ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2022
Блог

Матч «Спартак» – «Рубин» можно уместить в эмоции Соболева. Смотрите

Рубин Рубин
Александр Соболев Александр Соболев
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Спартак Спартак
Футбол Футбол

«Спартак» сыграл вничью с «Рубином» (1:1). Команды остались на прежних местах («Спартак» – 9-й, «Рубин» – 12-й), зато немного отдалились от зоны стыковых матчей. Но вряд ли это очень приятная новость – особенно для «Спартака». 

И Александра Соболева. Форвард за матч собрал целую галерею эмоций, которые хорошо наслаиваются на сюжет игры. 

0:1 – «Спартак» пропустил хоккейный гол от «Рубина». Александр Зуев пробил из-за пределов штрафной, Владислав Игнатьев удачно подставился и перевел мяч в ворота. Красиво, но грустно для «Спартака». Неприятие. 

Конец первого тайма – будто бы нападение «Спартака» еще не проснулось. И хотя уже в первые 45 минут москвичи побеждали «Рубин» по владению (65% на 35%), моментов почти не было. Да и мощного давления тоже. Бессилие. 

Начало второго тайма – и «Спартак» уверенно пошел вперед. Удары, комбинации, навалы после угловых. Остается только недоумевать, что гола до сих пор. Ярость.

1:1 – это как раз Соболев добил мяч после сэйва Юрия Дюпина. Никаких улыбок, максимальная концентрация. Нужна только победа.

Но скоро снова вернулась апатия. И подходы есть, и заходы в штрафную, но без явных голевых моментов. Только мечтания о том, чтобы мяч оказался не в воротах Дюпина, а за его спиной. 

На 92-й Соболев поторопился с ударом, нога поехала – мимо. Смирение.

Всего Александр пробил по воротам 5 раз (3 – в створ), выиграл 4 верховых единоборства, однажды покатил по удар, однажды забрался в офсайд. И не забываем про гол. 

Пополнилась коллекция фото с самыми грустными лицами лучших игроков матча. 

«Спартак» – удобный соперник для Слуцкого. Побеждал за 4 команды, уходил с 0:3, мотивировал цитатой Старостина

Николсон хорош в рывках и быстрых эпизодах, но слабее Соболева в борьбе и игре головой. Теперь у «Спартака» очень разные большие форварды

Спартак – Рубин 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
16 апреля, 19.00, «Открытие Банк Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 30 Игнатьев, 1:1 – 69 Соболев.
СпартакМаксименко, Джикия, Жиго, Чернов, Хлусевич, Мозес (Бакаев, 46), Зобнин (Мартинс Перейра, 78), Умяров (Пруцев, 31), Игнатов, Соболев, Николсон.
РубинДюпин, Зотов, Тальби, Тесленко, Самошников, Игнатьев (Апшацев, 73), Зуев, Мусаев, Ломовицкий, Бакаев (Фаттахов, 83), Лисакович.
Предупреждения:
Ломовицкий (10), Хлусевич (41), Бакаев (53).

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; Кадры трансляции «Матч ТВ»; ФК «Спартак-Москва»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные