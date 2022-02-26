Новый буйный тренер «Спартака»: Ваноли в дерби постоянно орал, а одну бутылку швырнул дважды за 20 секунд

Кинул, попил, снова кинул.
Паоло Ваноли повезло с дебютом: в целом-то разгон в Москве ждет напряженный, а стартовать вообще пришлось с дерби против ЦСКА.
И так-то импульсивный итальянец был тем более на взводе: премьерный матч, дома, с принципиальнейшим соперником.
Всю игру камера ловила дикие эмоции Ваноли. Вот так выглядел типичный Паоло.
А всю концентрацию его буйства мы поймали в конце первого тайма. Там спартаковцы сначала никак не могли отодвинуть соперника от ворот, позволили подать три угловых подряд – Паоло передавал своим заряд сначала просто криком (правда, не в ту сторону).
Зато очень яростным криком.
А потом – с помощью бутылочки.
Швырнул ее прямо перед собой.
Так, что вода разлетелась живописной струей, а часть прилетела самому же тренеру на руку и плечо.
В динамике – просто буря.
Ваноли 🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯 pic.twitter.com/IYNzuNwJ6s— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 26, 2022
Бутылочка пролежала рядом с Паоло буквально несколько секунд, он тут же взял ее, сделал глоток – а в этот момент его команда умчала в быструю атаку, Квинси Промесу выкатили под удар сходу, и голландец зарядил в штангу прямо у пересечения с перекладиной.
Ваноли не выдержал и теперь уже от разочарования жахнул той же самой бутылочкой.
Между эпизодами – спасибо «Футбольному биги», который снял сцену целиком – прошло не больше 20 секунд.
После перерыва эмоции Ваноли нам показывали уже меньше, хотя проблемы у «Спартака» начались как раз там: сначала со штрафного забил Юсуф Ясыджы, потом Бактиер Зайнутдинов добавил гол из-за штрафной.
Паоло Ваноли начал в «Спартаке» с чувствительного поражения – к тому же это для команды второе за сезон поражение от ЦСКА в дерби, красно-белые не забили ни одного мяча. Хотя к 0:1 из первого круга новый тренер, конечно, отношения не имеет.
Исправляться можно будет уже через несколько дней: 2 марта играть с «Кубанью» в Кубке России.
А 10-го скамейки у поля на матче «Спартака» вообще воспламенятся: москвичи поедут играть к «Лейпцигу» Доменико Тедеско в 1/8 финала Лиги Европы.
Новые тренеры «Спартака» и «Краснодара» могут сделать РПЛ интереснее. Разобрали идеи Ваноли и Фарке о гибкости
- Дата проведения
- 26 февраля, 19.00, «Открытие Банк Арена»
- Голы:
- 0:1 – 49 Языджи, 0:2 – 79 Зайнутдинов.
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Спартак –
Селихов, Джикия (Хлусевич, 84), Жиго (Кутепов, 90), Литвинов, Айртон, Мозес, Зобнин (Ларссон, 69), Мартинс Перейра, Умяров, Промес, Соболев (Николсон, 69).
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ЦСКА –
Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Фукс (Набабкин, 74), Обляков, Медина (Зайнутдинов, 55), Гбамен (Яковлев, 90), Карраскаль (Мухин, 90), Языджи (Эджуке, 75), Заболотный.
- Предупреждения:
- Фернандес (24), Карраскаль (30), Умяров (40), Эджуке (83), Мозес (90).
Фото: Футбольный Биги; matchtv.ru
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