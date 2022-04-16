Матч «Спартак» – «Рубин» можно уместить в эмоции Соболева. Смотрите

«Спартак» сыграл вничью с «Рубином» (1:1). Команды остались на прежних местах («Спартак» – 9-й, «Рубин» – 12-й), зато немного отдалились от зоны стыковых матчей. Но вряд ли это очень приятная новость – особенно для «Спартака».
И Александра Соболева. Форвард за матч собрал целую галерею эмоций, которые хорошо наслаиваются на сюжет игры.
0:1 – «Спартак» пропустил хоккейный гол от «Рубина». Александр Зуев пробил из-за пределов штрафной, Владислав Игнатьев удачно подставился и перевел мяч в ворота. Красиво, но грустно для «Спартака». Неприятие.
Конец первого тайма – будто бы нападение «Спартака» еще не проснулось. И хотя уже в первые 45 минут москвичи побеждали «Рубин» по владению (65% на 35%), моментов почти не было. Да и мощного давления тоже. Бессилие.
Начало второго тайма – и «Спартак» уверенно пошел вперед. Удары, комбинации, навалы после угловых. Остается только недоумевать, что гола до сих пор. Ярость.
1:1 – это как раз Соболев добил мяч после сэйва Юрия Дюпина. Никаких улыбок, максимальная концентрация. Нужна только победа.
Но скоро снова вернулась апатия. И подходы есть, и заходы в штрафную, но без явных голевых моментов. Только мечтания о том, чтобы мяч оказался не в воротах Дюпина, а за его спиной.
На 92-й Соболев поторопился с ударом, нога поехала – мимо. Смирение.
Всего Александр пробил по воротам 5 раз (3 – в створ), выиграл 4 верховых единоборства, однажды покатил по удар, однажды забрался в офсайд. И не забываем про гол.
Пополнилась коллекция фото с самыми грустными лицами лучших игроков матча.
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Николсон хорош в рывках и быстрых эпизодах, но слабее Соболева в борьбе и игре головой. Теперь у «Спартака» очень разные большие форварды
- Дата проведения
- 16 апреля, 19.00, «Открытие Банк Арена»
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Спартак –
Максименко, Джикия, Жиго, Чернов, Хлусевич, Мозес (Бакаев, 46), Зобнин (Мартинс Перейра, 78), Умяров (Пруцев, 31), Игнатов, Соболев, Николсон.
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Рубин –
Дюпин, Зотов, Тальби, Тесленко, Самошников, Игнатьев (Апшацев, 73), Зуев, Мусаев, Ломовицкий, Бакаев (Фаттахов, 83), Лисакович.
- Предупреждения:
- Ломовицкий (10), Хлусевич (41), Бакаев (53).
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; Кадры трансляции «Матч ТВ»; ФК «Спартак-Москва»
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