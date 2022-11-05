«Ахмат» – главный раздражитель «Зенита», аж 25 очков за 10 лет. Ни у кого нет больше

«Зенит» проиграл «Ахмату» (1:2), убив кучу приятных серий без поражений. На первый взгляд кажется сенсацией, но тенденция прослеживалась и раньше. «Ахмат» набрал больше всех очков против «Зенита» за последние 10 лет – 25 с сезона-2012/13: 6 побед, 7 ничьих и 9 поражений.

Правда, последний раз «Ахмат» побеждал «Зенит» еще в 2017-м. Зато стабильно забирал ничьи, аж 6 штук.

• Следом за «Ахматом» идет «Рубин» и «Локомотив» (20 очков) – 4 победы, 8 ничьих и 9 поражений. У всех остальных московских клубов цифры еще хуже. «Рубин» – лидер по победам над «Зенитом (6 побед, как и у «Ахмата»). Но лишь дважды забирал ничью при 12 поражениях.

• Из неочевидных команд отметим «Амкар» (2 победы и 4 ничьих за 12 матчей) и «Уфу» (1 победа и 6 ничьих за 16 матчей). Для сравнения: ЦСКА добился 2 побед и 7 ничьих лишь за 21 игру.

• Забавный факт: меньше всего очков в среднем за матч «Зенит» набирал против «Факела». Тут все просто: лишь одна игра, ничья 1:1, поэтому и в среднем всего одно очко за матч. Сразу следом идет «Ахмат» – «Зенита» забирает в среднем всего 1,55 очка.

• Самый удобный соперник для «Зенита» – «Урал»: 16 поражений, 3 ничьих и 0 побед (разница мячей: 12-51).

• Еще есть 8 команд, которые не набрали против «Зенита» ни одного очка: «Тосно», «СКА», «Ротор», «Алания» (по 2 матча), «Тамбов», «Волга» (по 4 матча), «Оренбург» (7 матчей).

Топовое фото: РИА Новости/Алексей Даничев