Новый буйный тренер «Спартака»: Ваноли в дерби постоянно орал, а одну бутылку швырнул дважды за 20 секунд

Кинул, попил, снова кинул.

Паоло Ваноли повезло с дебютом: в целом-то разгон в Москве ждет напряженный, а стартовать вообще пришлось с дерби против ЦСКА.

И так-то импульсивный итальянец был тем более на взводе: премьерный матч, дома, с принципиальнейшим соперником.

Всю игру камера ловила дикие эмоции Ваноли. Вот так выглядел типичный Паоло.

А всю концентрацию его буйства мы поймали в конце первого тайма. Там спартаковцы сначала никак не могли отодвинуть соперника от ворот, позволили подать три угловых подряд – Паоло передавал своим заряд сначала просто криком (правда, не в ту сторону).

Зато очень яростным криком.

А потом – с помощью бутылочки.

Швырнул ее прямо перед собой.

Так, что вода разлетелась живописной струей, а часть прилетела самому же тренеру на руку и плечо.

В динамике – просто буря.

Бутылочка пролежала рядом с Паоло буквально несколько секунд, он тут же взял ее, сделал глоток – а в этот момент его команда умчала в быструю атаку, Квинси Промесу выкатили под удар сходу, и голландец зарядил в штангу прямо у пересечения с перекладиной.

Ваноли не выдержал и теперь уже от разочарования жахнул той же самой бутылочкой.

Между эпизодами – спасибо «Футбольному биги», который снял сцену целиком – прошло не больше 20 секунд.

После перерыва эмоции Ваноли нам показывали уже меньше, хотя проблемы у «Спартака» начались как раз там: сначала со штрафного забил Юсуф Ясыджы, потом Бактиер Зайнутдинов добавил гол из-за штрафной.

Паоло Ваноли начал в «Спартаке» с чувствительного поражения – к тому же это для команды второе за сезон поражение от ЦСКА в дерби, красно-белые не забили ни одного мяча. Хотя к 0:1 из первого круга новый тренер, конечно, отношения не имеет.

Исправляться можно будет уже через несколько дней: 2 марта играть с «Кубанью» в Кубке России.

А 10-го скамейки у поля на матче «Спартака» вообще воспламенятся: москвичи поедут играть к «Лейпцигу» Доменико Тедеско в 1/8 финала Лиги Европы.

Фото: Футбольный Биги; matchtv.ru