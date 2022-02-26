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Новый буйный тренер «Спартака»: Ваноли в дерби постоянно орал, а одну бутылку швырнул дважды за 20 секунд

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Кинул, попил, снова кинул.

Паоло Ваноли повезло с дебютом: в целом-то разгон в Москве ждет напряженный, а стартовать вообще пришлось с дерби против ЦСКА.

И так-то импульсивный итальянец был тем более на взводе: премьерный матч, дома, с принципиальнейшим соперником.

Всю игру камера ловила дикие эмоции Ваноли. Вот так выглядел типичный Паоло.

А всю концентрацию его буйства мы поймали в конце первого тайма. Там спартаковцы сначала никак не могли отодвинуть соперника от ворот, позволили подать три угловых подряд – Паоло передавал своим заряд сначала просто криком (правда, не в ту сторону).

Зато очень яростным криком.

А потом – с помощью бутылочки.

Швырнул ее прямо перед собой.

Так, что вода разлетелась живописной струей, а часть прилетела самому же тренеру на руку и плечо.

В динамике – просто буря.

Бутылочка пролежала рядом с Паоло буквально несколько секунд, он тут же взял ее, сделал глоток – а в этот момент его команда умчала в быструю атаку, Квинси Промесу выкатили под удар сходу, и голландец зарядил в штангу прямо у пересечения с перекладиной.

Ваноли не выдержал и теперь уже от разочарования жахнул той же самой бутылочкой.

Между эпизодами – спасибо «Футбольному биги», который снял сцену целиком – прошло не больше 20 секунд.

После перерыва эмоции Ваноли нам показывали уже меньше, хотя проблемы у «Спартака» начались как раз там: сначала со штрафного забил Юсуф Ясыджы, потом Бактиер Зайнутдинов добавил гол из-за штрафной.

Паоло Ваноли начал в «Спартаке» с чувствительного поражения – к тому же это для команды второе за сезон поражение от ЦСКА в дерби, красно-белые не забили ни одного мяча. Хотя к 0:1 из первого круга новый тренер, конечно, отношения не имеет.

Исправляться можно будет уже через несколько дней: 2 марта играть с «Кубанью» в Кубке России.

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Спартак – ЦСКА 0:2 (0:0, 0:2)
Дата проведения
26 февраля, 19.00, «Открытие Банк Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 49 Языджи, 0:2 – 79 Зайнутдинов.
СпартакСелихов, Джикия (Хлусевич, 84), Жиго (Кутепов, 90), Литвинов, Айртон, Мозес, Зобнин (Ларссон, 69), Мартинс Перейра, Умяров, Промес, Соболев (Николсон, 69).
ЦСКААкинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Фукс (Набабкин, 74), Обляков, Медина (Зайнутдинов, 55), Гбамен (Яковлев, 90), Карраскаль (Мухин, 90), Языджи (Эджуке, 75), Заболотный.
Предупреждения:
Фернандес (24), Карраскаль (30), Умяров (40), Эджуке (83), Мозес (90).

Фото: Футбольный Биги; matchtv.ru

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