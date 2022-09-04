Федук выступит перед любимым «Спартаком». Он жестко относится к «Зениту», песня про ЦСКА стала мемом

Рэпер Федук споет перед Winline матчем тура «Спартак» – «Зенит». Приглашенные звезды – часть нововведения Мир РПЛ, благодаря которому главной игре тура предшествует концерт известных музыкантов.

Федук – большой фанат «Спартака».

Однажды Федук спел про ЦСКА. Фанаты «Спартака» посвятили ему баннер

Песню из двух слов «ЦСКА, сосать» Федук исполнил 7 мая 2017-го – когда «Зенит» потерял очки с «Ахматом», а «Спартак» досрочно стал чемпионом. Впервые за 16 лет.

«Это празднование чемпионства в одном из московских пабов, – рассказывал Федук в интервью Sports.ru. – Среди болельщиков великого и могучего, всяких разных: молодых, старых, новых, вообще всех. Как-то так получилось, что гитара оказалась в моих руках и я исполнил песню. Кто-то из радостных ребят снимал, так это попало в сеть.

Конечно, это не очень хорошо, потому что мероприятие было закрытым. С другой стороны – неподдельные эмоции, чемпионство, всех можно понять в каждой ситуации. Поставьте себя на мое место и представьте с гитарой в пабе».

Весной 2019-го фанаты «Спартака» вывесили гигантский баннер с Федуком – это было дерби против ЦСКА.

«Зенит» для Федука хуже, чем ЦСКА. Две недели отмечал чемпионство «Спартака»

Федук болеет за «Спартак» благодаря отцу: «У меня же батя из Мытищ, а там спартаковская тренировочная база Тарасовка. И «Спартак» все время присутствовал в семье по отцовской линии».

Свое отношение к футболу называет нейтральным: «Собраться с пацанами и смотреть футбол от начала до конца – не всегда мне это нравилось, я не мог сидеть на месте».

– Как выражалась твоя любовь к «Спартаку» в детстве?

– Я тогда занимался музыкой. Именно в детстве любовь к «Спартаку» и всему остальному была на втором плане. Она пришла к концу 11 класса и началу универских времен в Москве (с 11 до 15 лет Федор жил в Будапеште, там работал его отец – Sports.ru).

– Твой любимый спартаковский заряд?

– «Боже, «Спартак», храни».

Чемпионское счастье он описывал в интервью The Flow: «Непонятные чувства: как будто у всех и сразу родился ребенок. Когда «Спартак» выиграл в прошлый раз, мне было девять лет, да и увлечения были другими. Ходил в музыкальную школу на сольфеджио, много занимался классической музыкой, играл на фортепиано».

– Ты рассказывал, что отмечал чемпионство две недели. Это как?

– Начинали вечерами в пабах, заканчивали утренними встречами и завтраками вискариком. Засыпали днем, просыпались и опять завтракали. На всяких дачах было продолжение и завершение. Это было прикольно. Такие летние каникулы с очень серьезным поводом

•В блице Юрию Дудю (признан иностранным агентом) на вопрос «ЦСКА или «Зенит» ответил так: «Никто. Я умру, если не скажу? Бомжи, наверное, хуже в этом плане».

Написал саундтрек к фильму «Околофутбола» и даже участвовал в съемках

В 2013 году Федук записал «Футбольчик, мальчики походят на качков»: выложил на своем канале для съемочной группы, а после выхода фильма получил первую популярность. «Большая часть российской публики услышала меня именно после этого фильма, – вспоминал Федук в интервью The Village. – Тогда у меня была фанбаза где-то 10 тысяч человек. После «Околофутбола» она выросла в два раза, все начало развиваться.

Есть стереотип: о чем я читал в треке – такой я человек. Но там я повествую от третьего лица».

«Футбольчик» стал неофициальным гимном футбольных хулиганов, хотя сам Федук к этому не стремился: «Не скажу, что я писал какой-то гимн. Молодежь у нас, да и я сам, очень впечатлительная. Поэтому, если бы я посмотрел фильм «Околофутбола» с этим треком, конечно, я бы под впечатлением вышел с пацанами, может, даже насилия какого-то бы захотелось. Но должна быть голова на плечах. Это дело вкуса, воспитания и осознания происходящего в целом».

«Когда ты пишешь для какой-то субкультуры песню, и она становится еще и ее неофициальным гимном, тебя соответственно туда же и относят, – продолжил мысль в интервью The Mood Magazine. – А я изначально пришел не как футбольный хулиган или парень, который хотел записать именно для этого фильма трек, а как музыкант, даже, скорее, как рэпер: у меня был тогда именно рэпчик. Но это не была моя жизнь».

Еще Федук рассказывал, что футбольные хулиганы критиковали песню: «Чувак, ну вроде нормальная песня, для фильма пойдет, но это рэпчик какой-то». Он сам снялся в трех сценах в массовке.

– Хотя бы раз стоял за «Спартак»?

– Ни разу. На самом деле все драки – очень плохо, нельзя драться, надо вести себя хорошо.

Марсель громили под Федука – эту песню BBC украла для фильма про русских фанатов

После бойни в Марселе на Евро-2016 Федук написал песню «Тур де Франс – рашн хулиганс». Потом ее накладывали на видео, где русские фанаты гоняют англичан, припев печатали на футболках.

Федук описывал лето в Марселе в интервью The Flow: «Туда поехали нормальные ребята, которые любят футбол. И ехали не дурачки. Они были готовы ко всем этим движухам, потому что туда поехало огромное количество фанатов из других стран, особенно англичан. Такая ситуация была ожидаема. И все допускали бойню, в которой наших просто покалечили бы. А получилось наоборот».

– В какой момент ты решил написать «Тур де Франс»?

– Как посмотрел видео, где мобилизованный отряд российских болельщиков отбивается от бесконечного количества английских хулиганов, толстяков и алкашей.

В 2017-м песня прозвучала в фильме BBC про русских хулиганов – том самом, где показывают пьянство в 90-е и Путина без футболки верхом на лошади, а фанат «Спартака» Вася Киллер шутит, что в Марселе был спецназ, отправленный лично президентом России.

«Сижу я как-то дома, – вспоминал Федук для The Flow. – А мне кореш присылает видос BBC про русских хулиганов. Говорит: «Промотай на такую-то секунду». А там играет мой трек, когда показывают события в Марселе. Причем сам фильм – жесть полная, про то, что русские болельщики «готовятся убивать» англичан. Я звоню Лехе (менеджеру певца – Sports.ru), мы мутим интервью на Lifenews – о том, что у нас без спроса взяли песню для фильма, который оскорбляет русских болельщиков.

Мы написали заявление в РАО (Российское авторское общество – Sports.ru) и в офис BBC. И потом я получаю письмо из Лондона, они мне ответили на двух языках. Оправдались тем, что это было законно, сослались на статьи кодекса об авторском праве. Мы запросили у них круглую сумму — 50 тысяч фунтов, но они отказали. Хотя это не топ-сумма, просто выше среднего. На этом наша борьба за идею пока закончилась, но случай действительно беспрецедентный».

Фото: instagram.com/fedukone ; fratria.ru; Gettyimages.ru/Carl Court