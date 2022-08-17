Миранчук травмировался в первом же матче за «Торино». Проблемы со здоровьем мешают ему в Италии

Вылетел на 2-3 недели.

Голевой дебют Алексея Миранчука за «Торино» испортила травма. «У Алексея растяжение связок из-за того, что во время игры [с «Монцой»] он неаккуратно потянулся за мячом. Срок его восстановления 2-3 недели.

Пока игрок полностью не восстановится, на поле не выйдет», – сказал агент футболиста в Италии Валерио Джуффрида.

Проблемы со здоровьем мешают Миранчуку в Серии А, хотя доставали Алексея и раньше.

Transfermarkt прогнозирует, что Миранчук восстановится 5 сентября, пропустив за это время 23 дня и 5 матчей «Торино».

Что Гасперини говорил по поводу Миранчука?

На здоровье Алексея тренер не жаловался, а вот по поводу его футбольных и личных качеств говорил часто: дальше цитаты Джан Пьеро за сезон-2021/22.

Сентябрь 2021-го: «Для меня он не является загадкой, все зависит от ожиданий. Миранчук не является ведущим игроком «Аталанты», но он может им быть. Алексей может внести свой вклад в успехи команды, мы работаем в этом направлении – в том, чтобы заставить его прогрессировать».

Октябрь 2021-го: «Я не могу поставить в состав 25 футболистов. Еще будет время, когда смогут сыграть те, кто не так часто попадает в состав. Миранчук – порядочный парень. Все сводится к выбору тренера».

Декабрь 2021-го: «Алексей – очень сильный игрок, у него есть техника и талант. У него были сложности с адаптацией, в том числе и из-за языка. У него были проблемы и с английским, и с итальянским. Но Миранчук – скромный, хороший и вежливый человек, он относится ко всем с огромным уважением».

Январь 2022-го: «Что касается Миранчука, то пока он здесь, он здоров, в полном порядке. Пока он в моем распоряжении, я буду его задействовать. Я не могу знать, когда рынок отберет его у меня».

Что было в «Аталанте» по статистике?

В сезоне-2021/22 Миранчук сыграл за бергамасков 943 минуты – забил два гола и отдал пять голевых передач. Из наиболее удачных перфомансов – дубль из ассистов в январском матче с «Удинезе» и 1+1 по «гол+пас» в февральской игре с «Сампдорией».

В одном из предсезонных матчей Алексей даже сделал хет-трик, когда «Аталанта» разгромила малоизвестную команду «Раппресентатива Валь Сериана» (15:0).

Фото: globallookpress.com/Claudio Grassi