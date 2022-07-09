55 тысяч – новый рекорд посещаемости Суперкубка. Раньше до 50 не доходило

Вау!

«Зенит» и «Спартак» разыгрывают Суперкубок-2022.

Турнир давно не получал так много внимания. Споры насчет места проведения матча не утихают до сих пор. Похоже, это был самый масштабный матч за 19 лет проведения Суперкубка: еще утром РФС сообщил, что все билеты на «Газпром Арену» распроданы.

На матче побывали 55 608 болельщиков.

Суперкубок России никогда не набирал и 50 тысяч.

Хотя те матчи были очень интересными.

«Зенит» – «Локомотив» в 2008-м

В 2007-м «Зенит» взял долгожданное чемпионство, а «Локо» с Анатолием Бышовцем выиграл Кубок России. На этом тренерство Бышовца закончилось, команду возглавил Рашид Рахимов. Вы точно помните ошибку голкипера «Локомотива» Левенца и шикарный пас Аршавина. А ведь в том матче случилось еще и удаление Радимова со скамейки, пока Торбинский в своем дебютном матче за «Локо» из злости кидался в него бутылкой.

ЦСКА – «Спартак» в 2007-м

Годом ранее тоже было жарко. ЦСКА открыл счет уже на первой минуте, хотя сразу после перерыва «Спартак» отыгрался усилиями Никиты Баженова. Команды снова обменялись голами, а потом был дубль Жо – на это «Спартаку» ответить было уже нечем.

«Локомотив» – ЦСКА в 2018-м

Первый Суперкубок после ЧМ-2018 прошел в Нижнем Новгороде. Матч получился не самым ярким и веселым, зато ощущение праздника осталось. В НН был солдаут – 43319 зрителей, так что вывезти Суперкубок из Москвы оказалось отличной идеей.

«Спартак» – ЦСКА в 2006-м

Этот матч тоже вышел ярким. ЦСКА давил с самого начала, но усилиями Егора Титова «Спартак» на 21-й минуте открыл счет. Армейцы сравняли еще до перерыва, но после сразу же пропустили от Сантоса Моцарта. ЦСКА все отыгрался, а за семь минут до конца снова включился Жо – 3:2.

«Спартак» – «Локомотив» в 2017-м

Победу чемпионскому «Спартаку» Массимо Карреры принесли голевые подвиги Луиса Адриано и Квинси Промеса. «Локо» ответил голом Фернандеша со штрафного, обеспечив интригу в конце встречи. Но «Спартак» выстоял и после долгих лет неудач взял два титула за три месяца.

«Зенит» – ЦСКА в 2011-м

Самый странный в организации. Изначально провести матч планировали 5 марта, но затем встреча резко была перенесена на 6 марта и в интересах телевидения назначена на 13:00. Прайм-тайм помог «Зениту» выиграть – победный гол на счету Алексея Ионова.

ЦСКА – «Зенит» в 2016-м

Первый титул Луческу в Санкт-Петербурге. После прихода Мирчи в «Зенит» игра питерского клуба поменялась кардинально, а сам румын выиграл 32-й трофей в тренерской карьере. ЦСКА не показал ничего нового.

«Зенит» – «Локомотив» в 2019-м

Победа имени Юрия Семина. В августе 2016-го он вернулся на пост главного тренера «Локомотива» – и почти в каждом сезоне выигрывал по трофею. Тогда традицию Семин решил не нарушать, а команды выдали яркий матч. Все же, Суперкубок может быть привлекательным.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин, Антон Денисов, Александр Вильф