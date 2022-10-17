Теперь у «Зенита» рекордный отрыв – уже +7. Чемпионы?

Неочевидный итог дерби.

ЦСКА и «Спартак» выдали огненную ничью со счетом 2:2 – и такой результат наверняка понравился лидеру РПЛ.

Теперь отрыв «Зенита» от второго места увеличился до семи очков.

Это аномально много.

После 13 туров в Премьер-лиге такое было только два раза – в обоих случаях лидировали именно петербуржцы, и в обоих становились чемпионами.

Если взять все чемпионаты России, рекорд у «Спартака» – восемь очков в сезоне-2000.

Что «Зенит» в этом туре?

Команда Семака разгромила «Пари НН» на выезде – 3:0.

«Зенит» все еще не проиграл ни одного матча РПЛ: 10 побед и три ничьих на старте сезона. Помогает суперформа Малкома – бразилец забивает в трех матчах подряд и насобирал 9+5, то есть больше результативного действия в среднем за игру.

Сергей Семак спокоен и не форсирует.

«Может показаться, что достаточно легко было. На самом деле, игра была непростая. Хорошо, что мы смогли забить два мяча в первом тайме, но прекрасно понимали, что были и случаи, когда «Пари НН» проигрывал после первого тайма и во втором возвращался. У команды есть характер, – отметил тренер в Нижнем.

Посмотрим в календарь: до паузы на чемпионат мира у «Зенита» игры с «Сочи» и «Ахматом» дома», а также с «Краснодаром» и «Торпедо» в гостях – выглядит как пространство, где можно добавить еще 12 очков.

Фото: РИА Новости/Григорий Соколов