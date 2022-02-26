ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2022
Блог

РПЛ возвращается: «Химки» с Жирковым против «Динамо» со Смоловым на разогреве, дерби – вечером. Онлайн

Урал Урал
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Нижний Новгород Нижний Новгород
Химки Химки
Арсенал Тула Арсенал Тула
Сочи Сочи
Динамо Москва Динамо Москва
Футбол Футбол

Следим за главными событиями.

Напоминаем тем, кто уже видел во время Олимпиады и рассказываем остальным: это наш новый формат онлайнов, который на сайте работает у всех, а в приложении – только если у вас новая версия.

 
Сначала новыеСначала старые

Расписание дня

14:00 «Химки» – «Динамо» «Нижний Новгород» – «Урал» 16:30 «Сочи» – «Арсенал» 19:00 «Спартак» – ЦСКА

Смолов пока незаметен

Федор Смолов начал матч с «Химками» в стартовом составе, но пока почти никак себя не проявляет – рядом с ним дежурят два центрдефа соперника, и до новичка «Динамо» мяч почти не добирается.

В Нижнем лучше «Урал»

Во втором матче дня пока тоже нули – здесь предпочтительнее смотрится «Урал». «Нижний» спасают Нигматуллин и удача.

«Химки» интереснее «Динамо»

Удивительно, но «Динамо», хоть и владеет территорией, пока не создавало опасных моментов. А вот у «Химок» уже было два – и оба пришли с правого фланга. Кухарчуку немного не хватило, чтобы попасть в дальний угол.

Мамаев спас «Динамо» от гола!

Форвард «Химок» Дидье Ламкель Зе мог открыть счет уже на пятой минуте – но его удар в угол заблокировал Павел Мамаев.

Поехали!

Матчи «Химки» – «Динамо» и «Нижний» – «Урал» начались. РПЛ вернулась!

Кержакова нет на матче с «Уралом»

Игра «Нижнего Новгорода» и «Урала», очевидно, будет привлекать меньше внимания – но мы постараемся тоже уделять ей внимание. Хозяева сегодня без Александра Кержакова – он приболел, а командой руководит Владимир Казаков.

Жирков, Мамаев, Глушаков – все здесь. В запасе даже сын Юрана

А вот у «Химок» в основе почти все новички – и Юрий Жирков (сразу упрятал на скамейку Эльмира Набиуллина), и Павел Мамаев, и Бруну Виана, и Ламкель Зе. А вот в запасе есть Артем Юран – да, это сын нового главного тренера химчан. Его подписали только сегодня – и уже внесли в заявку на игру. Оперативно!

Воронин и Ордец пропускают матч с «Химками»

У «Динамо» стартовый состав почти без сюрпризов — не хватает только украинского защитника Ивана Ордеца. А на скамейке не будет еще одного гражданина Украины – Андрея Воронина. «Дополнительные пояснения по поводу их отсутствия считаем излишними: понятно, что в сложившихся обстоятельствах их мысли сейчас о другом», – пояснили в «Динамо».

Поехали!

Всем привет. Возвращение российского футбола, которое мы так долго ждали, омрачено событиями последних дней. Но матчи все равно пройдут – все 4 встречи первого игрового дня РПЛ после зимней паузы.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные