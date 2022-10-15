«Некоторым как будто до #####». Могучий русский язык в интервью Баринова о зоне стыков
Лучшие формулировки.
«Локомотив» наконец победил в Мир РПЛ – 1:0 с «Торпедо». Безвыигрышная серия длилась с 28 августа – после 5:1 с «Оренбургом» забуксовали на шесть матчей чемпионата подряд.
После игры с «Торпедо» журналист Сергей Егоров («Футбольный Биги») выловил полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова и спросил про особенности борьбы за выживание. Получилось странновато...
− Мы не были в такой ситуации, не знали, что нам делать.
− Но если вы не были, то у остальных жим-жим.
− За остальных не могу сказать. Но на некоторых смотришь… Им как будто до ##### [безразлично]. Прости меня господи, что ругаюсь матом.
− Как много в команде тех, кому до #####?
− Сегодня не было. Но есть одно замечание. Разберемся в ближайшие дни. Донесем словесно. Через переводчика.
Победа исправила дела «Локомотива»?
Позволила хотя бы временно покинуть зону стыковых матчей и забраться на безопасную 12-ю строчку с 12 очками. Красно-зеленые прервали серию из пяти поражений подряд в РПЛ.
Правда, «Локо» еще может вернуться в стыки по итогам тура. Для этого «Крыльям Советов» нужно дома не проиграть «Сочи» в воскресенье. У самарцев 11 очков, ничья с «Локо» в пятом туре и разница мячей минус 7 (у «Локо» – минус 10).
Андрей Федоров, временно исполняющий обязанности главного тренера, похвалил футболистов: «Сказал: «Не знаю, сколько я буду работать здесь. Но без вас ничего не сделаю. Вы можете мне помочь в этой игре и в дальнейшей карьере». Благодарен за их самоотдачу. Сегодня они переломили, и хотя бы пять процентов моей заслуги в этом есть».
Дальше у «Локомотива» Кубок России – 18 октября на «РЖД Арену» приедут подмосковные «Химки».
Смены тренеров – бешеный феномен сезона РПЛ. Такого не было почти никогда
В 90-х врезал судье и не перешел в ЦСКА, а до лета тренировал «Казанку». Кто вывел «Локо» на матч с «Торпедо»
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Комментарии