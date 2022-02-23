«Акционеры стали недовольны его работой. В этом причина увольнения, а не в телеграм-каналах». Экс-медиадиректор «Спартака» ответил Газизову

Кратко и по пунктам.

На этой неделе на Sports.ru вышло большое интервью с Шамилем Газизовым про «Спартак»: рассказал Александру Головину о зарплате, причинах ухода и битве с Леонидом Федуном и Заремой. Журналист РБК Грант Гетадарян с ним ознакомился и обратился к Антону Фетисову за комментариями: экс-директор «Спартака» по связям с общественностью по пунктам ответил на все обвинения Газизова, их диалог лежит в телеграм-канале «Крик Шараповой».

Газизов заявил, что Фетисов работал против него – это правда?

1. Газизов сказал: «Когда понял, что уход из «Спартака» – это неизбежность? За месяц. Сначала мой сотрудник сказал, что работает против меня (Фетисов – Sports.ru). Тогда я понял, что дотерплю максимум до конца сезона. Потом мне поставили условие, что Дима Попов будет спортивным директором. Это последняя капля».

Ответ Фетисова: «Это не соответствует действительности по двум причинам: первая – это максимально неэтично, а вторая – такая задача со стороны кого-либо из совета директоров, акционеров клуба не поступала. На самом деле ситуация в какой-то степени была тяжелой, поскольку вокруг работы Газизова было две точки напряжения. Первая – общественное напряжение и второе – недовольство акционеров. И первое, и второе были связаны с тем, что очень долго «Спартак» не мог подписать правого защитника. И Леонид Федун ставил ему два дедлайна по трансферу и оба дедлайна он не выполнил. Прежде чем обвинять тех, кто был рядом с тобой, я бы посоветовал присмотреться в собственное отражение. Раз ты не выполняешь поручение акционера вовремя, то значит, что-то идет не так. Ровно из-за того, что долго везли игрока, возникла негативная реакция в сети. Она возникла в твиттере и телеграме – площадках, которые далеки от журналистской этики. Моей задачей было гасить это негодование. В какой-то момент авторы некоторых телеграм-каналов создали тренд «колхозник» про Газизова. Я лично звонил авторам и просил этого не делать. Критика критикой, но не стоит переходить черту».

Зачем Фетисов залетел в комментарии телеграма?

2. Газизов, говоря о доказательствах войны против себя, заявил, что Фетисов оставил комментарии в одном из телеграм-каналов как администратор. «Он сам выдал себя, когда вышел в комментарии в телеграме как администратор одного из каналов. Мне сказали, я не поверил», – сказал Газизов. Ответ Фетисова: «Я зашел в чат, поскольку мониторил разные популярные чаты, и в одном из них начали обсуждать много версий того, почему после одного из матчей Газизов не подошел к прессе. Одна из версий была, что между Федуном и Газизовым возник конфликт в течение матча и якобы Федун что-то сказал Газизову, а последний из-за этого не подошел к прессе. Чтобы пресечь этот слух, я зашел в чат и прокомментировал, что Газизов еще до начала игры подошел ко мне и предупредил, что сегодня не будет общаться с прессой. Об этом я и написал. Заходя в этот чат, я выполнял две задачи – пресечь слухи вокруг клуба и пресечь вымышленные суждения вокруг Газизова».

«Шамиль, я работаю на других людей. Ты для меня никто», – эта фраза реально была?

3. Газизов заявил, что высказал Фетисову подозрения в ведении кампании против него, и пересказал их разговор: «Антон, правда?». Он начал что-то лепить. Я сказал: «Зачем ты это сделал?» – «Шамиль, я работаю на других людей. Ты для меня никто, а они – да». Ответ Фетисова: «Это вранье. У нас был разговор, в котором раза три-четыре Газизов пытался мне предъявлять претензии о том, что я формирую общественное мнение против него. Я пытался до него донести, что можно противодействовать этому процессу, но я им точно не управляю. А формируется негатив органически, поскольку все ждут выполнения обязанностей, в частности, по приглашению нового игрока на важную позицию, и процесс затягивался, что породило недовольство аудитории.

Но Газизову проще было это свалить на меня. Но даже до прихода Дмитрия Попова на должность спортивного директора я и еще два топ-менеджера «Спартака» всячески просили его вступить в конструктивный диалог с Федуном и прийти к каким-то компромиссам. Он ответил: «Да-да». Но поступил по-своему.

Вероятно, Газизов хотел стопроцентной власти над клубом, что, наверное, возможно, исходя из статуса генерального директора. Но мы же понимаем, что есть стандартная корпоративная практика, когда генеральный директор, являясь наемным менеджером, не может не учитывать позицию акционеров и уж тем более председателя совета директоров. Ровно для этого и существует этот орган, чтобы контролировать функции генерального директора. Здесь не может быть правых и виноватых, есть корпоративная практика – наемный менеджер всегда контролируется и управляется советом директоров».

Причина увольнения Газизова – медиавойна против него?

4. Газизов заявил, что против него велась информационная война. При этом, по его словам, он не верил, что «с помощью телеграм-каналов можно убрать генерального директора». Ответ Фетисова:

«Увольнение Газизова связано с тем, что в какой-то момент акционеры окончательно стали недовольны его работой, и, вероятно, Газизов не выполнил те kpi (ключевые показатели эффективности – Sports.ru), которые ставились акционерами и председателями совета директоров. Он просил организовывать ему операционное взаимодействие со СМИ, но также часто задавал вопросы, связанные со взаимоотношениями внутри клуба.

Самое обидное для меня, что эти советы он не слышал. Советы заключались в том, что существует корпоративная вертикаль, в которой Газизов точно не является вершиной, и не исполнять поручения совета директоров, порой игнорируя, – неэтично с его стороны. Естественно никакому владельцу это не понравится. Вот где причина увольнения Газизова, а не то, что его телеграм-каналы сплавили. Он сам говорил, что ему безразлично, что про него пишут там».

Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com