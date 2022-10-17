Чалов впервые в жизни забил «Спартаку»! Но дублем он не очень-то доволен

9 голов за 13 матчей.

ЦСКА и «Спартак» подарили концерт – 2:2 с шикарной интригой (отыгрывались и те, и другие) и дублем Федора Чалова.

У Федора уже 9 мячей в 13 турах. А еще мог забить в играх с «Динамо» и «Сочи»

Для форварда армейцев это вообще особенный день: он впервые в карьере забил «Спартаку» – и сразу два.

Федор отметился уже на 18-й минуте: принял заброс Милана Гайича, переиграл Мевлю и вывел ЦСКА вперед. Мяч получился скандальным, но справедливым.

Во втором тайме «Спартак» перевернул матч (превратил 0:1 в 2:1), но, к счастью для ЦСКА, снова включился Чалов.

Обляков вырезал идеальный навес, а Федор удачно пробил головой. Это девятый гол Чалова в 13 матчах Мир РПЛ. Нападающий поймал суперформу: в четырех последних матчах забил пять мячей.

Федор участвовал в армейских голах семь туров из 13: забил «Пари НН» (2:2) и «Ахмату» (4:2), сделал 1+1 с «Факелом» (4:1), реализовал пенальти с «Зенитом» (1:2, сам его заработал) и «Краснодаром» (4:1, Сафонов сфолил на Федоре), оформил дубль против «Химок» (2:1). Дальше была сухая игра с «Динамо» (но шансов хватало) и теперь вот яркий матч против «Спартака».

Еще Чалов был очень полезен с «Уралом» (2:0, созидал из штрафной и классно действовал вне), пробил в штангу и разогнал несколько контратак против «Сочи» (3:0), нашел пространство в штрафной против «Торпедо», открывшись под передачу Гайича между защитниками (0:1, попал в штангу).

Дубля «Спартаку» Чалову мало. Вообще он идет на лучший сезон в карьере

«Были бы потрясающие эмоции от дубля, если бы выиграли, – признался Федор на «Матч ТВ» после игры. – А так… Хорошо, что забил два. Но эти два гола я бы поменял на победу. Настоящее дерби получилось, много эмоций, много голов».

О первом мяче, где был элемент скандала, Чалов тоже высказался – на вопрос о том, в чем заключался спор с Георгией Джикией.

«Я, честно сказать, не понял… Карраскаль лежал, они продолжили игру, мы отняли мяч и продолжили атаку. Потом они сказали, что хотели выбить мяч. Правда, до конца не понял, что это было. В футбол надо играть до конца. Какие могут быть отмазки?»

Наш тактический автор Илья Васильев восхищается Чаловым в этом сезоне – вот главные детали из его текста.

Сезон-2018/19 – самый результативный в карьере Чалова (15+6), но после он ни разу не забивал больше 8 голов. В этом чемпионате уже 9, но могло быть и больше: он отдал три пенальти Медине и Карраскалю. Сейчас темп Чалова по «гол+пас» лучше, чем в двух самых результативных его чемпионатах. Вероятно, Федор идет на лучший сезон в карьере.

Чалов прекрасен в подыгрыше: он выскакивает из штрафной в полуфланги и опорную зону (комбинирует с партнерами или выдергивает защитников), отыгрывается в стенку и врывается за спину. Его подвижность синхронизирована с инсайдами: он принимает мячи в опасных зонах и параллельно выступает теневым плеймейкером, когда отдает передачи под удар. Федор много работает спиной к воротам и откликается на прострелы и кроссы, из-за чего ключевые передачи делает одинаково часто левой и правой ногами.

Подыгрыш и передачи Чалова хороши даже по меркам игроков из середины: Чалов входит в топ-13 перцентилей по ключевым передачам в сравнении с атакующими полузащитниками в последние четыре сезона. Он выполняет и подготовительную работу: пасы на набегающих партнеров помогают навешивать и простреливать.

Возможно, прогресс связан еще и с психологией. После матча с «Факелом» Чалов сказал, что сейчас у него все в порядке с уверенностью.

Но разговоры об излишнем самокопании тянутся давно: после неудачной осени в 2017-м Чалов признался, что очень часто думает о том, как забить, из-за чего многое не получается. Да и Виктор Гончаренко потом не раз говорил об эмоциональном состоянии Федора

Федотов нашел Чалову правильное применение: поставил к умным и подвижным партнерам и разрешил играть в удобный футбол: много движения, подыгрыш, рывки в глубину.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф