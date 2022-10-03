Вязаные шарфы от пенсионеров, бабушки и дедушки на футболках – «Зенит» отметил День пожилого человека

Футболисты «Зенита» вышли на матч с «Ростовом» в футболках с изображением своих бабушек и дедушек – так на «Газпром Арене» отметили Международный День пожилого человека. Все фотографии сопроводили теплыми словами в адрес родных – получилось по-доброму и красиво.

Еще хозяева надели сине-бело-голубые шарфы – они связаны в разных уголках России как часть социального проекта поддержки творческих пенсионеров «От Ба» – это маркетплейс, где пожилые люди продают собственные творения.

Один из этих шарфов можно будет купить в клубном магазине – тут болельщики выбирают самый красивый. Часть средств от их продажи пойдет в благотворительный фонд «Старость в радость» – на помощь пожилым людям.

А мастерицы «От Ба» еще и поддержали «Зенит» перед игрой: записали видео с победными пожеланиями.

В соцсетях «Зенит» поделился памятными фотографиями – там изображены бабушки и дедушки футболистов.

А когда стали отмечать День пожилых людей?

О создании праздника задумались в 1970-х годах: вдохновителями считают ученых, которые занимались вопросами старения человека. Они изучали, насколько сильно старшее поколение влияет на экономику.

Сначала праздник добрался до скандинавских стран, а потом включились американцы. Международным его признали только в декабре 1990-го – тогда Генассамблея ООН приняла резолюцию, по которой 1 октября стали праздновать День пожилых людей. Дату выбрали неслучайно: некоторые считают старость золотым временем, а осень – классная иллюстрация.

Но праздником все не ограничилось: через год Генассамблея приняла новые принципы в отношении пожилых граждан – там закреплялись их права и свободы в любом учреждении, обеспечивающем кров. А потом появилась специальная декларация по проблемам старения. В тот момент мир уже отмечал 10-летие Международного плана действий по проблемам старения – он дает старшему поколению экономические и социальные гарантии.

Фото: ФК «Зенит»