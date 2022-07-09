«Зенит» взял 3-й подряд Суперкубок и догнал ЦСКА. У «Спартака» 4 поражения

Пятый за 10 лет.

«Зенит» разгромил «Спартак» и взял Суперкубок России-2022 – 4:0.

Началось все достаточно перспективно для «Спартака»: команда Абаскаля неплохо контролировала мяч, даже создала первый момент – Джикия опасно бил после углового. «Зенит» ответил ударом Кузяева – спас Селихов.

К середине тайма игра подуспокоилась – и там «Зенит» решил эпизод. Кузяев подкараулил ошибку Умярова и выкатил Сергееву. Нападающий бахнул метров с 27 прямо в девятку.

Александр Дорский отметил, что в карьере Сергеева всего два раза забивал из-за штрафной – еще за «Строгино» в ПФЛ.

Если что, фола на Умярове прямо перед ударом не было – Кузяев успел чисто выбить мяч. Больше похоже как раз на фол со стороны полузащитника «Спартака».

«Зенит» взбодрился и сразу отправил второй: бразильцы быстро вскрыли центр поля и вывели Малкома к воротам – тот закатил мимо Селихова. Если вести статистику с прошлого сезона, то у бразильца 3 гола в пяти матчах.

Первый тайм так и закончился со счетом 2:0, а сразу после перерыва «Зенит» добил интригу. И снова бразильцы: Малком, Клаудиньо и Вендел покатали мяч по штрафной, последний из троицы спокойно закинул в девятку.

А у «Спартака» вышел на поле Антон Зиньковский – и сразу начал генерировать интересные моменты. Именно Антон создал и самый спорный момент матча – воспользовался неразберихой между Чистяковым и Одоевским и прокинул мяч мимо них. После этого вратарь въехал игроку красно-белых в ноги. Судья Москалев посоветовался с видеоассистентами и пенальти не поставил.

Пара моментов была еще и Промеса, но реализовать их не получилось, а «Зенит» забил четвертый: на 93-й Литвинов не справился с прострелом вдоль ворот и срезал прямо на ногу набежавшему Кассьерре. Колумбиец из вратарской не промахнулся. Первый официальный матч Матео – первый гол.

«Зенит» взял третий подряд Суперкубок. Интересное достижение есть и у Зелимхана Бакаева, который дебютировал за «Зенит» и получил порцию свиста от московских болельщиков. Полузащитник за полтора месяца выиграл и Кубок, и Суперкубок – в составе разных команд.

«Зенит» забрал половину всех Суперкубков за 10 лет. Этот – третий подряд

Гегемония «Зенита» на всех фронтах продолжается. Питерцы взяли седьмой Суперкубок – и сравнялись с ЦСКА.

• «Зенит» выиграл уже третий подряд Суперкубок. Ранее с петербуржцами дважды не справился «Локомотив» – «Спартак» продолжил печальную традицию.

• За последние 10 лет «Зенит» выиграл пять Суперкубков. Первая победа в сезоне-07/08, потом в 2011-м при Лучано Спаллетти, а затем стали забирать чаще всех. В 2015-м и 2016 взяли два подряд – сейчас серия выглядит еще мощнее.

• Сергей Семак выиграл третий тренерский Суперкубок и сравнялся с Юрием Семиным. Позади такие весомые личности как Леонид Слуцкий, Курбан Бердыев и Валерий Газзаев. Суммарно шесть титулов: еще три взял игроком – помимо «Зенита» были еще «Рубин» и ЦСКА.

«Зенит» и «Спартак» впервые играли в Суперкубке.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев