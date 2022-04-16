Матч «Спартак» – «Рубин» можно уместить в эмоции Соболева. Смотрите

«Спартак» сыграл вничью с «Рубином» (1:1). Команды остались на прежних местах («Спартак» – 9-й, «Рубин» – 12-й), зато немного отдалились от зоны стыковых матчей. Но вряд ли это очень приятная новость – особенно для «Спартака».

И Александра Соболева. Форвард за матч собрал целую галерею эмоций, которые хорошо наслаиваются на сюжет игры.

0:1 – «Спартак» пропустил хоккейный гол от «Рубина». Александр Зуев пробил из-за пределов штрафной, Владислав Игнатьев удачно подставился и перевел мяч в ворота. Красиво, но грустно для «Спартака». Неприятие.

Конец первого тайма – будто бы нападение «Спартака» еще не проснулось. И хотя уже в первые 45 минут москвичи побеждали «Рубин» по владению (65% на 35%), моментов почти не было. Да и мощного давления тоже. Бессилие.

Начало второго тайма – и «Спартак» уверенно пошел вперед. Удары, комбинации, навалы после угловых. Остается только недоумевать, что гола до сих пор. Ярость.

1:1 – это как раз Соболев добил мяч после сэйва Юрия Дюпина. Никаких улыбок, максимальная концентрация. Нужна только победа.

Но скоро снова вернулась апатия. И подходы есть, и заходы в штрафную, но без явных голевых моментов. Только мечтания о том, чтобы мяч оказался не в воротах Дюпина, а за его спиной.

На 92-й Соболев поторопился с ударом, нога поехала – мимо. Смирение.

Всего Александр пробил по воротам 5 раз (3 – в створ), выиграл 4 верховых единоборства, однажды покатил по удар, однажды забрался в офсайд. И не забываем про гол.

Пополнилась коллекция фото с самыми грустными лицами лучших игроков матча.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; Кадры трансляции «Матч ТВ»; ФК «Спартак-Москва»