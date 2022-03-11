ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2022
Блог

Наше место в группе ЛЧ пока в безопасности, но скоро рискуем его потерять: смотрим в коэффициенты УЕФА 🧐

Спартак Спартак
Лига Конференций УЕФА Лига Конференций УЕФА
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Лига Европы УЕФА Лига Европы УЕФА
УЕФА УЕФА
Футбол Футбол

Надежда была только на «Спартак».

После вылета «Зенита» из ЛЕ мы надеялись, что «Спартак» поправит дела России в таблице коэффициентов УЕФА, а дальше вы знаете... Теперь мы вообще без клубов в еврокубках и текущая таблица выглядит так.

Напоминаем, на ее основе формируются квоты на участие в еврокубках на сезон-23/24 (надеемся, к этому времени нас восстановят в правах).

О подъеме мы больше не говорим, поэтому таблица начинается с 10-го места. Задача России – избежать глубокого падения. Хорошая новость – отрыв от идущих одиннадцатыми сербов составляет комфортные 1,607 балла. 10-е место – это две команды в ЛЧ (чемпион – сразу в группе), одна в ЛЕ и две в ЛК (все начинают с разных стадий квалификации). А 11-е место уже гораздо хуже – 2 клуба стартуют в квалификации ЛЧ и по одному в квалификации ЛЕ и ЛК.

И все же. Можем ли мы сейчас скатиться на 11-е место и потерять одно место в группе ЛЧ?  

Давайте посчитаем. Сербские клубы проиграли первые матчи 1/8 финала – «Црвена Звезда» 0:3 «Глазго» в ЛЕ, «Партизан» 2:5 «Фейеноорду» в ЛК, их шансы на проход в следующий раунд теперь очень малы. Сербии, чтобы обойти Россию, нужны два очка в суммарной таблице за пять лет.

Сейчас у них 9 баллов за нынешний сезон (36 баллов делим на 4 участника). Чтобы обойти Россию, нужно набрать 44 балла суммарно за этот сезон. За победу дают 2 балла, за ничью – 1, за проход в следующий раунд ЛЕ – еще 1. В Лиге конференций бонусы за стадию только после выхода в полуфинал (по 1 баллу). Итог: от сербов требуется подвиг, обеим командам нужно отыгрывать разницу в 3 гола.

Остальные страны, располагающиеся ниже России, слишком далеко. Так что наше место в группе ЛЧ пока в безопасности.

Важно: на следующий сезон у нас все еще два клуба в ЛЧ (один в группе, один в квалификации), один в ЛЕ, два в ЛК. Расклады в этой главе касаются квот на еврокубковый сезон-2023/24.

Со следующего сезона падаем минимум на 19-е место. Что это значит?

Внимание: тут расклады на еврокубковый сезон-2024/25.

•‎ В следующем сезоне из учета исчезнет великолепный сезон-2017/18, ведь рейтинг считается по сумме 5 сезонов. Тогда Россия набрала 12,600 балла и заняла 4-е место по евроочкам за конкретный год. Когда эти баллы сгорят, Россия скатится минимум на 19-е место в таблице коэффициентов – ниже Швейцарии, Греции, Хорватии, Норвегии, Чехии и Норвегии. А, возможно, и на 20-е, еще есть риск пропустить Турцию.

•‎ Чтобы не остаться с одой командой в ЛЧ, нужно взлететь с 19-20-го места минимум на 15-е – сократить отставание в 0,7 балла (очень предварительный расклад). Если не взлетим, наш единственный представитель в ЛЧ в сезоне-2024/25 стартует со второго квалификационного раунда – чтобы выйти в группу, придется пройти трех соперников. А три остальных участника от России начнут со второго раунда Лиги конференций.

•‎ И это в лучшем случае, в худшем – наши клубы останутся под бессрочным баном.

Теперь минус 5 легионеров у «Ростова». В списке покинувших РПЛ почти 30 человек

Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные