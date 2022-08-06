Лучший старт «Спартака» в XXI веке: 10 очков и +8 по разнице мячей. Прошлый топ-результат был в чемпионском сезоне

Мощь.

«Спартак» максимально уверенно переиграл «Урал» – 2:0 с классными ассистами Соболева и очередным голом Промеса.

Именно мяч Промеса стал первым в матче, но отличный ассист Александра Соболева даже важнее. Александр ворвался в штрафную с правого фланга, размотал Кузьмичева с помощью красивых финтов и отдал в центр на Промеса. Квинси не подвел и в касание отправил мяч в угол – это уже его четвертый гол в Мир РПЛ, у Федора Смолова, который возглавляет бомбардирскую гонку, столько же. А по по системе «гол+пас» голландец вообще первый – добавил к голам 2 ассиста.

У Промеса хватало шансов сделать и дубль, и хет-трик, но голландец не забывал о созидании. Он сделал больше всех передач с продвижением (12).

Ближе к концу тайма «Спартак» утвердился в лидерстве – и вновь аплодируем Соболеву. Форвард сместился на правый край и элегантной передачей бросил в прорыв по штрафной Игнатова, который спокойно пробил в дальний угол – 2:0 в пользу красно-белых к 43-й минуте.

Михаилу хватило на гол всего 10 минут: его вынужденно выпустили вместо Виктора Мозеса, который покидал поле на носилках. Экс-полузащитнику «Челси» только здоровья, но за Игнатова все равно очень радостно – он все-таки воспользовался шансом от Абаскаля.

«Я очень сильно верю в Михаила Игнатова, в его талант. Он очень старается, бывает, остается на вторую тренировку и работает дополнительно. Повторюсь, у нас 11 человек, но я верю в Игнатова. У него обязательно будет шанс, не сомневаюсь, что он им воспользуется как надо», – говорил Абаскаль после победы над «Оренбургом» (4:1).

Воспользовался идеально.

Еще раз отметим перформанс Соболева. Два ассиста за матч Александр еще не отдавал, но вообще он неплох в подыгрыше. Соболев стабильно добавляет голевые передачи в статистику.

• Сезон-2021/22 – 6 ассистов во всех турнирах;

• Сезон-2020/21 – 5;

• Сезон-2019/20 (первую часть провел в «Крыльях») – 6;

• Сезон-2018/19 (не так много играл: только 1380 минут) – 2.

Итоговые 2:0 – по делу. «Спартак» пробил 26 раз и набил 3,59 xG – мог вполне забивать гораздо больше. Важно, что и в обороне играли уверенно, хотя матч из-за повреждения пропускал Георгий Джикия.

Абаскаль добавляет: после неудачного Суперкубка России (0:4 против «Зенита») и ничьей с «Ахматом» (1:1) в стартовом туре РПЛ команда забрала три победы подряд (4:1 с «Краснодаром», 4:1 с «Оренбургом» и 2:0 с «Уралом»). Теперь «Спартак» возглавил таблицу с 10 очками, «Зенит» и ЦСКА идут следом с 7 очками и матчем в запасе.

«Спартак» выдал свой лучший старт в XXI веке

С исторической точки зрения стартовые 4 тура РПЛ-2022/23 кажутся восхитительными для «Спартака» – так мощно в XXI веке еще не начинали.

Правда, тут нужны детали: до этого пробивали 10 очков за первые 4 игры аж 7 раз, но такой внушительной разницы мячей, как сейчас – +8 (11:3 по забитым и пропущенным) – не было. Лучший результат до этого – 10 очков и +7 (8:1) в сезоне-2016/17. Тогда «Спартак» после 4 туров держался на первом месте. Напомним: как раз в том сезоне команда стала лучшей в РПЛ.

Логичный вопрос: набирал ли «Спартак» максимальные 12 очков из 12? Да, такое было в 1999-м. Кстати, тогда 100% очков на старте взяли сразу две команды: «Спартак» и «Динамо».

Конечно, это только начало для «Спартака» Абаскаля. Но уж очень приятное.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын