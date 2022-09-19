Абаскаль удивил новой ролью Соболева: тот забил в 4-м матче подряд и помог обыграть «Локо»

«Спартак» обыграл «Локомотив» в 10-м туре РПЛ – 1:0. Несмотря на скромный счет, хозяева «Открытие Арены» выглядели намного увереннее и могли забивать больше.

• Красно-белые в первом тайме доминировали: 12-1 по ударам, у одного только Шамара Николсона набралось 5. У «Локо» было совсем грустно, и малочисленные атаки вообще не доходили до ворот Селихова. Во втором тайме стало получше, но гости так и не отыгрались.

«В первом тайме мы практически выпали из игры. Это касается действий с мячом. «Локомотив» совершенно не вошел в матч сегодня! «Спартаку» было легко играть впереди, принимать решения. Мы сами облегчили сопернику задачу.

Во втором тайме мы сыграли лучше, но не создали достаточно моментов, чтобы забить такой команде, как «Спартак». С таким первым таймом очень сложно выигрывать в любом матче.

У меня нет вопросов к команде по действиям во второй половине. Нам нужно проанализировать нашу игру в первом тайме», – заявил после матча Циннбауэр.

Абаскаль считает, что все могло закончиться в первом тайме: «Жаль, что не реализовывали моменты, должны были закрывать матч во втором тайме. Мы должны прагматичнее относиться к нашим моментам. Матч прошел по тому плану, что мы и планировали».

• «Спартак» появился со схемой 4-3-3, хотя даже в телевизионной расстановке была классика с ромбом – удивило появление в старте и Шамара Николсона, и Даниила Пруцева, и Руслана Литвинова, который выздоровел за пару недель. Но еще сильнее удивило перемещение на фланг Александра Соболева.

«Соболев – правый нападающий. Это, конечно, не Кутепов в атаке во времена Тедеско, но тоже очень неожиданно, – написал Александр Дорский. – Соболев техничен, прекрасно разобрался в голевом эпизоде, еще в паре моментов, но вряд ли когда-то был так привязан к краю во взрослой карьере».

Карта касаний Соболева с «Локомотивом» выглядела ожидаемо, учитывая его позицию.

На самом деле Соболев уже активнее смещался вправо в предыдущих матчах. Вот карта его касаний с «Ростовом».

А вот – с «Зенитом».

• «Спартак» же долго кружил около чужой штрафной, пару очевидных моментов запорол Николсон. Все на себя взял Соболев – перехватил странный пас Мампасси недалеко от ворот «Локомотива», а затем получил мяч обратно от Пруцева и красиво пробил в дальний.

• Соболев забил в четвертом матче подряд (во всех турнирах: «Зениту», «Ростову», «Факелу» и теперь «Локомотиву»). В РПЛ на его счету 4 гола и 4 голевые передачи.

• У Соболева уже 38 голов за «Спартак» в 86 матчах – он догнал Артема Дзюбу, у которого 38 голов за красно-белых (за 166 матчей).

• «Спартак» прервал серию из двух поражений в Премьер-лиге. И отыграл на ноль в РПЛ впервые с 14 августа, когда дома разгромили на «Сочи» (3:0).

• А вот у «Локомотива» все очень плохо: 9 очков в 10 турах, всего одно очко от зоны стыков, 5 матчей без побед во всех турнирах (4 поражения и ничья) – кажется, даже отставка Марвина Комппера не очень помогла «Локо» собраться.

Фото: VK/fcsm_official