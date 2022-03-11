Наше место в группе ЛЧ пока в безопасности, но скоро рискуем его потерять: смотрим в коэффициенты УЕФА 🧐

Надежда была только на «Спартак».

После вылета «Зенита» из ЛЕ мы надеялись, что «Спартак» поправит дела России в таблице коэффициентов УЕФА, а дальше вы знаете... Теперь мы вообще без клубов в еврокубках и текущая таблица выглядит так.

Напоминаем, на ее основе формируются квоты на участие в еврокубках на сезон-23/24 (надеемся, к этому времени нас восстановят в правах).

О подъеме мы больше не говорим, поэтому таблица начинается с 10-го места. Задача России – избежать глубокого падения. Хорошая новость – отрыв от идущих одиннадцатыми сербов составляет комфортные 1,607 балла. 10-е место – это две команды в ЛЧ (чемпион – сразу в группе), одна в ЛЕ и две в ЛК (все начинают с разных стадий квалификации). А 11-е место уже гораздо хуже – 2 клуба стартуют в квалификации ЛЧ и по одному в квалификации ЛЕ и ЛК.

И все же. Можем ли мы сейчас скатиться на 11-е место и потерять одно место в группе ЛЧ?

Давайте посчитаем. Сербские клубы проиграли первые матчи 1/8 финала – «Црвена Звезда» 0:3 «Глазго» в ЛЕ, «Партизан» 2:5 «Фейеноорду» в ЛК, их шансы на проход в следующий раунд теперь очень малы. Сербии, чтобы обойти Россию, нужны два очка в суммарной таблице за пять лет.

Сейчас у них 9 баллов за нынешний сезон (36 баллов делим на 4 участника). Чтобы обойти Россию, нужно набрать 44 балла суммарно за этот сезон. За победу дают 2 балла, за ничью – 1, за проход в следующий раунд ЛЕ – еще 1. В Лиге конференций бонусы за стадию только после выхода в полуфинал (по 1 баллу). Итог: от сербов требуется подвиг, обеим командам нужно отыгрывать разницу в 3 гола.

Остальные страны, располагающиеся ниже России, слишком далеко. Так что наше место в группе ЛЧ пока в безопасности.

Важно: на следующий сезон у нас все еще два клуба в ЛЧ (один в группе, один в квалификации), один в ЛЕ, два в ЛК. Расклады в этой главе касаются квот на еврокубковый сезон-2023/24.

Со следующего сезона падаем минимум на 19-е место. Что это значит?

Внимание: тут расклады на еврокубковый сезон-2024/25.

•‎ В следующем сезоне из учета исчезнет великолепный сезон-2017/18, ведь рейтинг считается по сумме 5 сезонов. Тогда Россия набрала 12,600 балла и заняла 4-е место по евроочкам за конкретный год. Когда эти баллы сгорят, Россия скатится минимум на 19-е место в таблице коэффициентов – ниже Швейцарии, Греции, Хорватии, Норвегии, Чехии и Норвегии. А, возможно, и на 20-е, еще есть риск пропустить Турцию.

•‎ Чтобы не остаться с одой командой в ЛЧ, нужно взлететь с 19-20-го места минимум на 15-е – сократить отставание в 0,7 балла (очень предварительный расклад). Если не взлетим, наш единственный представитель в ЛЧ в сезоне-2024/25 стартует со второго квалификационного раунда – чтобы выйти в группу, придется пройти трех соперников. А три остальных участника от России начнут со второго раунда Лиги конференций.

•‎ И это в лучшем случае, в худшем – наши клубы останутся под бессрочным баном.

Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo