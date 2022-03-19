Так плохо «Спартаку» не было с 2003-го. Замеряем по сезонам после 22 туров

Близко к антирекорду.

Обидная ничья с «Нижним Новгородом» (1:1) не позволила «Спартаку» хотя бы на время обойти «Крылья» и подняться выше девятого места в РПЛ. За 22 тура москвичи взяли всего 27 очков – это худший результат с сезона-2003. Тогда набрали вообще 25, а завершили чемпионат на 10-й строчке и установили антирекорд, смотревшийся на фоне чемпионской серии максимально болезненно.

Давайте оценим, где находился «Спартак» после 22 матчей во всех чемпионатах с сезона-1993 (1992-й не берем, там играли по другой формуле в две группы, «Спартак» тогда почти все время лидировал). Сравнение с местом на финише – особенно показательно.

• Лучший результат «Спартака» после 22 туров – 53 очка, такое было трижды. Так мощно набирали в 1993-м, 94-м (тогда еще за победы давали по два очка, но мы для корректности сравнения посчитали, как будто уже три) и 99-м. В каждом из этих сезонов красно-белые брали чемпионство.

• Обычно «Спартак» либо остается при своих, либо прибавляет в концовке чемпионата. Например, лидерство после 22 матчей упустили всего лишь раз – в сезоне-2007. Вообще выше оказывались целых 12 раз, в 13 случаях – оставались на том же месте, ниже опускались лишь трижды.

• Самый мощный прыжок в таблице случился в переходном сезоне-2011/12: 22 тур закончили на седьмом месте, а финишировали с серебром. Но это объясняется протяженностью того чемпионата: сыграли аж 44 тура.

Как считаете, способен ли «Спартак» подняться за последние восемь туров сезона-2021/22? На каком месте финишируют москвичи?

Фото: РИА Новости/Григорий Соколов