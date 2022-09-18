«Ростов» уже второй, до «Зенита» – 4 очка. Это лучший старт клуба в истории

Аплодируем Карпину.

«Ростов» Карпина набрал шикарный ход и в 10-м туре Мир РПЛ обыграл «Крылья Советов» (2:1). Хорен Байрамян забил уже на первой минуте, но самарцы отыгрались благодаря красоте от Сергея Пиняева.

Во втором тайме Дмитрий Полоз забил с пенальти, и «Ростов» вырвал победу – 2:1.

«Ростов» вообще не проигрывает в этом сезоне. Даже в Кубке

«Первые минуты первого тайма были еще ничего, потом плохо все, особенно в атаке. Во втором тайме подкорректировали, начали за спину открываться, стали напрягать оборону «Крыльев Советов». После гола немного подсели и защищали результат больше, хотя так низко не надо было это делать. Игра не самая лучшая с точки зрения качества. Но радует, что выгрызли такую игру. На жилах, на полусогнутых, но выиграли», – оценил победу Карпин в эфире «Матч Премьер».

А на пресс-конференции добавил: «[План на 1-й тайм] был нарушен, не реализован. Поэтому был в бешенстве, злой. Академично играть, естественно, нельзя. Пешком, без открывания за спину, в недодачу – никого так не обыграешь».

• «Ростов» остается одной из двух команд РПЛ без поражений – вместе с «Зенитом». Правда, в отличие от петербуржцев, команда Валерия Карпина не проигрывала в Кубке.

• У «Ростова» пять побед подряд во всех турнирах – 3 в РПЛ и 2 в Кубке (обыграны «Крылья», «Оренбург», «Спартак», «Торпедо» и «Динамо»).

• «Ростов» вышел на чистое второе место, поскольку ЦСКА проиграл «Торпедо» – и никто в этом туре ростовский клуб уже не достанет. До «Зенита» – 4 очка.

• «Ростов» набрал 22 очка – это лучший старт ростовчан в чемпионате России за всю историю. Интересно, что предыдущий рекорд был в 2019-м, когда команда Карпина набрала 20 очков и шла третьей после этого отрезка.

• «Ростов» повторил рекордную беспроигрышную серию в РПЛ (10 матчей подряд без поражений было в сезоне-2016/17).

Почему команда Карпина так хороша?

Парочка тезисов из текста Ильи Васильева.

• «Ростов» – одна из самых гибких и тренерских команд РПЛ. Карпин развивает разные стадии игры: настраивает прессинг, прагматично переходит на автобус по ходу матчей, использует разные фишки для позиционного владения. Также тренер развивает игроков (сильный прогресс – у Глебова, Комличенко и Осипенко).

• Карпин отлично подстраивается под соперников: более оборонительный вариант с Селявой в центре поля под «Спартак», атакующий состав с восьмеркой Кириллом Щетининым под аутсайдеров, выход Голенкова под усиление давления на штрафную «Торпедо», идея с выходами Песьякова против ЦСКА. Роль Глебова тоже зависит от соперников (например, со «Спартаком» часто поджимал на чужой половине).

• Очевидно, для еще более острых атак «Ростову» не хватает игроков, которые обыгрывают 1-в-1, но недостаток класса компенсируется тактическим разнообразием.

Кстати, сам Карпин явно играет в Клаудио Раньери: он еще перед началом сезона говорил про задачу избежать стыков, а теперь ее повторяет, хотя команда после трети чемпионата закрепилась среди лидеров.

«Эти 10 туров прошли хорошо с точки зрения набора очков. Надо еще набрать очков 12-13, чтобы не бороться за стыки. А дальше посмотрим», – сказал Карпин.

Фото: vk.com/fcrostov