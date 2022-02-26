РПЛ возвращается: «Химки» с Жирковым против «Динамо» со Смоловым на разогреве, дерби – вечером. Онлайн

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Расписание дня
14:00 «Химки» – «Динамо» «Нижний Новгород» – «Урал» 16:30 «Сочи» – «Арсенал» 19:00 «Спартак» – ЦСКА
Смолов пока незаметен
Федор Смолов начал матч с «Химками» в стартовом составе, но пока почти никак себя не проявляет – рядом с ним дежурят два центрдефа соперника, и до новичка «Динамо» мяч почти не добирается.
В Нижнем лучше «Урал»
Во втором матче дня пока тоже нули – здесь предпочтительнее смотрится «Урал». «Нижний» спасают Нигматуллин и удача.
«Химки» интереснее «Динамо»
Удивительно, но «Динамо», хоть и владеет территорией, пока не создавало опасных моментов. А вот у «Химок» уже было два – и оба пришли с правого фланга. Кухарчуку немного не хватило, чтобы попасть в дальний угол.
Мамаев спас «Динамо» от гола!
Форвард «Химок» Дидье Ламкель Зе мог открыть счет уже на пятой минуте – но его удар в угол заблокировал Павел Мамаев.
Поехали!
Матчи «Химки» – «Динамо» и «Нижний» – «Урал» начались. РПЛ вернулась!
Кержакова нет на матче с «Уралом»
Игра «Нижнего Новгорода» и «Урала», очевидно, будет привлекать меньше внимания – но мы постараемся тоже уделять ей внимание. Хозяева сегодня без Александра Кержакова – он приболел, а командой руководит Владимир Казаков.
Жирков, Мамаев, Глушаков – все здесь. В запасе даже сын Юрана
А вот у «Химок» в основе почти все новички – и Юрий Жирков (сразу упрятал на скамейку Эльмира Набиуллина), и Павел Мамаев, и Бруну Виана, и Ламкель Зе. А вот в запасе есть Артем Юран – да, это сын нового главного тренера химчан. Его подписали только сегодня – и уже внесли в заявку на игру. Оперативно!
Воронин и Ордец пропускают матч с «Химками»
У «Динамо» стартовый состав почти без сюрпризов — не хватает только украинского защитника Ивана Ордеца. А на скамейке не будет еще одного гражданина Украины – Андрея Воронина. «Дополнительные пояснения по поводу их отсутствия считаем излишними: понятно, что в сложившихся обстоятельствах их мысли сейчас о другом», – пояснили в «Динамо».
Поехали!
Всем привет. Возвращение российского футбола, которое мы так долго ждали, омрачено событиями последних дней. Но матчи все равно пройдут – все 4 встречи первого игрового дня РПЛ после зимней паузы.
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