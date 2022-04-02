«Спартак» близок к вылету как никогда. Всего 6 очков до ФНЛ

Верите в такое?

«Спартак» проиграл полуснежный матч «Локомотиву»: их гол отменили из-за офсайда, соперник забил в концовке – жуткий чемпионат для красно-белых продолжается.

И становится только хуже.

После этого поражения «Спартак» опустился на 10-е место в РПЛ. На строчку ниже оттеснил «Нижний Новгород», выигравший в гостях у «Ростова». По очкам идут вровень, но новичок лиги выше по личным встречам (1:2 в Москве, 1:1 на выезде).

От 15-го места, которое напрямую вылетит в ФНЛ, только шесть очков отрыва.

Нынешнюю жуть «Спартаку» можно сравнивать разве что с кошмарным сезоном-2003. Но теперь уже даже такие сравнения не в пользу современности.

Тогда после 23 туров хоть и шли на 11-м, зону вылета опережали на восемь очков, было безопаснее. Финишировали тогда на 10-м, в тех же восьми очках, вылетели «Уралан» и «Черноморец».

Кстати, уже в этом туре может случиться легендарное: «Спартак» потеряет математические шансы на чемпионство (снова как гром среди ясного неба!), если «Зенит» наберет хотя бы одно очко в матче с «Сочи».

Антирекорды только и летят:

• У «Спартака» только семь побед за 23 тура – так мало не было никогда, в 2003-м восьмую одержали как раз с 23-й попытки.

• Голов тоже слишком мало – 24, это заметно меньше, чем в сезоне-2019/20 (27), который был худшим раньше.

• «Спартак» в глубоком минусе по разнице мячей – аж на восемь. В 2003-м как раз ушли от такой цифры благодаря победе в 23-м туре, по которому мы сейчас сравниваем.

По поражениям команда приближается к себе 19-летней давности: тогда было 11 на таком отрезке, сейчас – 10. Тогда к концу набралось 14, сейчас нужно не проиграть больше половины оставшихся матчей, чтобы не обновить и этот антирекорд.

У Паоло Ваноли пока как раз разгон в антирекордную сторону: три поражения, две победы и ничья в шести спартаковских матчах.

Дальше у москвичей две домашних игры: с «Арсеналом» и «Рубином» – оба соперника в кризисе и еще ниже.

Похоже, что как раз там и будет решаться, действительно ли «Спартак» в борьбе за выживание.

Фото: РПЛ/Константин Рыбин