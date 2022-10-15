«Некоторым как будто до #####». Могучий русский язык в интервью Баринова о зоне стыков

Лучшие формулировки.

«Локомотив» наконец победил в Мир РПЛ – 1:0 с «Торпедо». Безвыигрышная серия длилась с 28 августа – после 5:1 с «Оренбургом» забуксовали на шесть матчей чемпионата подряд.

После игры с «Торпедо» журналист Сергей Егоров («Футбольный Биги») выловил полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова и спросил про особенности борьбы за выживание. Получилось странновато...

− Мы не были в такой ситуации, не знали, что нам делать.

− Но если вы не были, то у остальных жим-жим .

− За остальных не могу сказать. Но на некоторых смотришь… Им как будто до ##### [безразлично]. Прости меня господи, что ругаюсь матом .

− Как много в команде тех, кому до #####?

− Сегодня не было. Но есть одно замечание. Разберемся в ближайшие дни. Донесем словесно. Через переводчика.

Победа исправила дела «Локомотива»?

Позволила хотя бы временно покинуть зону стыковых матчей и забраться на безопасную 12-ю строчку с 12 очками. Красно-зеленые прервали серию из пяти поражений подряд в РПЛ.

Правда, «Локо» еще может вернуться в стыки по итогам тура. Для этого «Крыльям Советов» нужно дома не проиграть «Сочи» в воскресенье. У самарцев 11 очков, ничья с «Локо» в пятом туре и разница мячей минус 7 (у «Локо» – минус 10).

Андрей Федоров, временно исполняющий обязанности главного тренера, похвалил футболистов: «Сказал: «Не знаю, сколько я буду работать здесь. Но без вас ничего не сделаю. Вы можете мне помочь в этой игре и в дальнейшей карьере». Благодарен за их самоотдачу. Сегодня они переломили, и хотя бы пять процентов моей заслуги в этом есть».

Дальше у «Локомотива» Кубок России – 18 октября на «РЖД Арену» приедут подмосковные «Химки».

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков