«Сочи» и «Динамо» разыграют второе место в очном матче. Но москвичи могут лишиться даже топ-3

Матч для статистики.

Судьба серебряных медалей в РПЛ решится в последнем туре – причем в очном матче претендентов. Конечно, для еврокубков это вообще не имеет значение, но для статистики – вполне. Ну и серебряные медали получать приятнее, чем бронзовые, согласитесь?

Какие расклады?

Здесь все просто: сейчас у «Динамо» и «Сочи» по 53 очка. В первом круге на «Фиште» выиграли динамовцы – единственный гол с пенальти забил Арсен Захарян. Поэтому «Динамо» устроит и ничья . А вот «Сочи», чтобы стать вторым, нужна только победа.

Кстати, в случае поражения от «Сочи» «Динамо» теоретически может вылететь из тройки – если ЦСКА выиграет у «Краснодара» в гостях и у «Ростова» дома. По личным встречам у армейцев преимущество – 1:0 дома и 1:2 в гостях.

Какая у команд форма?

Победа «Сочи» не выглядит чем-то нереальным – «Динамо» сейчас не в лучшем состоянии. Москвичи не выигрывают в РПЛ месяц: последняя победа случилась 14 апреля (2:0 с «Ахматом»). В четырех следующих матчах – 3 поражения и свежая ничья с «Локомотивом». Добавим к этому трудности в кубковой игре с «Балтикой» (выиграли только по пенальти). Зато в полуфинале случилась довольно легкая победа над «Аланией» (3:0).

«Сочи», напротив, два месяца без поражений – последний раз уступили 20 марта «Крыльям Советов» (2:3). После этого – 7 матчей без поражений, из них 4 победы (в том числе 1:0 над ЦСКА и 6:0 над «Рубином»).

А для кого какая позиция будет достижением?

«Динамо» практически гарантировало себе лучший показатель за 14 лет – москвичей не было в тройке с 2008 года, когда команда Андрея Кобелева значительную часть сезона была главным преследователем «Рубина». Но потом «Динамо» лишилось Данни (его продали в «Зенит») и немного расклеилось – пропустило на второе место «Зенит», но третью позицию все же не потеряло. А на втором месте по итогам сезона «Динамо» в российской истории было всего один раз – в сезоне-1994.

Для «Сочи» же и попадание в тройку – достижение, история сочинцев намного беднее. Но они могут сделать ее чуть богаче.

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев, Алексей Филиппов, Павел Бедняков