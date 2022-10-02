Отрыв «Зенита» уже +6. «Ростов» качественно рубился час, но проиграл – впервые в сезоне

Стабильность.

«Зенит» показал, что умеет легко перестраиваться даже после громких поражений. В четверг петербуржцы разгромно уступили «Спартаку» в Кубке, а в воскресенье легко обыграли дома «Ростов», своего главного преследователя (3:1).

«Зенит» забил в невзрачном первом тайме – Малком здорово выдержал паузу, усадил сразу нескольких соперников и пробил точно в угол.

Сергей Семак признал разницу в таймах: «В первом тайме с точки зрения качества не все получалось. Хотя моментов было достаточно, давали сопернику долго контролировать матч. Во втором тайме сыграли лучше, активнее, было много моментов. Заслуженная победа. Второй тайм был очень хорош».

Несмотря на это, «Ростов» отыгрался сразу после перерыва – Николай Комличенко не заметил Деяна Ловрена и с ходу вонзил мяч под перекладину после прострела.

А вот дальше забивал только «Зенит». Сначала – красивая стеночка Вендела с Иваном Сергеевым.

Затем – точный пас на ход от Малкома для Далера Кузяева. И 3:1.

«Зенит» превзошел «Ростов» по главным статистическим параметрам

• Команда Семака чуть больше владела мячом (54 на 46%), чаще била (21 удар против 7, 9-2 в створ), нанесла 15 ударов из пределов штрафной и создала три голевых момента против двух (по классификации Opta).

• «Зенит» продолжает лидировать в Премьер-лиге – отрыв от второго места вырос до шести очков, а главным преследователем вновь стал ЦСКА. «Ростов» же проиграл впервые в этом сезоне РПЛ – таким образом, только «Зенит» идет без поражений.

• У «Зенита» 29 очков в 11 турах, 9 побед и 2 ничьи, да еще и при разнице мячей 32-4. Это лучший старт петербуржцев в истории – столько же очков в 11 турах набрали в сезоне-2014/15 при Андре Виллаш-Боаше, но тогда разница была на один мяч хуже – 33-6.

• Отдельно себя проявляет Сергей Семак – в противостоянии с Валерием Карпиным он не проигрывает уже три года. Шесть последних матчей закончились пятью поражениями «Ростова» и одной ничьей.

После игры тренер «Ростова» Валерий Карпин сказал, что нашел ключ к «Зениту», но команде не хватило глубины состава.

«Ростов» показал как. Вот так, как мы играли до замен. Были бы у нас на замене человек восемь сборников, как у «Зенита», возможно, был бы другой результат».

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин