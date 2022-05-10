Все интриги топ-лиг – в удобных таблицах. Здесь не только гонки «Сити» – «Ливерпуля» и «Милана» – «Интера»

Еще достаточно интересных сюжетов.

АПЛ, 3 тура до конца (для большинства команд)

В Англии интрига сохраняется на всех этажах таблицы. В чемпионской гонке – «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», но после ничьей с «Тоттенхэмом» в последнем туре шансы мерсисайдцев сильно упали. Три тура, разница в три очка – теперь Клоппу нужно, чтобы «Сити» либо дважды сыграл вничью, либо проиграл один раз (разницу тоже нужно подправить).

В разгаре борьба и за топ-4, но здесь осталось только три претендента на два места. И «Тоттенхэм» может отцепиться уже в следующем туре, если проиграет «Арсеналу».

В гонке за последние еврокубковые места (в ЛЕ и ЛК) тоже интересно. И снова будет третий лишний: у «МЮ» остался всего один матч, и вряд ли клуб совсем уж лишится еврокубков – у «Вулвз» сложнейший календарь.

В зоне вылета тоже живенько: на два спасительных места снова три претендента, и один из них следующий сезон проведет вне Премьер-лиги. Пока главным аутсайдером выглядит «Лидс» – у него и разница не очень, и календарь не самый простой.

Бундеслига, 1 тур до конца

В борьбе за последнее лигочемпионское место в Германии все просто: «Лепйцигу» достаточно не проиграть уже вылетевшей «Арминии», потому что разница голов у «Фрайбурга» намного хуже. Да и соперник серьезнее.

В борьбе за еврокубки «Фрайбург» выше, но рискует пропустить в Лигу Европы «Унион» – у него намного проще соперник, а разница всего в одно очко. «Кельну» же почти нереально забраться в ЛЕ, но шанс все равно остается.

В стыковых матчах все практически очевидно: формально «Штутгарт» еще может спустить в стык «Герту», но для этого нужно ликвидировать разницу в 14 голов.

Серия А, 2 тура до конца

Гонка за чемпионство в Италии на пределе – сейчас фаворит «Милан». Он везет «Интеру» 2 очка и лучше в очных матчах, поэтому для титула достаточно выиграть одну из двух игр. Правда, соперники у россонери сложнее, а вот у «Интер» ждут команды, борющиеся за выживание.

В борьбе за места в еврокубках ситуация обострилась благодаря победе «Фиорентины» над «Ромой». Римляне пока забронировали оба еврокубковых места, но у «Ромы» самый простой календарь – и она вполне может даже обойти «Лацио».

Удивительно, но за два тура до конца ни одна из команд не вылетела официально – шансы спастись есть у всех (но и шансы вылететь – тоже). Правда, «Венеции» нужно чудо и потери очков от всех конкурентов. Самый простой календарь из шестерки – у «Салернитаны», которая не проигрывает 6 матчей, хотя еще недавно была одним из аутсайдеров.

Лига 1, 2 тура до конца (для большинства команд)

Чемпион во Франции давно известен, а вот за места в Лиге чемпионов идет напряженная борьба. «Ренн» по потерянным очкам выше «Монако», впереди очный матч с «Марселем». В случае трех побед именно он, скорее всего, придет вторым – намного лучше разница мячей. «Страсбур» и «Ницца» участвуют в гонке скорее номинально – первая тройка претендентов в хорошей форме и вряд ли пропустит кого-то вперед.

«Ренн» выглядит фаворитом и в борьбе за Лигу Европы и вполне может спустить сюда «Марсель» или «Монако». «Ланс» и «Лион» в гонке только номинально – у той же «Ниццы» есть матч в запасе.

В зоне вылета пока тоже никто не закрепил железный спуск в Лигу 2 (в том числе и стыковое место). Правда, для «Бордо» и «Метца» все очень призрачно: нужно выигрывать оба матча и надеяться, что «Сент-Этьен» наберет максимум 2 очка в трех матчах, чтобы кто-то из этой пары не отправился в дивизион ниже.

Ла Лига, 3 тура до конца

В Испании еще три тура до конца чемпионата, поэтому круг претендентов на еврокубковые места шире, чем в других лигах. За ЛЧ, правда, борьба сохраняется только математически – «Севилье» нужно набрать два очка в трех турах, чтобы гарантированно остаться в четверке, «Атлетико» – три очка.

А вот в борьбе за Лигу Европы и Лигу конференций плотнее: «Бетису» нужно набирать 5 очков, чтобы его не достал «Вильярреал», а «Реал Сосьедад» же вполне рискует пропустить «Вильярреал» в ЛЕ – у них очный матч, и победа при равенстве поднимет команду Унаи Эмери на строчку выше. Но их поджимает «Атлетик» – и при любой осечке может вообще вытолкнуть из еврокубков.

А вот на позиции трех неудачников претендуют аж семь команд за три тура до конца. «Эспаньолу» для безопасности достаточно набрать одно очко, «Эльче» – два, «Хетафе» – четыре. Все эти команды лучше «Мальорки» по личным встречам. Но лучше всех – «Гранада» (6:2 и 4:1). А вот «Кадису» придется постараться, потому что осечка при равенстве очков с «Мальоркой» может утянуть его вниз. «Алавесу» и «Леванте» же потребуются сверхусилия и многочисленные ошибки соперников, чтобы выбраться из опасной зоны.

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill