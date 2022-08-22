Лучшие матчи «Спартака» при Федуне: разгром «Севильи», триллер в Неаполе и последняя победа над «Зенитом» в гостях

Время Леонида Федуна в «Спартаке» мы будем вспоминать в том числе по самым ярким матчам команды, которую он построил. Мы выбрали то, что железно в мемориз.

«Спартак» – «Севилья» – 5:1, сезон-2017/18

Разгром «Севильи» на «Открытие Арене» в групповом этапе ЛЧ – один из самых ярких моментов постчемпионского «Спартака». На гол Квинси Промеса довольно быстро ответил Симон Кьер, но затем московский клуб было не остановить – забили Лоренсо Мельгарехо, Денис Глушаков и Луис Адриано, а Промес закольцевал.

«Думаю, что «Спартак» сыграл идеально, позволяя минимум сопернику. «Севилья» создавала моменты – мы играли не против детского сада, а против команды, которая за последние четыре года трижды выиграла Лигу Европы. Мы предполагали, что испанцы могут доставить нам проблемы, но это не отменяет того, что наши ребята прекрасно сыграли», – исчерпывающе прокомментировал победу Массимо Каррера.

«Спартак» после победы над «Севильей» вышел на промежуточное первое место, но по итогам группового этапа стал лишь третьим.

«Наполи» – «Спартак» – 2:3, сезон-2021/22

Победу «Спартака» над «Наполи» в прошлом розыгрыше ЛЕ можно назвать сенсационной. Команда Лучано Спалетти на тот момент еще не проигрывала в Серии А – 6 побед из 6.

Начиналось все плохо: пропустили на 13-й секунде, пенальти отменили. Очнулись после перерыва. На 55-й минуте Мозес продрался к лицевой, прострелил в центр штрафной, а там оказался Промес, который классно пробил в угол. На 80-й минуте забил Михаил Игнатов, а на 90-й Умяров классно перехватил мяч в центре поля и вывел Соболева с Промесом вдвоем на ворота, Квинси сделал дубль.

«Наполи» хватило лишь на второй гол, а «Спартак» прервал 324-минутную серию без мячей в еврокубках – это исторический антирекорд. Было даже ужаснее сезона-2002/03, когда при Олеге Романцеве не забивали 293 минуты (именно тогда закончили ЛЧ с 1:18).

В итоге «Спартак» с первого места вышел в 1/8 финала ЛЕ – но сыграть с «Лейпцигом» не получилось.

«Зенит» – «Спартак» – 2:3, сезон-2011/12

У матча 43-го тура переходного чемпионата турнирного значения было немного (петербуржцы уже обеспечили себе титул), но получилось ярка. После гола Александра Кержакова на 23-й минуте команды долго не могли забить – развязки ждали до самого конца.

На 70-й минуте Динияр Билялетдинов сравнял. На 82-й минуте Сергей Семак с пенальти вывел вперед, но через две минуты забил Эммануэль Эменике, и его тут же удалили за жест, который судьи посчитали неприличным.

Победу принес Рафаэль Кариока с передачи Артема Дзюбы. 3:2 – пока что последняя гостевая победа «Спартака» над «Зенитом».

«Спартак» – ЦСКА – 3:1, сезон-2016/17

Матч с ЦСКА в октябре 2016-го многие болельщики «Спартака» считают лучшим в чемпионском сезоне – он получился ярким, результативным и зрелищным. На 19-й минуте ошибся Игорь Акинфеев, не рассчитав отскок после дальнего удара Глушакова, открывшего счет. На 76-й минуте Глушаков вывел один на один Зе Луиша – 2:0.

Уже в концовке второго тайма интригу вернул Карлос Страндберг, который замкнул навес Алексея Ионова, но Зе Луиш на 89-й минуте установил окончательный счет – 3:1. Это был важный эпизод, разогнавший «Спартак» к чемпионству.

«Спартак» – «Аякс» – 3:0, сезон-2010/11

В еврокубковом сезоне-2010/11 «Спартак» прилично продвинулся в Лиге Европы. В группе ЛЧ с «Челси», «Марселем» и «Жилиной» заняли третье место, а в 1/16 финала ЛЕ обыграли «Базель» с общим счетом 4:3.

В 1/8 финала достался «Аякс». В Амстердаме «Спартак» одержал тяжелую победу со счетом 1:0 (сильно помог Андрей Дикань), а в Москве все оказалось гораздо проще – 3:0 с голами Дмитрия Комбарова, Веллитона и Алекса.

Тот «Аякс» сложно назвать праймовым, но знаковые имена там были: в обороне играли Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген и Дэйли Блинд, а центр поля цементировали Кристиан Эриксен и Деми де Зеув.

Жаль, что в четвертьфинале нарвались на «Порту» – получили 1:5 и 2:5.

«Зенит» – «Спартак» – 1:4, сезон-2006

В 2006-м гостевые победы «Спартака» над «Зенитом» еще не были редкостью. Хозяева тогда на первых минутах повели в счете – курьезно в свои забил Сергей Ковальчук. На 35-й с пенальти сравнял Роман Павлюченко, а во втором тайме «Спартак» развлекался.

Сначала дубль сделал сербский нападающий Михайло Пьянович, а через две минуты с передачи Ковальчука добил вышедший на замену Никита Баженов.

«Спартак» – «Динамо» – 5:1, сезон-2005

«Спартак» в сезоне-2005 занял второе место, отстав от ЦСКА на шесть очков. Одним из самых веселых стал матч с «Динамо» в «Лужниках».

Хоть сначала и пропустили от Жорже Рибейру, потом помчались громить. Уже к 30-й минуте дубль оформил Фернандо Кавенаги, на 34-й и 57-й два добавил Денис Бояринцев, а точку поставил Клементе Родригес.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Алексей Куденко; eastnews.ru/AP Photo/Pavel Govolkin