Как же страдает «Рубин». Даже Слуцкий признал: казанцы сейчас хуже команды ФНЛ

Получили от «Енисея».

Кажется, «Рубин» тонет в кризисе все глубже – казанский клуб в четвертьфинале Кубка России без шансов проиграл в гостях «Енисею» из ФНЛ. Хоть и есть ощущение, что красноярцы в первом дивизионе ненадолго.

Получили три гола уже в первом тайме, один ответный в концовке ни на что не повлиял – хотя «Рубин» не экономил тут силы, не выставлял второй состав. Просто сейчас, судя по всему, казанцы – это тот же уровень, что и представитель ФНЛ.

Или даже хуже.

• У «Рубина» шесть матчей без побед, из них пять – поражения. Только со «Спартаком» в последнем туре РПЛ казанцы смогли вытащить ничью (1:1), но вот побед у «Рубина» нет с 7 марта.

• Более того, казанский клуб весной вообще выиграл всего два матча из девяти – в 1/8 финала Кубка у бедового «Ротора» (который за год из участника РПЛ превратился в команду, которая почти наверняка вылетит из ФНЛ) и в гостях у «Ахмата».

«Когда команда очень сырая в плане игровых взаимодействий, то очень сложно прогнозировать, как мы будем себя вести в той или иной ситуации. «Енисей» – это команда. В плане цельности, построения, состава. А мы по ходу сезона превратились просто в группу игроков. Группа игроков – неважно, какого уровня – всегда хуже, чем команда », – оправдался Леонид Слуцкий.

Интересно, что у «Енисея» новый тренер появился только зимой – Вадим Гаранин, который превратил команду, зимой подписавшую двоих новичков (и взявшую парочку молодых игроков из дубля), из середняка ФНЛ в лидера – более того, лидера, который вынес в Кубке два клуба РПЛ.

• «Рубин» в чемпионате уже в одном очке от зоны стыковых матчей и в четырех – от зоны прямого вылета. Теперь казанцы не смогли выбраться в полуфинал Кубка, хотя не встретили никого из топов по пути.

• А еще у «Рубина» огромные проблемы в защите – три гола и больше пропустили уже восьмой раз. Причем присутствие легионеров, похоже, не имеет значения: четыре раза получали помногу до перерыва, четырежды – после.

Сам Слуцкий, несмотря на вылет из Кубка и прочие неудачи, в отставку не собирается:

«Мы приложим максимум, чтобы решить задачу. Мне кажется, что не понимать тех объективных сложностей, в которые попала команда, просто невозможно».

Но «Матч ТВ» уверяет, что в руководстве «Рубина» об отставке уже задумались.

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин