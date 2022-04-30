Ого, «Урал» грохнул «Динамо». «Зенит» сегодня может стать чемпионом

У Бикфалви – дубль.

«Урал» неожиданно обыграл «Динамо» в Москве, практически обезопасил себя от прямого вылета и добил чемпионскую интригу.

А ведь все началось очень перспективно для «Динамо»: уже на 7-й минуте Захарян отлично пробил низом из-за штрафной. И после этого москвичи до 20-й минуты успешно прессинговали гостей.

А потом «Урал» взял и забил два. Сначала Бикфалви замкнул прострел – мяч пролетел прямо Шуниным.

Через две минуты хорват Мишкич влетел в штрафную и очень сильно пробил в ближний. Мяч от перекладины зашел в ворота, Шунин снова бессилен.

Забавно, что в прошлом туре екатеринбургская команда обыграла «Уфу» дома – и там забивали тоже Бикфалви и Мишкич. Румын вообще положил красоту через себя (посмотрите, если не видели).

Во втором тайме положение «Динамо» стало совсем катастрофическим: Бикфалви без сопротивления прошел до угла вратарской и третий раз пробил вратаря в ближний угол.

«Динамо» ответило голом вышедшего на замену Клинтона Н’Жи, но на этом все. «Урал» увез 3 очка.

«Уралу» немного спокойнее. Пока +5 от зоны вылета

Уральская команда в 2022-м выдала семиматчевую безвыигрышную серию. Появились даже слухи о замене Игоря Шалимова на проверенного Александра Тарханова – опытный тренер был на трибунах на матче с «Крыльями».

Но «Урал» собрался. Против «Уфы» опробовали новую схему с 4 защитниками, розыгрышем от вратаря и достаточно храброй комбинационной игрой. Это принесло успех в двух турах подряд.

Екатеринбуржцы оторвались от зоны вылета (той самой «Уфы») на 5 очков – но у соперников матч против «Химок» в воскресенье. Выше подняться будет сложно, но и шансы остаться хотя бы в зоне стыков очень хорошие.

Что там с чемпионством «Зенита»?

Все просто, в случае вечерней победы «Зенита» над «Локомотивом» отрыв вырастет до 9 очков за три тура до финиша.

Даже если петербуржцы проиграют все оставшиеся матчи, а «Динамо» – выиграет, то чемпион все равно «Зенит». Первый показатель при равенстве очков – личные встречи («Зенит» обыграл «Динамо» дома 4:1, а с выезда увез ничью 1:1).

Фото: vk.com/fc_ue