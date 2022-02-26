РПЛ возвращается: «Химки» с Жирковым против «Динамо» со Смоловым на разогреве, дерби – вечером. Онлайн

А вот у «Химок» в основе почти все новички – и Юрий Жирков (сразу упрятал на скамейку Эльмира Набиуллина), и Павел Мамаев, и Бруну Виана, и Ламкель Зе. А вот в запасе есть Артем Юран – да, это сын нового главного тренера химчан. Его подписали только сегодня – и уже внесли в заявку на игру. Оперативно!