«Зенит» не выиграл на старте РПЛ впервые за 6 лет (и впервые при Семаке). Зато лидируют «Крылья» – а еще куча ничьих

Такое начало.

Закончился первый тур Мир РПЛ – и «Зенит» завершил его на шестом месте. Это не очень серьезная аналитика, но не обратить внимание нельзя – петербургский клуб не выиграл в первом туре впервые с 2016 года (и впервые при Сергее Семаке).

Тогда «Зенит» сыграл по нулям с «Локомотивом» и после первого тура был седьмым. Сезон-2016/17 «Зенит» явно не хочет вспоминать: во-первых, из-за чемпионства «Спартака», которое юридически было оформлено «Ахматом» в Петербурге, во-вторых, из-за собственного третьего места и не самой выдающейся игры при Мирче Луческу.

За последние 10 лет сезон-2016/17 – единственный, по ходу которого «Зенит» ни разу не поднимался на первое место по итогам тура. Даже в провальном сезоне-2017/18 петербуржцы (заняли пятое место) несколько туров лидировали.

Правда, в 2016-м «Зенит» начинал сезон матчем с «Локомотивом», а вот в следующие пять лет ему в первом туре противостояли исключительно новички лиги: хабаровский СКА, «Тамбов», «Енисей», «Ротор» и «Химки» (и вот теперь – снова «Химки», но уже не в статусе новичка).

Впереди у «Зенита» не самые простые соперники, хоть это и два домашних матча – лидирующие сейчас «Крылья Советов» и всегда непростой «Локомотив». Кстати, шестой «Зенит» исключительно из-за первого места в прошлом сезоне – РПЛ определяет текущую таблицу при равенстве всех дополнительных показателей (матчи между собой, количество побед, разница мячей, забитые голы) именно по позиции, на которой клуб был в прошлом сезоне. Поэтому «Спартак» 11-й, а «Зенит» 6-й, хотя сыграли одинаково.

Ужас «Зенита» в позиционных атаках: кучковались по трое в одной точке. Так глупо усложняли все сами

А что интересного у остальных?

•‎ Первый тур сам по себе получился удивительно мирным: только три матча завершились победами одной из команд. Две – в гостях над новичками («Крылья» обыграли «Оренбург», «Сочи» – «Торпедо»), и только ЦСКА дома одолел «Урал». Остальные пять матчей закончились ничьими.

И это повторение рекорда РПЛ – подобное с 2002 года было только один раз, в 2004-м. Тогда выиграли только «Локомотив» у «Шинника», «Зенит» у «Ротора» и «Торпедо» у «Ростова». Все остальные закончили ничьими.

•‎ Кстати, «Крылья» – на первом месте! Правда, для них это не самый большой повод для радости – в сезоне-2019/20 они тоже были первыми по итогам стартового тура, а затем вылетели.

•‎ ЦСКА начинает с победы третий год подряд, а «Спартак» – наоборот, уже три года подряд не выигрывает (две ничьи и поражение от «Рубина» в 2021-м). Выделяется и прошлогодний призер «Сочи» – команда за предыдущие три сезона в Премьер-лиге ни разу не выиграла в стартовом туре.

•‎ Единственный клуб, не забивший в первом туре – «Урал». Причем «Урал» не забивает на старте сезона уже три года подряд. Это снова рекордный показатель для РПЛ – всего один клуб без голов в первом туре был только в сезоне-2013/14 («Томь»). А больше за 20 лет случаев и не было.

Фото: pfcks.ru; fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов; vk.com/fcdm_official; РИА Новости/Александр Вильф