«Боря, подсказывай!» От этого диалога Карпина и журналиста «Матча» кружится голова

Спорили про календарь «Ростова».

Матч «Ростова» с «Крыльями Советов» запомнился не только очередной победой Карпина, но и прекрасным диалогом тренера с журналистом «Матч Премьер» о календаре.

Расшифровали его целиком:

– Третья игра за 7 дней, как прошло восстановление, как команда провела эти два дня между матчами?

– Третья игра за 6 дней, не за 7.

– Если воскресенье считать. Воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота.

– 6 дней. Не 7. С воскресеньем 7 дней. С воскресенья до субботы – 6 дней.

– Воскресенье – 8–й.

– В смысле?

– Боря, подсказывай! (Голос за кадром: «За шесть» – Sports.ru) Воскресенье, понедельник, вторник...

– В воскресенье игра была.

– Хорошо, посчитаем, что 6.

– В смысле?

– Ну это же день игры.

– Вот именно! Это день игры, в том-то и дело, поэтому через 5, на шестой день, да.

– Хорошо, сформулирую по-другому: третья игра за шесть дней... (Голос за кадром: «Матч со «Спартаком» во сколько начинался?» – Sports.ru)

– Да какая разница!

– Все, ладно, хорошо. Давай заново все! Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин!

Это очень похоже на эпичный диалог болельщиков «Арсенала» из 2015-го

Разговор Карпина и журналиста напомнил локальный мем болельщиков «Арсенала». Он касался возраста колумбийца Джексона Мартинеса, который мог перейти в лондонский клуб из «Порту» летом 2015-го.

Перевод:

– Если «Арсенал» заплатит 25+ млн евро за 29-летнего игрока из португальской лиги, я буду в шоке все лето.

– Ему 28.

– Он намного ближе к 29, чем к 28. Это факт.

– Ему 28. Сейчас это факт.

– Почему я не удивлен, что дробные числа не даются тебе? На следующий день после дня рождения ему уже не будет 28.

– Ему будет 28 до дня, когда ему исполнится 29. Это так работает.

– Может, ты бы лучше учился на уроках математики? Ты должен помнить термин «округление до ближайшего целого числа».

– Ему 28. Это факт.

– Нет, 1,75 фунт не равен одному фунту. Ты даже не понимаешь, что это такое.

– До того дня, когда ему исполнится 29, ему 28.

Карпин не зря сказал про календарь – он и правда суровый

Сегодняшний матч с «Крыльями» стал для ростовчан аж третьим с 11 сентября. Правда, есть один смягчающий фактор – все три матча «Ростов» провел дома. До этого обыграли «Спартак» (4:2) и «Оренбург» (3:1).

Плотный календарь совершенно не помешал «Ростову» выйти на второе место в таблице и выдать лучший старт в истории – 10 туров без поражений.

В каком же порядке Валерий Георгиевич.

Фото: vk.com/fcrostov