяча забили в первом тайме. Сначала Промес опередил Маргасова и головой сбросил мяч в сетку – это уже 13-й гол Квинси в РПЛ, он лучший бомбардир лиги и лидер по гол+пас (13+6). Но удержать преимущество спартаковцы не смогли: на 44-й минуте Кирилл Заика поймал отскок и сравнял счет.

Гильермо Абаскаль после матча сделал резкое заявление: «Я согласен, что второй тайм сегодня – это худший отрезок «Спартака» за время моей работы с командой. Так бывает: когда ты отдаешь мяч сопернику, к тому же далеко не самому слабому и очень техничному, могут возникать серьезные проблемы».

• Главная сенсация: «Зенит» проиграл дома «Ахмату» 1:2.

Топовое фото: РИА Новости/Алексей Филиппов